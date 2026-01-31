El paso de la tormenta invernal Gianna ha provocado condiciones climáticas adversas en muchas regiones de Estados Unidos, ya que se han registrado intensas nevadas y fuertes vientos en los últimos días. Una ciudad que no parece tener una mejora en el tiempo será Chicago, ya que las acumulaciones de nieve se seguirán registrando para este cierre de semana. En caso residas en esta ciudad, te invito a descubrir el pronóstico detallado y las pulgadas que se esperan durante este sábado 31 de enero y domingo 2 de febrero.

Según Maricela Vásquez, meteoróloga de Telemundo Chicago , la nieve por efecto lago llegó a la ‘Ciudad de los Vientos’ en la mañana de hoy, con pulgadas que oscilaron entre los 2 a 4 pulgadas.

No sería lo único que se podría registrar en lo que resta del presente día; según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó sobre la posible aparición de “chubascos y algunas nevadas fuera del lago”.

La Ciudad de los Vientos podría registrar entre 2 y 4 pulgadas de nieve para este sábado 31 de enero. (Crédito: Freepik)

Ante este panorama que también se ha registrado en gran parte del noreste del estado de Indiana, se mantiene vigente una advertencia de tormenta invernal hasta de la tarde de hoy (aproximadamente 4:00 p.m.). Se espera que en dicha hora las acumulaciones de nieve disminuyan gradualmente.

Los termómetros descenderán ligeramente debido a una corriente de aire persistente. Por lo tanto, los habitantes podrían experimentar un ambiente gélido, ya que la sensación térmica se situará entre 10 y 15 °F.

Para el domingo 1 de febrero, se prevé que Chicago inicie el día con algo de sol; sin embargo, esto no significa que se registrará un ambiente cálido. Las temperaturas podrían mantenerse en unos 10 °F y habrá ligeras nevadas en horas de la noche.

Para este domingo 1 de febrero, Chicago iniciará el día con sol, pero el clima gélido seguirá presente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo protegerte ante el intenso frío en Chicago

De residir en esta área, es necesario que revises con frecuencias los pronósticos y las alertas que emite el NWS Chicago para que sepas en qué momentos será necesario mantenerse en casa. En caso de alerta meteorológico, solo tendrás que salir de tu hogar cuando sea necesario y usando una ropa abrigadora.

Los expertos recomiendan que la persona debe vestirse con capas de ropa ligera y holgada. También será necesario usar accesorios para distintas partes del cuerpo, tales como gorro, bufanda, guantes y botas aislantes.

