Quienes manejan por las carreteras de California ya saben que, especialmente antes del fin de semana, las autoridades suelen intensificar los controles de tránsito. Esta vez, el operativo anunciado por la California Highway Patrol tendrá un alcance importante en el condado de Sacramento y pondrá el foco tanto en conductores bajo los efectos del alcohol como en la verificación de licencias. La iniciativa, confirmada por la oficina East Sacramento de la CHP, busca reducir accidentes nocturnos y reforzar la seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular; por eso las autoridades harán controles entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30, horario crítico cuando muchas personas salen a cenar, a eventos deportivos (como partidos de los Sacramento Kings) o a reuniones con amigos después de servicios religiosos o celebraciones familiares.

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Para la comunidad hispana de California —desde el Valle Central hasta la Bay Area y el sur del estado— estas acciones recuerdan la importancia de planear la vuelta a casa: usar transporte por app (Uber, Lyft), actuar con un conductor designado o coordinar transporte público cuando sea posible para evitar riesgos legales y tragedias viales.

La medida fue confirmada por la oficina East Sacramento de la California Highway Patrol y llega en un momento en que las autoridades buscan reforzar la seguridad vial en zonas con alto flujo vehicular. El objetivo, según explicaron, es prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol y aumentar la conciencia entre los automovilistas sobre los riesgos de conducir intoxicados.

¿CUÁNDO SERÁ EL OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA Y LICENCIAS EN SACRAMENTO COUNTY?

De acuerdo con el comunicado oficial, tal y como lo informa The Sacramento Bee, el operativo se realizará entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en una zona no incorporada del este de Sacramento County.

Detalle Información oficial Organismo encargado California Highway Patrol (CHP) Tipo de operativo Control de alcoholemia y verificación de licencias Lugar Área no incorporada del este de Sacramento County Inicio Viernes, 7:00 p.m. Finalización Sábado, 2:00 a.m. Ubicación exacta Será revelada poco antes del inicio

Las autoridades explicaron que la ubicación exacta no será anunciada con anticipación para evitar que algunos conductores intenten esquivar los controles.

La California Highway Patrol realizará este operativo durante este fin de semana (Foto: California Highway Patrol)

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL CONTROL VEHICULAR?

Según detalló la CHP, todos los vehículos serán revisados “en la medida que el tráfico lo permita”. Esto significa que los oficiales podrían detener a cada conductor que pase por el punto de control. No obstante, si el volumen vehicular aumenta demasiado, se aplicará un sistema de selección previamente definido para mantener la objetividad del procedimiento.

La agencia remarcó que este método busca garantizar un control uniforme y evitar decisiones arbitrarias durante el operativo.

LA DECLARACIÓN OFICIAL DE LA CHP

En el comunicado difundido por la oficina East Sacramento, la California Highway Patrol explicó claramente cuál es la finalidad del operativo: “El objetivo del control DUI es crear conciencia entre el público automovilista, disuadir a las personas de conducir bajo la influencia y mantener las calles seguras para todos”.

Ese mensaje llega mientras California continúa reforzando campañas de seguridad vial relacionadas con el consumo de alcohol y drogas al volante, especialmente durante noches y fines de semana.

¿QUÉ PUEDEN PEDIR LOS OFICIALES DURANTE EL OPERATIVO?

Aunque muchas personas relacionan estos retenes únicamente con pruebas de alcoholemia, lo cierto es que los agentes también revisarán documentación obligatoria.

Documento ¿Es obligatorio? Licencia de conducir válida Sí Registro del vehículo Sí Seguro del automóvil Sí Identificación adicional En algunos casos

Si un conductor presenta señales de intoxicación, los oficiales pueden avanzar con evaluaciones de sobriedad en el lugar e incluso pruebas químicas adicionales.

¿QUÉ PASA SI UN CONDUCTOR ES DETENIDO POR DUI EN CALIFORNIA?

En California, manejar bajo la influencia del alcohol puede traer consecuencias severas, incluso para quienes enfrentan una primera infracción. Estas son algunas posibles sanciones:

Suspensión de la licencia.

Multas económicas elevadas.

Cursos obligatorios sobre alcohol y conducción.

Instalación de dispositivos de bloqueo de encendido.

Posibles penas de cárcel en casos graves.

Por eso, las autoridades recomiendan utilizar transporte alternativo, aplicaciones de viaje o conductores designados si se planea consumir alcohol.

Los oficiales de la California Highway Patrol estarán preparados para penalizar a presuntos infractores (Foto: California Highway Patrol)

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONDUCTORES EN CALIFORNIA

Planifica con anticipación: si vas a salir a cenar en Midtown Sacramento, a un concierto en la Bay Area o a una posada familiar en el Valle Central, reserva un Uber/Lyft o designa a un conductor sobrio.

Lleva siempre documentación: licencia, registro y seguro, para agilizar cualquier control.

Conduce con prudencia en autopistas con alto flujo, como la I-80 o la US-50, y evita distracciones.

Aprovecha transporte público regional cuando sea posible: light rail en Sacramento, BART en Bay Area, o servicios de tránsito local.

En celebraciones latinas (bautizos, quinceañeras, posadas), fomenta la cultura del “conductor designado” para proteger a familiares y amigos.

UN OPERATIVO QUE BUSCA PREVENIR TRAGEDIAS

Más allá de las multas o sanciones, el mensaje detrás de este operativo apunta a reducir accidentes y salvar vidas. En California, los controles de alcoholemia se han convertido en una herramienta frecuente para intentar disminuir choques fatales relacionados con conductores intoxicados. Y aunque para muchos automovilistas estos retenes puedan resultar incómodos, la CHP insiste en que el objetivo principal es mantener las carreteras seguras durante las horas de mayor riesgo.

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