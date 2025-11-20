Chicago vuelve a mirar al cielo con cautela. Las señales atmosféricas apuntan a que una masa de aire ártico podría llegar a la región justo alrededor del Thanksgiving 2025, y mantenerse después, marcando un giro temprano hacia condiciones mucho más frías de lo habitual.

A partir del análisis del meteorólogo Kevin Jeanes, de NBC 5, el panorama muestra una combinación poco común de factores que está abriendo la puerta a ese aire gélido. Por un lado, una dorsal en la corriente en chorro del noroeste del Pacífico está canalizando la energía necesaria para que las temperaturas bajen con fuerza. Y por otro, surge un protagonista inesperado: un posible evento de calentamiento estratosférico súbito (SSW), un fenómeno que este año se presenta antes de tiempo.

El pronóstico sugiere que el vórtice polar podría desorganizarse y enviar temperaturas más frías hacia el norte de Estados Unidos. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

¿Qué está pasando en la atmósfera?

El SSW ocurre cuando ondas de gran escala, llamadas ondas de Rossby, ascienden a mayor altitud y provocan que el aire alrededor del vórtice polar se caliente rápidamente. Ese desequilibrio puede desorganizar al vórtice y empujar aire frío hacia latitudes más bajas, como el centro-norte de Estados Unidos, en lugar de mantenerlo atrapado cerca del Polo Norte.

Y aunque este fenómeno suele aparecer más avanzado el invierno, la posibilidad de que ocurra en noviembre ha puesto en alerta a los meteorólogos.

El Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional lo dejó claro esta semana: los efectos combinados de La Niña, la Oscilación Madden-Julian y un inusual SSW podrían desencadenar un cambio significativo en los patrones climáticos a finales de noviembre y principios de diciembre. Ese cambio incluiría un patrón de bajas temperaturas en el oeste y las Grandes Llanuras del norte y centro, lo que terminaría extendiéndose al resto del centro y norte del país.

Lo que podría significar para Chicago

De acuerdo con el pronóstico, este patrón favorece una transición a condiciones más invernales en el Medio Oeste, con temperaturas muy por debajo de lo normal y la posibilidad de nevadas fuertes. Sin embargo, hay un detalle importante: aunque la masa de aire será de origen ártico, el propio Ártico no está tan frío como suele estar en enero o febrero.

Eso implica que las temperaturas, aunque frías, no alcanzarían los valores extremos del invierno profundo. Para principios de diciembre, en lugar de grados bajo cero, Chicago podría enfrentarse a valores en los 20°F, suficientes para sentir un golpe invernal, pero no para romper récords.

La otra cara del fenómeno es la volatilidad. Cuando el patrón atmosférico se desorganiza, también se abren ventanas para repuntes rápidos de temperatura. Es decir, podríamos ver subidas y bajadas bruscas en cuestión de días mientras el vórtice polar termina de reorganizarse.

La combinación de Niña, un posible SSW y cambios en la corriente en chorro aumentará la inestabilidad del clima en Chicago. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

¿Habrá nieve?

Siempre que el aire frío avanza hacia el sur, la posibilidad de nieve entra en juego. Por ahora, los primeros indicios señalan nevadas moderadas al sur del área de Chicago hacia finales de noviembre.

Sin embargo, lo más llamativo es lo que podría venir después: señales de una o dos tormentas de nieve más intensas durante las primeras dos semanas de diciembre. La clave, como siempre, será la trayectoria de la corriente en chorro, que definirá si esas tormentas alcanzan o no a la zona metropolitana.

