Miles de residentes y visitantes de Colorado tendrán que cambiar sus planes para este verano después de que las autoridades anunciaran el cierre total de una popular playa para nadar debido a la disminución de los niveles de agua. La medida estará vigente durante toda la temporada 2026 y afecta a uno de los destinos recreativos más frecuentados de la zona.

¿Cuál es la playa de Colorado que cierra por orden de las autoridades?

La atracción afectada es la playa Union Reservoir, ubicada en Longmont. Según 9NEWS, funcionarios de la ciudad informaron que los niveles de agua previstos para este año no serán suficientes para operar el área de manera segura, por lo que decidieron suspender las actividades de natación durante toda la temporada de verano.

En un comunicado publicado por las autoridades se explicó: “Debido a los niveles bajos de agua previstos durante todo 2026, la playa Union Reservoir permanecerá cerrada durante la temporada de verano. Estas condiciones no permiten la profundidad de agua necesaria para respaldar de manera segura las operaciones tradicionales de una playa para nadar”.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad mientras nos adaptamos a estos factores ambientales”, agregaron.

La decisión fue tomada tras prever que los niveles de agua serán demasiado bajos para garantizar operaciones seguras en el área de natación. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué actividades seguirán disponibles

Aunque los visitantes no podrán utilizar la playa principal para nadar, el embalse continuará abierto para otras actividades recreativas. Entre ellas se encuentran el paddleboard, el kayak y la navegación, ya que los niveles de agua aún permiten el acceso y lanzamiento de embarcaciones.

También se habilitará una zona de chapoteo con una profundidad máxima de aproximadamente tres pies entre el 23 de mayo y el 19 de septiembre; sin embargo, las autoridades advirtieron que el área tiene una superficie natural de arcilla y rocas, por lo que quienes ingresen lo harán bajo su propia responsabilidad.

Además, la playa destinada a perros permanecerá abierta y se añadió arena adicional para quienes deseen jugar o construir castillos junto a la orilla.

La sequía sigue afectando a Colorado

El cierre se produce en medio de un año marcado por condiciones más secas de lo habitual en varias regiones de Colorado. La escasa acumulación de nieve durante el invierno redujo significativamente el caudal de ríos, arroyos y embalses, generando preocupación entre empresas y comunidades que dependen de las actividades acuáticas durante los meses de verano.

A pesar de estas condiciones, muchos aficionados a las actividades al aire libre continúan disfrutando de los cursos de agua disponibles.

Un usuario que practicaba tubing en Clear Creek comentó a FOX 31: “Está en un punto intermedio entre rápidos y un río tranquilo; hay que estar atento, vigilar las rocas y mantenerse alerta”.

Por su parte, Abram Bebe explicó que “la acumulación de nieve es tan baja este año que en realidad es un poco más tranquilo de lo normal”.

Las autoridades también recomendaron extremar las precauciones en ríos y embalses de Colorado debido a las condiciones de sequía y la reducción del caudal de agua. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Autoridades piden tomar precauciones

Los expertos en seguridad recomiendan revisar las condiciones locales antes de realizar actividades acuáticas y utilizar siempre el equipo de protección adecuado.

Los bajos niveles de agua pueden dejar expuestas rocas, ramas y otros obstáculos que aumentan el riesgo de accidentes.

Mientras tanto, negocios locales mantienen el optimismo y confían en que los turistas seguirán visitando las zonas recreativas de Colorado durante la temporada estival.

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