Los residentes del área de Chicago comenzarán a sentir un importante cambio en las condiciones del tiempo desde este jueves. Después de varios días con temperaturas que alcanzaron los 70 °F (21 °C), el termómetro bajará aproximadamente 20 grados y dará paso al primer episodio de frío intenso de finales de otoño de esta temporada.

Durante las primeras horas del jueves, los registros ya se encontraban en los 40 °F (entre 4 y 9 °C), según explicó Iisha Scott, meteoróloga del equipo Storm Team de NBC 5. Aunque las temperaturas subirán hasta los 50 °F (10 a 15 °C) durante el día, las ráfagas de viento podrían alcanzar las 30 millas por hora (48 km/h), haciendo que la sensación térmica sea más baja.

“Cuando las temperaturas comienzan a bajar, si se tiene en cuenta el viento, empezará a sentirse más frío”, dijo Scott.

El NWS advierte que podrían producirse heladas y temperaturas de congelación en algunas zonas entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuándo llegarán las heladas al área de Chicago?

El jueves también existe la posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche, aunque no se espera que afecten a todas las localidades. Además, podrían desarrollarse precipitaciones asociadas al efecto lago durante la noche en el noroeste de Indiana.

El viernes será todavía más frío, con temperaturas máximas en los 40 °F superiores (alrededor de 8 a 10 °C) y mínimas que descenderán hasta los 30 °F superiores (entre 3 y 4 °C). La meteoróloga también anticipó un descenso adicional para el fin de semana.

“Hará todavía más frío a medida que nos acerquemos a este próximo fin de semana”, señaló Scott, al advertir que las temperaturas nocturnas permanecerán en los 30 °F.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también alertó sobre la posibilidad de heladas entre la noche del viernes y la mañana del sábado. En las zonas del interior, los termómetros incluso podrían registrar temperaturas de congelación, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las primeras horas del día.

Freezing temps likely inland of Lake MI Fri night into early Sat, but mild wx returning Sun-Mon. Otherwise, on & off showers & drizzle this AM followed by sct'd showers this aftn & eve. Lake effect rain showers expected into parts of NW #INwx later tonight-Fri eve. #ILwx (2/2) — NWS Chicago (@NWSChicago) November 5, 2026

¿Cuándo volverán las temperaturas más cálidas?

El episodio de frío no duraría mucho. Según el pronóstico, las condiciones más templadas comenzarán a regresar el domingo, cuando las temperaturas volverán a situarse entre los 50 y 60 °F (10 y 21 °C).

Además, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos anticipa que las temperaturas de mediados de noviembre podrían ubicarse por encima del promedio habitual para esta época del año.