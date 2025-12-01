Chicago se prepara para uno de los inicios de invierno más duros en casi 150 años, según un reconocido bloguero meteorológico. Las temperaturas podrían caer hasta los –14 °F (-25.56°C) en los próximos días, un nivel extremadamente bajo incluso para el Medio Oeste de Estados Unidos.

Aunque la región está acostumbrada a los inviernos fríos, pues en diciembre Chicago suele registrar máximas de 36.6 °F y mínimas de 24.4 °F según datos del Servicio Meteorológico Nacional, algunos sectores podrían experimentar temperaturas hasta 30 grados por debajo del promedio histórico en las próximas semanas.

“Si sigues estirando el vórtice polar, eventualmente liberará aire obscenamente frío. Para el próximo fin de semana y la semana siguiente, el frío caerá por completo con las temperaturas más bajas a inicios de diciembre desde 1876 en Chicago”, advirtió Ryan Maue, de Weather Trader, en la red social X.

En otra publicación, Maue explicó que un modelo de pronóstico proyecta una mínima de –14 °F para el 8 de diciembre, lo que se acerca al récord histórico de la ciudad, registrado el 9 de diciembre de 1876. Un frío similar solo ocurrió en 1903, cuando se alcanzaron –13 °F el 13 de diciembre.

World class "polar vortex" Arctic blast for early December. We can't get any colder or more brutal without going back to the days of the "wooly mammoths" and mastodons.



And into mid-December, it's only going to get worse. We're in for the worst start to winter since 1876. pic.twitter.com/hW0xQNWIgp — Ryan Maue (@RyanMaue) November 30, 2025

Paul Pastelok, experto en pronósticos a largo plazo de AccuWeather, señaló a Newsweek que los vientos de la estratósfera superior suelen ser del oeste en esta época del año, circulando en sentido antihorario alrededor del vórtice polar.

Cuando el vórtice polar es fuerte al inicio del invierno, el aire más frío se mantiene confinado cerca del polo y el chorro polar se mantiene estable, pero “cuando el vórtice polar es más débil a finales del otoño e inicios del invierno, es más vulnerable a interrupciones en el flujo persistente del oeste”.

“El flujo se desacelera y a veces puede volverse del este, como ocurrió el 28 de noviembre”, agregó Pastelok.

Esto genera más “caídas y oscilaciones del chorro polar con el tiempo, que está más bajo en la atmósfera y mueve las masas de aire a nivel global”, añadió el meteorólogo.

Especialistas explican que la debilitación del vórtice polar está permitiendo que aire ártico extremadamente frío descienda hacia el Medio Oeste. (Foto: Steven White / iStock) / Steven White

Asimismo, afirmó que “en escenarios de inicios de invierno, no toma mucho tiempo ver una reacción a esta interrupción. Más adelante en la temporada, a veces tarda dos o tres semanas. En las próximas semanas veremos una respuesta con irrupciones de aire muy frío. Sin embargo, hay otros factores que también contribuirán a olas de frío intenso o temperaturas cercanas a récord.”

Pastelok indicó que el aire más frío podría extenderse desde las Llanuras del Norte hasta el Medio Oeste. Las temperaturas podrían ubicarse entre 15 y 30 grados por debajo del promedio durante cualquiera de las tres irrupciones frías previstas: esta semana, a inicios de la próxima o a mediados de diciembre.

Además, señaló que existe la posibilidad de “el periodo más frío registrado a inicios de diciembre en algunas zonas”, debido a la combinación entre la alteración del vórtice polar y fenómenos como La Niña.

Según los meteorólogos, algunas zonas podrían registrar entre 15 y 30 grados menos de lo habitual en esta época del año. (Foto: Yuki IWAMURA / AFP)

Finalmente, Maue publicó en X: “Una irrupción ártica de ‘vórtice polar’ de clase mundial para inicios de diciembre. No podemos estar más fríos o más brutales sin regresar a los días de los ‘mamut lanudos’. Y hacia mediados de diciembre, solo va a empeorar. Nos espera el peor inicio de invierno desde 1876.”

Para actualizaciones locales, el Servicio Meteorológico Nacional publica informes frecuentes en su sitio web y en redes sociales.

Cómo protegerse de las bajas temperaturas

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Cruz Roja Americana, lo ideal es permanecer adentro y evitar viajar. Vístete con múltiples capas de ropa abrigada para conservar el calor. Cierra las cortinas y las puertas de las habitaciones que no uses. Bebe líquidos tibios, pero evita el alcohol y la cafeína.

Nunca uses generadores, estufas de gas o parrillas en interiores. El monóxido de carbono puede ser peligroso. Utiliza linternas a pilas en lugar de velas. Mantén los calentadores portátiles a un metro de distancia de materiales inflamables y usa una radio para recibir alertas.

Para evitar daños, deja las llaves de agua goteando para proteger las tuberías del congelamiento. Abre los gabinetes bajo los lavamanos para que el calor llegue a ellas. Presta atención a los signos de hipotermia y revisa a los vecinos vulnerables.

