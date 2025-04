¿Las probabilidades de desarrollar demencia se reducen estando soltero(a) o terminando tu matrimonio? Esta gran duda es la que tienen muchos hoy en día a raíz de un estudio dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Florida, en el que se sugiere que las personas que no poseen pareja tienen menos probabilidades de desarrollar demencia. Para más información al respecto, lee esta nota por completo.

La cantidad de personas que participaron en el estudio y el tiempo que duró el mismo

De acuerdo a Psychology Today, este año se publicó un estudio sobre demencia realizado a lo largo de 18 años entre más de 24 mil estadounidenses. Aquella investigación estuvo a cargo de Selin Karakose, de la Universidad Estatal de Florida, y sus colegas, quienes informaron de sus hallazgos en ‘Marital status and risk of dementia over 18 years: Surprising findings from the National Alzheimer’ en Alzheimer’s & Dementia.

A raíz del estudio dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Florida, se asoció el ser soltero con un menor riesgo de padecer Alzheimer. (Foto: Meruyert Gonullu / Pexels)

En ese estudio se comparó las tasas de demencia entre los grupos matrimoniales: casados, divorciados, viudos y solteros. Luego de que se consideraran varios factores, como el tabaquismo y la depresión, se determinó que las personas personas divorciadas y solteras presentaron un menor riesgo de demencia.

Según The Independent, a raíz de la investigación el ser soltero se asoció sistemáticamente con un menor riesgo de padecer Alzheimer, “la forma más común de demencia”. Además, se descubrió que las personas divorciadas o que jamás habían contraído matrimonio tenían menos probabilidades de progresar desde un deterioro cognitivo leve a la demencia. Por si fuera poco, también se indicó que quienes estaban viudos(as) durante el estudio tenían un menor riesgo de demencia.

Los investigadores de la Universidad Estatal de Florida descubrieron que las personas divorciadas o que nunca se habían casado tenían menos probabilidades de progresar desde un deterioro cognitivo leve a la demencia. (Foto: RDNE Stock Project / Pexels)

Todo ese resultado contradice el obtenido por una investigación estadounidense de 2019, de acuerdo a la última fuente citada. Y es que en aquel estudio se reveló que las personas solteras tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar demencia que las personas casadas.

Ahora, ¿hay una razón para los resultados recientemente obtenidos? Pues existen posibles explicaciones. The Independent indicó que “las personas casadas podrían recibir un diagnóstico más temprano porque sus cónyuges notan problemas de memoria e insisten en una consulta médica. Esto podría hacer que la demencia parezca más común en las personas casadas, aunque no lo sea”.

Además, señaló que “quizás la muestra de personas utilizada, del estudio del Centro Nacional de Coordinación del Alzheimer (NACC), no fuera representativa de la población general. En concreto, la muestra mostró bajos niveles de diversidad étnica y económica. Además, casi el 64 % de los participantes estaban casados. Esto podría afectar la forma en que estos hallazgos inesperados se trasladan al mundo en general. Podrían haber sido exclusivos de los participantes del NACC”.

El estudio tiene un gran peso

También es importante apuntar que el estudio de la Universidad Estatal de Florida usa una de las muestras más grandes hasta la fecha para examinar este tema y, de todas maneras, tiene un gran peso. Entre las sugerencias del por qué las personas solteras tienen menos probabilidades de experimentar un deterioro cognitivo, hay que decir que los investigadores se basaron en el hecho de que los solteros(as) son mejores para mantener sus lazos sociales.

“Las personas casadas tienden a tener menos integración social”

Esto es lo que manifestaron Selin Karakose y sus colegas: “Las personas que nunca se casaron también tienen más probabilidades de socializar con amigos y vecinos y de tener comportamientos más saludables que sus contrapartes casadas. Las personas casadas tienden a tener menos integración social y participan en interacciones menos frecuentes y de menor calidad en sus redes en comparación con sus contrapartes solteras. Estos aspectos positivos del bienestar y los lazos sociales pueden servir potencialmente como factores protectores contra la demencia con el tiempo”. Definitivamente, el estudio que motivó esta nota cuestiona la idea de que el matrimonio beneficia automáticamente la salud cerebral.