Después de varios días con chubascos dispersos y condiciones variables, el panorama meteorológico vuelve a encender las alertas en el centro y sur de Estados Unidos. A partir del viernes comenzará a formarse una baja presión asociada a una vaguada profunda sobre la parte occidental del país, y su evolución dará paso a un ciclón extratropical que podría dejar acumulados significativos de lluvia en distintas localidades. La combinación de inestabilidad, humedad abundante y dinámica atmosférica activa abre la puerta a precipitaciones intensas e incluso a tormentas con tiempo severo en algunas zonas.

El meteorólogo Osmany Lorenzo Amaro advirtió: “Atención a todo el centro y sur de Estados Unidos porque vamos a tener para este fin de semana la formación de una baja extratropical que va a incentivar la lluvia. Pueden ser lluvias fuertes e intensas en algunas localidades”.

Según explicó, esta baja presión comenzará a organizarse principalmente desde el viernes (13 de febrero), impulsada por una vaguada profunda que se extenderá sobre el oeste del país. En el sector oriental de esa vaguada se desarrollará el sistema que traerá mayor inestabilidad. “Va a haber mucha inestabilidad y se va a traducir en precipitaciones que pueden superar las dos, tres y hasta cuatro pulgadas”, señaló el experto.

Meteorólogos advierten que el sistema ganará fuerza este fin de semana en EE.UU. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Los estados bajo mayor vigilancia

De acuerdo con el pronóstico preliminar, los estados que podrían recibir las lluvias más fuertes incluyen:

Oklahoma

Sur de Missouri

Tennessee

Kentucky

Luisiana (especialmente el norte)

Mississippi

Alabama

Noreste de Texas

En estas áreas, los acumulados podrían ser considerables durante el fin de semana. Además, no se descarta que algunas tormentas presenten condiciones de tiempo severo, dependiendo de cómo evolucione el sistema.

Un pronóstico con margen de incertidumbre

Un punto clave es que el desplazamiento del ciclón extratropical todavía presenta cierta incertidumbre. Como explicó Lorenzo Amaro, “todavía esta baja tiene incertidumbre de hacia dónde se puede dirigir”.

El sistema podría avanzar casi paralelo y al sur de EE.UU., o bien mostrar una tendencia a girar hacia el noreste. Ese posible cambio en la trayectoria modificaría la distribución de las lluvias, desplazando el foco de los acumulados más intensos hacia otros sectores.

Algunos estados de EE.UU. podrían registrar acumulados de hasta cuatro pulgadas de lluvia. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Por ahora, el llamado es claro: seguir de cerca las actualizaciones oficiales del pronóstico, especialmente en el cuadrante que abarca desde Texas hasta el valle del Tennessee y el bajo Mississippi. Si el sistema mantiene su intensidad proyectada, el fin de semana podría estar marcado por jornadas de lluvia persistente y, en algunos puntos, intensa.

La recomendación es sencilla pero clave: mantenerse informado, revisar alertas locales y tomar precauciones ante posibles acumulaciones significativas de agua. El comportamiento final del ciclón extratropical definirá qué zonas recibirán el mayor impacto, pero todo indica que será un fin de semana pasado por agua en buena parte del centro y sur del país.

