Illinois está a la espera de recibir otra ronda de nieve este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, manteniendo a la expectativa entre sus ciudadanos. Este sistema invernal mantendrán temperaturas bajas y traerán acumulaciones que complicarían en los distintos desplazamientos que se tienen previstos. A continuación, te revelaré cuáles son esas zonas específicas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas inglés), se espera que las acumulaciones de nieve alcancen entre 1 a 3 pulgadas en las distintas localidades situadas al norte de la Interestatal 80 (I-80). Es más, algunas zonas del sur de la I-80 también experimentarían una mezcla invernal.

Esto se podría presenciar durante la noche del presente sábado hasta el mediodía del domingo 7 de diciembre. Sin embargo, se prevé la aparición de la nieve por efecto lago en horas de la noche, especialmente en los condados de Cook, DuPage, Kane, Kendall, Lake, McHenry y el norte de Will.

Las nevadas en Illinois han ocasionado complicaciones durante los viajes en carreteras. (Foto: Jorge Muñoz / Univision)

Durante este fin de semana, las temperaturas se mantendrán bajas. Por suponer, durante el sábado se registrarán valores entre los 17° y 28°F; mientras que en horas de la noche del domingo el mercurio caerá entre los 0° y 19°F.

Ante este pronóstico, la NWS enfatizó los residentes de los distintos condados de Illinois que tomen sus precauciones si planean conducir durante el horario comprendido entre el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Se advierte que podrían ocurrir accidentes de tránsito debido a la presencia de nieve y hielo en las carreteras.

A period of accumulating snow is expected tonight through Sunday AM. The highest amounts are expected to occur north of I-80. Some areas south of I-80 may also see a wintry mix. Plan for hazardous road conditions if you will be traveling late tonight thru Sunday AM. #ILwx #INwx pic.twitter.com/37sVIGZp7d — NWS Chicago (@NWSChicago) December 6, 2025

Conductores de Illinois afectados por las nevadas

En estos últimos días, los residentes de distintas ciudades de Illinois han presenciado acumulaciones de nieve, siendo un factor perjudicial al momento de viajar, ya que la mezcla de nieve, aguanieve y lluvia ocasionarían accidentes.

La nieve y el hielo serían los causantes de accidentes de tránsito durante esta época del año. (Crédito: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP) / Tyler LaRiviere

Según datos de Noticias Telemundo, cada año, más de 400 personas pierden la vida a causa de accidentes relacionados a las condiciones climáticas invernales. Ante ello, la Administración de Seguridad del Tráfico de Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) lanzó una serie de recomendaciones para conducir seguro:

Limpiar la nieve de todo el vehículo, especialmente del parabrisas, antes de manejar.

Reducir la velocidad.

Mantener las luces encendidas en todo momento.

Frenar preventivamente sin presionar por completo el pedal

