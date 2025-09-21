En estas últimas semanas, Christian Nodal recibió un sinfín de críticas debido a su entrevista con Adela Micha , las impactantes declaraciones de Cazzu en relación a su hija Inti y cada acción que realiza en conjunto con Ángela Aguilar. Ahora, se sumó una nueva polémica: distintas fuentes han revelado que existe un distanciamiento entre el cantante de música regional mexicana y su padre, Jaime González. Ante estos rumores, decidió romper el silencio.

Es importante aclarar que Jaime ha tenido un rol importante en la carrera artística de Christian Nodal. Formó parte de su equipo y lo acompañó en cada etapa de su ascenso profesional. Por lo tanto, se evidencia una cercanía afectiva entre padre e hijo, pero al parecer esa relación habría llegado a su fin.

Ante los incesantes rumores, el actual esposo de Ángela Aguilar quiso aclararlos durante una conferencia de prensa que brindó en Bogotá, Colombia, como parte de una presentación en dicha ciudad. Sin lugar a duda, su respuesta fue tajante.

En las redes sociales de Nodal, no se aprecia a primera vista fotografías en compañía de sus padres. (Foto: Instagram)

“No es cierto, tenemos un vínculo muy bello familiar y, sobre todo, en el negocio. No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen”, fueron las palabras del artista mexicano.

Nodal aseguró que, en tiempos recientes, han circulado diversas historias de él en las redes sociales con el propósito de desmeritar su imagen artística. Es más, precisó que desconoce a quién podría beneficiar esta situación.

El actual esposo de Ángela Aguilar está recibiendo infinidad de críticas en cada acción que realiza. (Crédito: @nodal / Instagram)

Nodal y su cercanía con la familia Aguilar

Desde que inició su romance con Ángela Aguilar, Christian Nodal ha mantenido una estrecha cercanía con su suegro, Pepe Aguilar , y con el resto de su familia. Esto se puede corroborar en los shows o galas que asisten ambas celebridades mexicanas.

Lo curioso es que el intérprete de ‘Adiós Amor’ no ha sido captado en compañía de sus padres, Jaime y Cristina. Esto ha intensificado los rumores de que realmente sí existe un distanciamiento entre ellos.