La ayuda está destinada a personas de escasos recursos que residen en la ciudad de Chicago. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Recientemente, la anunció que pondrá en marcha una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días. Este esfuerzo pretende otorgar recursos esenciales hacia los más necesitados sin que gasten algún dólar. En caso estés interesando en aprovechar este beneficio o ayudar a difundir este anuncio entre tus vecinos, te invito a leer esta nota completa; de esa manera, descubrirás los puntos de entrega y en qué horarios estarán operativos los centros de distribución entre el 6 y 12 de abril.

Para esta nueva semana, bancos de alimentos y centros comunitarios unieron esfuerzos con el objetivo de repartir alimentos sin costos en distintos barrios de la ciudad de Chicago y del condado de Cook.

Greater Chicago Food Depository, Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center destacan con las organizaciones que llevará a cabo la entrega de comida gratuita.

Distintos bancos de comida se unieron para realizar la entrega de estos alimentos totalmente gratis. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de comida gratis en Chicago entre el 6 y 12 de abril

LUNES 6 DE ABRIL

Lugar de entregaUbicaciónHorario de entrega
Saint Basil Visitation843 W Garfield BlvdDe 8:00 a 11:00 a.m. (hora local)
Santa Sabina1120 W 79th St. FuncionaDe 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)
San Estanislao Kostka1351 W Evergreen AveDe 11:30 a.m. a 12:30 p.m. (hora local)
Sociedad de San Vicente de Paúl13145 S Houston AveDe 9:00 a 11:00 a.m. (hora local)

MARTES 7 DE ABRIL

Lugar de entregaUbicaciónHorario de entrega
New Hope Community Food Pantry6125 W Foster Ave.De 9:30 a 11:30 a.m. (hora local)
Casa Catalina4537 S Ashland Ave.De 9:30 a 11:30 a.m. (hora local) y de De 1:00 a 3:00 p.m. (hora local)
San Luis Gonzaga2300 W Lemoyne St.De 9:00 a 12:00 p.m. (hora local)
Santa Ágata3147 W Douglas BlvdDe 9:30 a 11:00 a.m. (hora local)
Mission of Our Lady of the Angels3814 W Iowa St.De 8:00 a 10:00 a.m. (hora local)
San Felipe Neri / Nuestra Señora de la Paz2132 E 72nd St.De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
San Pío V1919 S Ashland Ave.De 2:00 a 4:00 p.m. (hora local)

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

Lugar de entregaUbicaciónHorario de entrega
Casa Catalina4537 S Ashland AveDe 1:00 a 5:30 p.m. (hora local)
Saint Basil Visitation843 W Garfield BlvdDe 8:00 a 11:00 a.m. (hora local)
San Martín de Porres5112 W Washington BlvdDe 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
San Galo5511 S Sawyer AveDe 11:00 a.m. a 1:00 p.m. (hora local)
San Moisés el Negro331 E 71st StDe 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
Parroquia San Silvestre2915 W Palmer StDe 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
Santa Sabina1120 W 79th StDe 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)

JUEVES 9 DE ABRIL

Lugar de entregaUbicaciónHorario de entrega
Casa Catalina4537 S Ashland AveDe 9:30 a 11:30 a.m. (hora local) y de De 1:00 a 3:00 p.m. (hora local)
San Martín de Porres5112 W Washington BlvdDe 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
Santa Sabina1120 W 79th StDe 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)
Revisa los días, los horarios y los puntos de entrega para que accedas a estos alimentos gratuitos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
VIERNES 10 DE ABRIL

Lugar de entregaUbicaciónHorario de entrega
El Mesías y San Bartolomé8255 S Dante AveDe 8:00 a 10:00 a.m. (hora local)
Inmaculada Concepción2745 W 44th StDe 4:00 a 6:00 p.m. (hora local)
Santa Sabina1120 W 79th StDe 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)

SÁBADO 11 DE ABRIL

Lugar de entregaUbicaciónHorario de entrega
Nuestra Señora del Tepeyac3047 W Cermak RdDe 9:00 a 11:00 a.m. (hora local)
Nuestra Señora de Fátima2751 W 38th PlDe 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
Santa Teresa de Ávila1950 N Kenmore AveDe 9:30 a 11:30 a.m. (hora local)

DOMINGO 12 DE ABRIL

Lugar de entregaUbicaciónHorario de entrega
Meals Ministry126 E Chestnut St-
Legler Regional Library115 S Pulaski Rd-

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

