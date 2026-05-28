Mediante un esfuerzo en conjunto entre diversas organizaciones benéficas, iglesias y redes de asistencia social locales, se entregará alimentos gratis a los ciudadanos de Chicago desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo. La iniciativa pretende aliviar la presión económica de los hogares sin importar su situación personal. De residir en esta área, lee esta nota para que sepas los horarios y las despensas disponibles para que accedas a estos recursos.
Toda persona que reside en la ‘Ciudad de los Vientos’ puede acceder a estos productos nutritivos en las fechas señaladas; existe la posibilidad de que algunas despensas puedan solicitarte alguna identificación para comprobar que eres un ciudadano de Chicago.
Estos donativos contarán con alimentos sumamente nutritivos, tales como lácteos, carnes, entre otros. El propósito es que los residentes no tengan que preocuparse por compras de alimentos cada día o semana.
Si bien existen distintos bancos de alimentos que realizan este tipo de ayuda, Greater Chicago Food Depository distribuirá estos recursos a cientos de despensas, las cuales se encargarán de entregar a los solicitantes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago del 29 al 31 de mayo
- VIERNES 29 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago,IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Our Lady of the Holy Family
|1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607
|1:30 a 3:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Pilsen Wellness Center, Inc.
|2319 S Damen Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 12 p.m.
|Wells Temple of Deliverance Community Dev Center
|2739 W Madison St., Chicago, IL 60613
|1 a 3 p.m.
- SÁBADO 30 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|St Teresa of Avila Parish
|1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 60614
|9:30 a 11:30 a.m.
|Care For Friends
|530 W Fullerton Pkwy., Chicago, IL 60614
|11 a.m. a 1 p.m.
|Circle Foundation
|3052 S Gratten Ave., Chicago, IL 60608
|9:30 a 11:30 a.m.
|Manna For Life
|2704 W North Ave., Chicago, IL 60647
|10 a.m. a 1 p.m.
|Breakthrough Urban Ministries Inc.
|3334 W Carroll Ave., Chicago, IL 60624
|10 a.m. a 12 p.m.
- DOMINGO 31 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|4 a 5:30 p.m.
|Legler Regional Library
|115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624
|10 a.m. a 4 p.m.
|Fuel Movement Community Organization
|4248 W Cermak, Chicago, IL 60641
|9 a.m. a 12 p.m.
|North Shore SDA Church
|5220 N California Ave., Chicago, IL 60625
|10 a.m. a 12 p.m.
|Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C.
|6601 S Kedzie Ave., Chicago, IL 60629
|1 a 3 p.m.
Si no logras encontrar un centro de distribución cerca a tu domicilio, puedes realizar la búsqueda mediante el sitio web del Greater Chicago Food Depository. Para obtener los resultados, introduce tu dirección exacta o el código postal de tu residencia y el sistema te revelará las opciones disponibles.
Qué puedo hacer si no puedo acudir a un programa de alimentos
Según Greater Chicago Food Depository, ciertos programas de asistencia alimentaria te permiten que un familiar o conocido tuyo retire los alimentos en tu lugar. Esta medida está diseñada especialmente para adultos mayores o personas con discapacidad.
Por otra parte, si te encuentras dentro de los límites de la ciudad de Chicago, tienes la alternativa de marcar al número 311. Mediante esa línea, puedes enlazarte a otros esquemas de apoyo alimentarios.
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