El Departamento de Transporte federal de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre de más de 550 autoescuelas comerciales que forman a camioneros y conductores de autobús tras detectar una serie de infracciones relacionadas con la seguridad en sus procesos de capacitación y certificación. Ante la clausura de estos centros, surge la pregunta: ¿qué licencias para inmigrantes se ven afectadas? La respuesta te la damos en los siguientes párrafos.

El cierre de más de 550 autoescuelas comerciales en EE.UU. encendió las alarmas entre inmigrantes que buscaban o ya tenían una licencia comercial para manejar camiones y autobuses (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

ORDENAN EL CIERRE DE AUTOESCUELAS COMERCIALES EN EE.UU.

La orden se dio después de que personal del DOT descubrió que dichos centros empleaban instructores no cualificados, omitían un monitoreo exhaustivo a los aspirantes a camioneros y conductores de autobús, no les enseñaban a manejar materiales peligrosos y utilizaban equipos inadecuados para las clases, entre otras faltas.

El Secretario de Transportes, Sean Duffy, informó que 448 escuelas no cumplían las normas básicas de seguridad y otras 109 escuelas se dieron de baja del registro de escuelas cuando se enteraron de que estaban previstas inspecciones y otras 97 escuelas están siendo investigadas por problemas de cumplimiento. “Las familias estadounidenses deben confiar en que nuestros conductores de autobuses escolares y camiones cumplen la ley al pie de la letra, y eso empieza por recibir la formación adecuada antes de ponerse al volante”, dijo.

Al respecto, Jeffery Burkhardt, presidente del grupo nacional de escuelas de camiones, felicitó la medida y aseguró que las auditorías marcan la primera vez que los reguladores han hecho cumplir las normas para las escuelas de conducción que se aprobaron en 2022, publica El Nuevo Día.

De acuerdo con varios observadores, parte del problema de este sector surge porque las escuelas y las empresas de transporte por carretera se autocertifican cuando solicitan la autorización para iniciar sus operaciones.

¿QUÉ LICENCIAS PARA INMIGRANTES SE VEN AFECTADAS CON LOS CIERRES?

A pesar de que aún no se sabe cuántos estudiantes matriculados serán perjudicados o qué cantidad se graduó con calificaciones cuestionables, el DOT se prepara para realizar seguimiento de los graduados más adelante. Pero la pregunta que muchos se hacen, en especial la comunidad migrante, es saber qué licencias se verán afectadas.

Como se sabe, estas instituciones son clave para que miles de personas, muchos de ellos inmigrantes, obtengan o mantengan su licencia comercial para manejar camiones de carga o autobuses de pasajeros, por lo que la medida impactaría directamente sus oportunidades laborales y su estabilidad económica. Entonces, estos cierres afectarán sobre todo a:

Las licencias de tipo CDL (clase A y B, según el tipo de vehículo), obtenidas por gran cantidad de inmigrantes.

Las licencias comerciales para conductores de autobús escolar y de pasajeros (CDL con endoso para pasajeros y, en su caso, para transporte escolar).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!