Mediante un esfuerzo en conjunto entre diversas organizaciones benéficas, iglesias y redes de asistencia social locales, se entregará alimentos gratis a los ciudadanos de Chicago desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo. La iniciativa pretende aliviar la presión económica de los hogares sin importar su situación personal. De residir en esta área, lee esta nota para que sepas los horarios y las despensas disponibles para que accedas a estos recursos.

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Toda persona que reside en la ‘Ciudad de los Vientos’ puede acceder a estos productos nutritivos en las fechas señaladas; existe la posibilidad de que algunas despensas puedan solicitarte alguna identificación para comprobar que eres un ciudadano de Chicago.

Estos donativos contarán con alimentos sumamente nutritivos, tales como lácteos, carnes, entre otros. El propósito es que los residentes no tengan que preocuparse por compras de alimentos cada día o semana.

Si bien existen distintos bancos de alimentos que realizan este tipo de ayuda, Greater Chicago Food Depository distribuirá estos recursos a cientos de despensas, las cuales se encargarán de entregar a los solicitantes.

Las personas que acudan a los puntos de entrega recibirán alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago del 29 al 31 de mayo

VIERNES 29 DE MAYO

Despensa Lugar de entrega Horario Chicago Lights 126 E Chestnut St., Chicago,IL 60611 9:30 a 11:30 a.m. Our Lady of the Holy Family 1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607 1:30 a 3:30 p.m. Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608 10 a.m. a 1:30 p.m. Pilsen Wellness Center, Inc. 2319 S Damen Ave., Chicago, IL 60608 10 a.m. a 12 p.m. Wells Temple of Deliverance Community Dev Center 2739 W Madison St., Chicago, IL 60613 1 a 3 p.m.

SÁBADO 30 DE MAYO

Despensa Lugar de entrega Horario St Teresa of Avila Parish 1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 60614 9:30 a 11:30 a.m. Care For Friends 530 W Fullerton Pkwy., Chicago, IL 60614 11 a.m. a 1 p.m. Circle Foundation 3052 S Gratten Ave., Chicago, IL 60608 9:30 a 11:30 a.m. Manna For Life 2704 W North Ave., Chicago, IL 60647 10 a.m. a 1 p.m. Breakthrough Urban Ministries Inc. 3334 W Carroll Ave., Chicago, IL 60624 10 a.m. a 12 p.m.

DOMINGO 31 DE MAYO

Despensa Lugar de entrega Horario Meals Ministry 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 4 a 5:30 p.m. Legler Regional Library 115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624 10 a.m. a 4 p.m. Fuel Movement Community Organization 4248 W Cermak, Chicago, IL 60641 9 a.m. a 12 p.m. North Shore SDA Church 5220 N California Ave., Chicago, IL 60625 10 a.m. a 12 p.m. Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C. 6601 S Kedzie Ave., Chicago, IL 60629 1 a 3 p.m.

Si no logras encontrar un centro de distribución cerca a tu domicilio, puedes realizar la búsqueda mediante el sitio web del Greater Chicago Food Depository . Para obtener los resultados, introduce tu dirección exacta o el código postal de tu residencia y el sistema te revelará las opciones disponibles.

Los solicitantes pueden acceder a estos alimentos nutritivos sin gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué puedo hacer si no puedo acudir a un programa de alimentos

Según Greater Chicago Food Depository, ciertos programas de asistencia alimentaria te permiten que un familiar o conocido tuyo retire los alimentos en tu lugar. Esta medida está diseñada especialmente para adultos mayores o personas con discapacidad.

Por otra parte, si te encuentras dentro de los límites de la ciudad de Chicago, tienes la alternativa de marcar al número 311. Mediante esa línea, puedes enlazarte a otros esquemas de apoyo alimentarios.

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