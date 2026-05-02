Si nunca has tenido la oportunidad de visitar algún sitio que te permite enriquecerte culturalmente en la ciudad de Chicago , este mes de mayo se perfila como el momento ideal. Recientemente, el área ha confirmado que distintos museos abrirán sus puertas totalmente gratis para que los distintos residentes visualicen exposiciones y arte histórico de las instituciones más prestigiosas. De estar interesado, en esta nota te brindaré qué recintos ofrecen este beneficio y las fechas disponibles.

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Es una excelente oportunidad para que visualices distintos monumentos o diseños pintorescos en compañía de tus familiares o cualquier amigo cercano. Se trata de una actividad enriquecedora y lo mejor de todo es que no gastarás algún dólar en algunas opciones.

A continuación, te brindaré una lista de los museos que ofrecerán entrada gratuita, según lo señalado por el medio Telemundo Chicago .

Visitar museos se trata de un excelente pasatiempo; te permite descubrir un poco más sobre distintos acontecimientos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Entradas gratis a museos en Chicago: fechas y horarios

INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO

En caso residas en Illinois, puedes acceder sin costo a este museo el tercer jueves de cada mes desde el 16 de abril del presente año en el horario de 5:00 a 8:00 p.m. Eso sí, necesitas reservar tu entrada en línea.

PLANETARIO ADLER

Puedes acceder a este museo sin costo los días 6, 13, 20 y 27 de mayo; tendrás que realizar tu reserva previamente en línea.

MUSEO DE HISTORIA DE CHICAGO

Tienes la posibilidad de conocer un poco más sobre la historia de Chicago totalmente gratis. Para ello, debes acudir a este recinto los días 6 y 25 de mayo, en el horario de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

MUSEO FIELD

La institución también se une a esta causa de entradas gratis. Puedes acceder a su exposición sin costo alguno los días miércoles durante todo el año 2026, en el rango de horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El museo Field es considerado como una de las instalaciones más importantes de historia natural en el mundo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

MUSEO DE HISTORIA AFROAMERICANA Y CENTRO EDUCATIVO DUSABLE

Si resides en alguna parte de Illinois, puedes ingresar gratuitamente a este museo. Para ello, debes acudir todos los miércoles en el horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

ACUARIO SHEDD

Los residentes tienen acceso gratis a este museo en los días 5, 12, 19 y 26 de mayo en el horario de 5:00 a 9:00 p.m. Eso sí, te recomiendo reservar tu boleto vía telefónica, ya que adquirirlo en línea tiene un costo de $5.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CHICAGO

Puedes ingresar a las instalaciones de este museo sin costo alguno cada martes del presente año, siempre que lo hagas dentro del horario establecido de 5:00 a 9:00 p.m.

MUSEO DE ARTE LAPIDARIO LIZZADRO

Este museo ofrece acceso gratis a sus instalaciones todos los miércoles del 2026. Eso sí, deberás acudir en el horario de 10:00 a 5:00 p.m.

HERITAGE MUSEUM OF ASIAN ART

Los interesados pueden visitar el recinto de miércoles a domingo en un horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., destacando que el tercer viernes de cada mes se ofrece entrada gratis.

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