El enfrentamiento entre California y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría escalar a los tribunales. La agencia federal confirmó que analiza dejar de procesar vuelos internacionales en las llamadas “ciudades santuario” de Estados Unidos, una medida que tendría repercusiones en cerca de 18 aeropuertos y afectaría a más de 60 millones de pasajeros al año. Ante esta posibilidad, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que emprenderá acciones legales si el plan avanza, argumentando que la decisión tendría un fuerte impacto en la movilidad, el turismo y la economía de su estado.

¿Qué plantea el DHS?

El DHS justificó la propuesta al señalar que considera incoherente mantener operaciones migratorias en aeropuertos ubicados en jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Según la dependencia, “no tiene sentido restringir la aplicación de leyes migratorias, pero mantener operaciones de inmigración en sus aeropuertos”, una postura que abre la puerta a cambios significativos en el funcionamiento de varias terminales aéreas internacionales.

De concretarse, la medida afectaría a aeropuertos ubicados en ciudades consideradas santuario, entre ellos los de Sacramento, San Francisco y Los Ángeles, tres de los principales puntos de entrada internacional de California.

La disputa entre Gavin Newsom, California y el DHS crece por la posible reducción de operaciones migratorias en aeropuertos. | Crédito: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Preocupación por el impacto económico

La industria aérea ha expresado preocupación por las posibles consecuencias de esta decisión. Expertos del sector advierten que restringir o modificar el procesamiento de vuelos internacionales podría generar pérdidas económicas de decenas de miles de millones de dólares relacionadas con el turismo, los viajes de negocios y el comercio internacional.

Además, millones de pasajeros podrían enfrentar mayores complicaciones para viajar, especialmente en estados donde se concentran algunos de los aeropuertos más transitados del país.

Newsom anticipa una batalla legal

Según N+ Univision, el gobernador Gavin Newsom elevó el tono del debate al advertir que California responderá en los tribunales si el DHS intenta implementar el plan.

La amenaza de una demanda se suma a las dudas legales que ya han planteado especialistas, quienes sostienen que cualquier cambio de esta magnitud requeriría seguir procedimientos federales específicos antes de entrar en vigor.

¿Tiene el DHS autoridad para hacerlo?

El abogado de inmigración Armando Olmedo explicó que el DHS no cuenta con autoridad directa para prohibir vuelos internacionales, aunque sí puede modificar la asignación de recursos en los puntos de ingreso al país.

“Él no tiene la autoridad de prevenir vuelos internacionales, él tiene la autoridad de limitar el acceso, o sea la cantidad de oficiales en los puertos de ingreso. Para poder quitar a esos agentes, se tiene que cambiar la designación de un aeropuerto”, señaló.

De acuerdo con Olmedo, la redesignación de un aeropuerto solo podría justificarse bajo determinadas circunstancias, entre ellas:

Motivo para cambiar la designación de un aeropuerto Descripción Bajo tráfico de pasajeros Cuando el volumen de viajeros ya no justifica la operación actual. Instalaciones inadecuadas Si el aeropuerto no cumple con los requisitos necesarios para procesar ingresos internacionales. Incumplimiento de normas federales Cuando existen fallas en el cumplimiento de regulaciones de ingreso al país. Existencia de una alternativa más viable Si otro aeropuerto puede prestar el servicio de forma más eficiente.

El especialista también subrayó que cualquier modificación debería someterse a un proceso de reglamentación pública, lo que permitiría la participación de distintos sectores antes de adoptar una decisión definitiva.

Gavin Newsom aseguró que California está preparada para acudir a los tribunales si el DHS implementa los cambios propuestos. | Crédito: Megan Varner / Getty Images North America / Getty Images vía AFP

Cambios podrían enfrentar demandas

Diversos especialistas coinciden en que una medida de este alcance no podría implementarse de manera inmediata. Según explican, el gobierno federal tendría que seguir un proceso regulatorio formal y justificar técnicamente cualquier modificación en la operación de los aeropuertos afectados.

De lo contrario, la iniciativa podría enfrentar múltiples desafíos judiciales, incluyendo la demanda que ya anticipó el gobernador Newsom. Mientras tanto, la posibilidad de que el DHS reduzca o retire agentes de inmigración en aeropuertos de ciudades santuario continúa generando incertidumbre entre autoridades, viajeros y la industria aérea.

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