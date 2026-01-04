A poco de iniciar una nueva semana, Chicago enfrentaría cambios en sus condiciones meteorológicos que, posiblemente, alteraría los planes de miles de residentes. Si bien en los días previos el panorama fue relativamente calmado, la atmósfera está mostrando señales de inestabilidad. Con lo indicado, te revelaré las proyecciones más recientes de lo que se espera en los próximos días, con la finalidad de que tomes las precauciones necesarias, en caso residas en esta ciudad.

Para el cierre de la presente semana, la Ciudad de los Vientos ha mostrado un panorama parcialmente soleado a mayormente nublado, según lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Si bien el frío se hizo sentir, no fue de gran intensidad.

Durante el domingo 4 de enero, los valores térmicos oscilaron entre los 30° y 33°F (-1° y 0°C). Las ráfagas de viento han sido débiles y es poco probable que la lluvia o nieve se haga presente en lo que resta del día.

Durante este fin de semana, Chicago ha registrado un panorama soleado a mayormente soleado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Pronóstico del tiempo en Chicago desde el lunes 5 de enero

De acuerdo a los pronósticos de CBS News , este lunes 5 de enero se espera una jornada de cielos cubiertos, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 38° (3°C) y una mínima de 34°F (1°C). Los vientos alcanzarían velocidades de hasta 16 km/h.

Durante el martes 6 de enero, el panorama climático sería distinto. Además de registrar un cielo mayormente nublado, los residentes de ciertas áreas de Chicago presenciarán lloviznas durante la mañana, según lo señalado por AccuWeather .

Los valores térmicos se mantendrán en los 40°F (5°C), acompañados de ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 30 km/h. En horas de la noche, la llovizna desaparecerá, pero un clima frío se registrará en la ciudad.

Si bien las temperaturas superarán los 38°F, el frío se mantendrá en Chicago. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Si bien esta tendencia en los termómetros se mantendrá en los primeros tres días de la siguiente semana, para el jueves 8 de enero se espera un ligero ascenso. AccuWeather y CBS News coinciden que las temperaturas llegarían hasta los 50°F.

Por consecuente, se espera que sol se haga presente en la ciudad; sin embargo, no se descarta la posibilidad de una ligera lluvia en horas de la tarde.

