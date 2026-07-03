El fin de semana del 4 de julio es uno de los periodos con mayor movimiento en las carreteras de California. Miles de familias salen de viaje, asisten a espectáculos de fuegos artificiales o aprovechan el feriado para recorrer el estado. Desde quienes cruzan la I‑5 rumbo a San Diego para una parrillada junto al mar, hasta residentes del Área de la Bahía que suben a la US‑101 para ver la pirotecnia en Santa Cruz, el aumento de tráfico es notable. Muchos latinos también aprovechan, por ejemplo, para visitar a los abuelos en el Inland Empire o para reunirse en parques municipales y organizar asados (backyard barbecues). Ese incremento en el tráfico suele venir acompañado de un aumento en los accidentes, especialmente aquellos relacionados con el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, lo que convierte el operativo de la California Highway Patrol (CHP) en una medida clave para reducir riesgos y proteger a las comunidades que viven y trabajan en el estado.

La CHP ha confirmado este operativo para frenar la cantidad de accidentes de tránsito en California (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE EL MEGAOPERATIVO DE LA CHP?

La California Highway Patrol activará su tradicional Maximum Enforcement Period (MEP) con motivo del Día de la Independencia. Durante este periodo, los agentes incrementarán su presencia en autopistas, carreteras estatales y otras vías de alta circulación en distintos puntos de California, incluyendo corredores muy usados por la población como la I‑5, la I‑405, la US‑101 o la SR‑99, donde muchas personas viajan para visitar familia o asistir a eventos comunitarios.

El operativo comenzará a las 6:00 p.m. del jueves 2 de julio y permanecerá activo hasta las 11:59 p.m. del domingo 5 de julio, cubriendo prácticamente todo el fin de semana largo.

Detalle Información Inicio del operativo Jueves 2 de julio - 6:00 p.m. Finalización Domingo 5 de julio - 11:59 p.m. Agencia responsable California Highway Patrol (CHP) Cobertura Todo el estado de California

¿QUÉ INSPECCIONARÁN LOS OFICIALES DURANTE LOS CONTROLES?

La CHP informó que sus agentes pondrán especial atención en las conductas que históricamente generan más accidentes durante los feriados, especialmente en fines de semana con tanto movimiento como el del 4 de julio, cuando muchos conductores salen tarde de las fiestas, desfiles o reuniones familiares.

Las inspecciones estarán enfocadas principalmente en detectar:

Exceso de velocidad.

Conductores bajo los efectos del alcohol.

Conductores bajo la influencia de drogas.

Manejo temerario o agresivo.

Uso del cinturón de seguridad.

Otras infracciones que puedan poner en peligro la seguridad vial.

Las autoridades recordaron que conducir a velocidades elevadas reduce considerablemente el tiempo de reacción, aumenta la distancia necesaria para frenar y hace que cualquier choque tenga consecuencias mucho más graves. De acuerdo con el Statewide Integrated Traffic Records System de la CHP, el exceso de velocidad provoca en promedio más de 115,000 accidentes al año en California y está relacionado con aproximadamente 600 muertes anuales en las carreteras del estado.

Hay oficiales de la policía que realizarán una prueba de alcoholemia en el lugar si es que lo consideran necesario (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LOS 100 VEHÍCULOS ENCUBIERTOS QUE BUSCARÁN A LOS CONDUCTORES MÁS PELIGROSOS

Una de las principales novedades del operativo será el despliegue de 100 patrullas de perfil bajo, vehículos especialmente identificados para la CHP, pero diseñados para mezclarse con el tráfico cotidiano y pasar desapercibidos para quienes manejan de forma imprudente. La idea es que no se vea a simple vista que son patrullas, de modo que los conductores que solo bajan la velocidad cuando ven una unidad marcada no puedan “simular” buen comportamiento solo por unos segundos.

El objetivo es detectar a conductores que normalmente disminuyen la velocidad únicamente cuando observan una patrulla tradicional. Desde que estos vehículos comenzaron a utilizarse el año pasado, los oficiales han emitido más de 59,000 multas por exceso de velocidad, una cifra que, según la agencia, demuestra la efectividad de esta estrategia para identificar a quienes representan un mayor riesgo en las carreteras.

EL PROGRAMA FAST ACELERA LAS SANCIONES PARA QUIENES SUPEREN LAS 100 MPH

Además de la vigilancia en carretera, el operativo estará respaldado por el programa estatal FAST (Forwarded Actions for Speeding Tickets), implementado en diciembre de 2025 para endurecer las consecuencias contra quienes circulan a velocidades extremas. Este programa permite que los casos de conductores detectados a más de 100 millas por hora sean enviados directamente al Department of Motor Vehicles (DMV) para una revisión administrativa, sin depender primero del proceso judicial habitual.

Esto agiliza posibles suspensiones o incluso la revocación de la licencia de conducir para quienes exceden de forma grave los límites de velocidad. Entre enero y mayo de 2026, el programa ya había registrado los siguientes resultados:

Indicador Resultado Casos remitidos por la CHP Más de 3,200 Suspensiones y revisiones de licencia iniciadas por el DMV Más de 3,000 Sanciones confirmadas tras las revisiones 94.3%

LAS CIFRAS QUE EXPLICAN POR QUÉ LA CHP REFORZARÁ LA VIGILANCIA

Las autoridades también recordaron lo ocurrido durante el operativo del Día de la Independencia del año pasado, cuando los agentes respondieron a cientos de incidentes graves en todo California. Muchas de estas situaciones se dieron después de reuniones familiares, carne asadas o celebraciones en parques y playas, donde el consumo de alcohol es frecuente y algunos conductores deciden manejar de regreso a casa sin designar a un conductor sobrio.

Estos fueron algunos de los principales resultados:

Más de 850 accidentes relacionados con el exceso de velocidad.

Cerca de 400 personas lesionadas.

Al menos 7 personas fallecidas.

1,311 arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas (DUI).

En promedio, se realizó un arresto por DUI cada 3.5 minutos durante el operativo.

Para la CHP, estas cifras reflejan la importancia de reforzar la vigilancia durante uno de los fines de semana con mayor movilidad del año, particularmente en zonas con alta población latina como Los Ángeles, el Valle Central y partes del condado de Orange, donde las celebraciones del 4 de julio combinan desfiles, festivales comunitarios y eventos en iglesias o centros comunitarios.

Los oficiales de la California Highway Patrol estarán preparados para penalizar a presuntos infractores (Foto: California Highway Patrol)

RECOMENDACIONES PARA VIAJAR CON SEGURIDAD ESTE 4 DE JULIO

Si vas a salir a la carretera durante el feriado, la CHP recomienda tomar algunas medidas sencillas que pueden marcar la diferencia y evitar tragedias dentro de la comunidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Designar a un conductor sobrio antes de iniciar el viaje.

Utilizar servicios de transporte por aplicación si se consumirá alcohol.

Respetar los límites de velocidad en todo momento.

Usar siempre el cinturón de seguridad.

Mantener suficiente distancia con otros vehículos.

Reportar al 911 a cualquier conductor que parezca estar bajo los efectos del alcohol o conduzca de forma peligrosa.

Las autoridades insisten en que el objetivo del operativo no es únicamente imponer multas, sino reducir el número de accidentes y evitar que el fin de semana del 4 de julio vuelva a dejar víctimas en las carreteras de California.

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