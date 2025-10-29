En medio de un clima de tensión e incertidumbre, muchos migrantes en Chicago han dejado de salir a la calle por miedo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ante este panorama, una ciudadana decidió crear una iniciativa inédita y solidaria: un servicio gratuito de paseo de perros, pensado especialmente para quienes temen ser detenidos al cruzar la puerta de su casa.

El programa, llamado Chicago Dog Walkers (CDW), nació de la empatía de Candice Nelson, una mujer de 45 años que comenzó a notar cómo migrantes cubrían sus rostros con mascarillas y gorros para pasar desapercibidos mientras sacaban a sus mascotas.

“Vi a mucha gente con miedo. Algunos incluso salían de madrugada solo para que nadie los viera”, contó Nelson en una entrevista con CNN.

Decidida a ofrecer una solución humana, Candice publicó en TikTok un video anunciando que pasearía perros de forma gratuita “para quienes no se sienten seguros en este momento”, y la respuesta fue abrumadora.

Goose, una de las perritas que Candice Nelson cuida, se prepara para un paseo. | Crédito: Candice Nelson

Cientos de usuarios, tanto migrantes como ciudadanos estadounidenses, le enviaron mensajes de agradecimiento y apoyo. En poco tiempo, once voluntarios se sumaron al proyecto, y juntos comenzaron a organizar una red solidaria para ofrecer los paseos en distintos barrios de la ciudad.

Actualmente, las solicitudes se pueden realizar a través de redes sociales, aunque el grupo planea habilitar pronto un número telefónico para coordinar los recorridos. La meta, según Nelson, es expandir el servicio a todas las zonas afectadas de Chicago, especialmente aquellas donde la comunidad migrante vive con mayor temor a ser deportada.

ICE ha intensificado sus operativos en Chicago, generando temor y desconfianza entre las comunidades migrantes. | Crédito: EFE/ICE

La preocupación creció aún más tras un informe de Univisión, que reveló que ICE amplió sus operativos a barrios “no latinos” de Chicago, lo que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad incluso entre ciudadanos estadounidenses.

Según el reporte, en esas redadas también se habrían detenido a manifestantes que protestaban contra las políticas de la agencia.

