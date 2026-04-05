Recientemente, la ciudad de Chicago anunció que pondrá en marcha una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días. Este esfuerzo pretende otorgar recursos esenciales hacia los más necesitados sin que gasten algún dólar. En caso estés interesando en aprovechar este beneficio o ayudar a difundir este anuncio entre tus vecinos, te invito a leer esta nota completa; de esa manera, descubrirás los puntos de entrega y en qué horarios estarán operativos los centros de distribución entre el 6 y 12 de abril.
Para esta nueva semana, bancos de alimentos y centros comunitarios unieron esfuerzos con el objetivo de repartir alimentos sin costos en distintos barrios de la ciudad de Chicago y del condado de Cook.
Greater Chicago Food Depository, Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center destacan con las organizaciones que llevará a cabo la entrega de comida gratuita.
Horarios y puntos de entrega de comida gratis en Chicago entre el 6 y 12 de abril
LUNES 6 DE ABRIL
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Horario de entrega
|Saint Basil Visitation
|843 W Garfield Blvd
|De 8:00 a 11:00 a.m. (hora local)
|Santa Sabina
|1120 W 79th St. Funciona
|De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)
|San Estanislao Kostka
|1351 W Evergreen Ave
|De 11:30 a.m. a 12:30 p.m. (hora local)
|Sociedad de San Vicente de Paúl
|13145 S Houston Ave
|De 9:00 a 11:00 a.m. (hora local)
MARTES 7 DE ABRIL
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Horario de entrega
|New Hope Community Food Pantry
|6125 W Foster Ave.
|De 9:30 a 11:30 a.m. (hora local)
|Casa Catalina
|4537 S Ashland Ave.
|De 9:30 a 11:30 a.m. (hora local) y de De 1:00 a 3:00 p.m. (hora local)
|San Luis Gonzaga
|2300 W Lemoyne St.
|De 9:00 a 12:00 p.m. (hora local)
|Santa Ágata
|3147 W Douglas Blvd
|De 9:30 a 11:00 a.m. (hora local)
|Mission of Our Lady of the Angels
|3814 W Iowa St.
|De 8:00 a 10:00 a.m. (hora local)
|San Felipe Neri / Nuestra Señora de la Paz
|2132 E 72nd St.
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
|San Pío V
|1919 S Ashland Ave.
|De 2:00 a 4:00 p.m. (hora local)
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Horario de entrega
|Casa Catalina
|4537 S Ashland Ave
|De 1:00 a 5:30 p.m. (hora local)
|Saint Basil Visitation
|843 W Garfield Blvd
|De 8:00 a 11:00 a.m. (hora local)
|San Martín de Porres
|5112 W Washington Blvd
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
|San Galo
|5511 S Sawyer Ave
|De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. (hora local)
|San Moisés el Negro
|331 E 71st St
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
|Parroquia San Silvestre
|2915 W Palmer St
|De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
|Santa Sabina
|1120 W 79th St
|De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)
JUEVES 9 DE ABRIL
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Horario de entrega
|Casa Catalina
|4537 S Ashland Ave
|De 9:30 a 11:30 a.m. (hora local) y de De 1:00 a 3:00 p.m. (hora local)
|San Martín de Porres
|5112 W Washington Blvd
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
|Santa Sabina
|1120 W 79th St
|De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)
VIERNES 10 DE ABRIL
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Horario de entrega
|El Mesías y San Bartolomé
|8255 S Dante Ave
|De 8:00 a 10:00 a.m. (hora local)
|Inmaculada Concepción
|2745 W 44th St
|De 4:00 a 6:00 p.m. (hora local)
|Santa Sabina
|1120 W 79th St
|De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local)
SÁBADO 11 DE ABRIL
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Horario de entrega
|Nuestra Señora del Tepeyac
|3047 W Cermak Rd
|De 9:00 a 11:00 a.m. (hora local)
|Nuestra Señora de Fátima
|2751 W 38th Pl
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora local)
|Santa Teresa de Ávila
|1950 N Kenmore Ave
|De 9:30 a 11:30 a.m. (hora local)
DOMINGO 12 DE ABRIL
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Horario de entrega
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St
|-
|Legler Regional Library
|115 S Pulaski Rd
|-
