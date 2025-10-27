Son días claves en el calendario y deberás tomar precauciones para abastecerte de alimentos y bebidas. Los minoristas en todo el país dejarán de atender por un día debido al cierre de supermercados en Estados Unidos y es importante que los compradores sepan cuáles son y en qué fechas sucederá, ya que es justo en la época de fin de año donde más compras se realizan para las celebraciones familiares. Hoy te explico los detalles que debes conocer.

Cuándo y por qué cerrarán sus puertas

En lo que queda del 2025 el calendario oficial de feriados nacionales en EE.UU. incluye dos fechas importantes donde la gran mayoría de tiendas y cadenas cierran temporalmente o modifican sus horarios. Esto ya es una tradición y este año ocurrirá el jueves 27 de noviembre (Día de Acción de Gracias o Thanksgiving) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

Este cierre temporal o una pausa de 24 horas en los servicios es para permitir que los empleados disfruten de las festividades con sus familias, según Parade. Ante esto, los consumidores pueden anticipar sus compras en los horarios extendidos que ofrecerán en los días previos. Además, no te preocupes por perderte la gigantesca venta anual de Black Friday de tu tienda favorita, ya que muchas tendrán ofertas en línea y hasta con entrega gratuita.

El cierre temporal responde a una política de descanso y bienestar laboral. (Foto: Samuel Corum / AFP) / SAMUEL CORUM

Qué tiendas permanecerán cerradas durante 24 horas

Gigantes del comercio minorista como Walmart, Kroger, Target, Costco, Aldi y Trader Joe’s, Whole Foods y Publix confirmaron que no abrirán sus puertas ni el Día de Acción de Gracias ni en Navidad, feriados federales en Estados Unidos. Eso sí, la reapertura serpa en la mañana siguiente a cada celebración.

Aquí te comparto la lista de tiendas que cierran:

Target

Walmart

Publix

Home Depot

Barnes & Noble

Best Buy

Kohl’s

Lowe’s

Sam’s Club

JCPenney

Macy’s

PetSmart

DSW

Academy Sports

BJ’s Warehouse

TJ Maxx

Menards

Petco

REI

Nordstrom

Ikea

GameStop

Ulta

Staples

Sur la Table

Las empresas señalaron que los consumidores podrán anticipar sus compras mediante los horarios extendidos previos al feriado. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Qué tiendas suelen abrir en Día de Acción de Gracias o Thanksgiving

Si bien algunos usualmente abren sus puertas a pesar del feriado federal, aunque con horarios especiales, lo mejor siempre es consultar el horario del supermercado local antes de salir, según Today.

Whole Foods Market

Kroger

Albertsons

Ralphs

Wegmans

HEB

Sprouts Farmers Market

Safeway

Giant Food

Food Lion

Smith’s Food and Drug

Acme Markets

Shaw’s

King Soopers

Vons

