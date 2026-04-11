Chicago ha dado luz verde a una etapa de su esperado programa de empleo juvenil, brindando la posibilidad de que miles de jóvenes puedan iniciar su trayectoria laboral y conseguir ingresos económicos. Dicha iniciativa representa una excelente oportunidad para que adquieran experiencia y desarrollen habilidades clave. Si estás buscando dar tus primeros pasos en el mercado laboral de esta ciudad o conoces a alguien que puede beneficiarse, te invito a leer esta nota para que sepas quiénes pueden postular y la fecha límite para presentar tu solicitud.
Se trata del programa de empleo juvenil de verano ‘Chicago Youth Works’, que actualmente ya está disponible para que los jóvenes puedan inscribirse y accedan a puestos en empresas locales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales.
La propuesta fue planteada por el Departamento de Servicios para Familias y Apoyo de Chicago (DFSS, por sus siglas en inglés), y el alcalde local, Brandon Johnson.
“Va más allá de los empleos de verano; ofrece experiencia en el mundo real, desarrollo de liderazgo y la oportunidad de que los jóvenes marquen la diferencia en sus comunidades”, señaló el burgomaestre sobre este programa de empleo juvenil.
Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo es el plazo
En caso estés en el rango de edad entre 14 y 24 años de edad, estás apto para que puedas inscribirte en el programa ‘Chicago Youth Works’; sin embargo, es importante aclararte que esta iniciativa está dividida en tres componentes principales:
- Chicago Youth Service Corps (CYSC): disponible durante todo el 2026 y está enfocado en jóvenes de 16 a 24 años.
- Chicagobility: dirigido a adolescentes de 14 y 15 años.
- Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP): ofrece empleos y capacitaciones a jóvenes de 16 a 24 años.
Si estás interesado en postular a alguna de las alternativas, deberás inscribirte a más tardar el 29 de mayo, fecha límite establecida para el cierre de este proceso.
Cómo aplicar a Chicago Youth Works
- Necesitar tener un correo electrónico profesional disponible. Debe incluir tu nombre.
- Presenta documentación importante, tales como certificado de nacimiento tarjeta de Seguro Social, identificación oficial (INE estatal o pasaporte) y permiso de trabajo (en caso seas un menor de 16 años).
- Debes cumplir con una presentación formal en caso seas aceptado en el trabajo que postulaste.
Las autoridades correspondientes señalaron que informarán a los solicitantes durante los meses de mayor y junio si han sido seleccionados para asistir a una entrevista.
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