Chicago ha dado luz verde a una etapa de su esperado programa de empleo juvenil, brindando la posibilidad de que miles de jóvenes puedan iniciar su trayectoria laboral y conseguir ingresos económicos. Dicha iniciativa representa una excelente oportunidad para que adquieran experiencia y desarrollen habilidades clave. Si estás buscando dar tus primeros pasos en el mercado laboral de esta ciudad o conoces a alguien que puede beneficiarse, te invito a leer esta nota para que sepas quiénes pueden postular y la fecha límite para presentar tu solicitud.

Se trata del programa de empleo juvenil de verano ‘Chicago Youth Works’, que actualmente ya está disponible para que los jóvenes puedan inscribirse y accedan a puestos en empresas locales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales .

La propuesta fue planteada por el Departamento de Servicios para Familias y Apoyo de Chicago (DFSS, por sus siglas en inglés), y el alcalde local, Brandon Johnson.

“Va más allá de los empleos de verano; ofrece experiencia en el mundo real, desarrollo de liderazgo y la oportunidad de que los jóvenes marquen la diferencia en sus comunidades”, señaló el burgomaestre sobre este programa de empleo juvenil.

Actualmente, está abierto el proceso de inscripción del programa de empleo juvenil 'Chicago Youth Works'. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo es el plazo

En caso estés en el rango de edad entre 14 y 24 años de edad, estás apto para que puedas inscribirte en el programa ‘Chicago Youth Works’; sin embargo, es importante aclararte que esta iniciativa está dividida en tres componentes principales:

Chicago Youth Service Corps (CYSC): disponible durante todo el 2026 y está enfocado en jóvenes de 16 a 24 años.

disponible durante todo el 2026 y está enfocado en jóvenes de 16 a 24 años. Chicagobility: dirigido a adolescentes de 14 y 15 años.

dirigido a adolescentes de 14 y 15 años. Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP): ofrece empleos y capacitaciones a jóvenes de 16 a 24 años.

Si estás interesado en postular a alguna de las alternativas, deberás inscribirte a más tardar el 29 de mayo, fecha límite establecida para el cierre de este proceso.

Los jóvenes interesados tendrán hasta el 29 de mayo para inscribirse a este programa de empleo juvenil. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo aplicar a Chicago Youth Works

Necesitar tener un correo electrónico profesional disponible. Debe incluir tu nombre. Presenta documentación importante, tales como certificado de nacimiento tarjeta de Seguro Social, identificación oficial (INE estatal o pasaporte) y permiso de trabajo (en caso seas un menor de 16 años). Debes cumplir con una presentación formal en caso seas aceptado en el trabajo que postulaste.

Las autoridades correspondientes señalaron que informarán a los solicitantes durante los meses de mayor y junio si han sido seleccionados para asistir a una entrevista.

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