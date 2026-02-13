Un nuevo cierre de gobierno afrontará este fin de semana Estados Unidos, pero no te alarmes: no todos los servicios públicos se verán afectados, solamente alcanzará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), después de que el Congreso no lograra un acuerdo sobre el financiamiento de esta agencia federal. La demanda de los demócratas es clara: imponer nuevas restricciones a la agenda de aplicación de las leyes de inmigración promovida por el presidente Donald Trump. Como los fondos para financiar esta entidad gubernamental expiran la noche de este viernes 13 de febrero, el cierre parcial comenzará a las 12:01 a.m. del sábado 14. En los siguientes párrafos, te contamos cuál será su impacto y todo lo que debes saber sobre él.

Como se recuerda, el ambiente político se tensó y las protestas no cesaron tras las muertes del enfermero Alex Pretti, a manos de agentes de migración en Minneapolis, y Renée Nicole Good, la madre de tres hijos que fue abatida a tiros por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en esa misma ciudad de Minnesota. Otro hecho que provocó la indignación fue el arresto de un niño 5 años. Todos estos casos ocurrieron en enero pasado.

Vale precisar que el último cierre de gobierno en EE.UU. tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025. Duró 43 días y se convirtió en el cierre gubernamental más largo en la historia del país. Pero esa no fue la primera vez que la administración de Trump pasó por esa situación, ya que en su primer mandato también hubo un government shutdown, que tuvo una duración de 35 días.

El cierre llega con antecedentes trágicos: muertes, protestas y la presión demócrata para frenar los excesos en la aplicación de las leyes migratorias (Foto: Paul J. Richards / AFP)

¿CUÁNDO EMPIEZA EL CIERRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL EN EE.UU.?

Debido a que la resolución de financiamiento actual (CR) vence este viernes 13 de febrero, los fondos destinados al DHS expiran a las 11:59 p.m.; por lo tanto, a partir de las 12:01 a.m. del sábado 14 comienza un cierre parcial de esta agencia federal hasta que el Congreso apruebe un nuevo proyecto de gasto o una extensión de corto plazo. La decisión no es tan fácil, ya que, para dar luz verde, los demócratas solicitaron imponer nuevas restricciones a la política migratoria.

¿QUÉ ORGANISMOS DEL DHS SERÁN AFECTADOS?

Debido a que la financiación del DHS queda suspendida, los cierres de los servicios que brinda esta agencia gubernamental serán limitados. Entre los organismos afectados están: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), el Servicio Secreto, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) y los agentes de la TSA en aeropuertos.

OJO: Aunque seguirá operando, CISA suspenderá a una gran parte de su personal de ciberseguridad, lo que deja más expuesta la defensa frente a ataques digitales, y algunos empleados del Servicio Secreto y Guardia Costera podrían ver retrasos en sus cheques de pago, precisa 2001 Live.

ENTONCES, ¿EL ICE Y CBP SUSPENDEN SUS FUNCIONES?

Aunque se pensaba que al formar parte del DHS, el trabajo del ICE y del CBP se suspendería, lo cierto es que continuarán sus labores con normalidad, precisó un grupo de republicanos.

Esto se debe a que cuentan dinero suficiente, que fue aprobado el año pasado, para seguir con sus operaciones de deportación. De acuerdo con el proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos de Trump, que recibió luz verde por los republicanos en 2025, el ICE recibió US$75 mil millones y el CBP un promedio de US$65 mil millones.

Cuando un edificio del Departamento de Seguridad Nacional y una oficina local del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cerraron sus puertas en Tukwila, Washington, el 3 de marzo de 2020 (Foto: Jason Redmond / AFP)

IMPACTO DEL CIERRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL EN EE.UU.

Impacto para los trabajadores del DHS

Más del 90% de los 272,000 empleados del DHS seguirá trabajando porque sus funciones se consideran esenciales, pero muchos lo harán sin cobrar hasta que haya nuevo financiamiento

Por tanto, dependiendo de la duración del shutdown, algunos trabajadores federales podrían dejar de recibir temporalmente su cheque de pago en la fecha habitual. En la práctica, siguen trabajando (si son “esenciales”) o están en casa (si son “no esenciales”), pero el salario se les atrasa hasta que el Congreso apruebe nuevos fondos y se reabra plenamente la agencia. Normalmente les pagan esos días de forma retroactiva.

Asimismo, podrían verse afectados beneficios ligados al empleo federal o servicios internos, como acceso a ciertos sistemas, programas de capacitación, viajes de trabajo, horas extra, etc., porque la agencia entra en modo mínimo y congela gastos. Esto no significa automáticamente que pierdan prestaciones permanentes como el seguro de salud o su plaza de trabajo, sino que se trata de interrupciones y atrasos mientras dure el cierre.

Impacto en la ciudadanía

Los controladores de tráfico aéreo y otros trabajadores de seguridad de la aviación no cumplirán sus funciones a cabalidad, esto a pesar de que un grupo se quede a laborar sin pago. La falta de personal generaría miles de retrasos y cancelaciones a nivel nacional en los aeropuertos.

Un funcionario de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) advirtió que los “empleados pueden empezar a llamar a los enfermos o tomar ausencias no programadas a medida que avanza el cierre, lo que podría dar lugar a tiempos de espera más largos para los pasajeros para pasar por la seguridad del aeropuerto y subir a su avión”, publica Univision.

Para la mayoría de los residentes, el impacto cotidiano será principalmente indirecto (retrasos en algunos procesos migratorios, tensiones en seguridad y en personal clave), más que un bloqueo generalizado de servicios públicos.

El cierre del DHS amenaza con retrasos en aeropuertos, presión sobre trabajadores federales y más incertidumbre para la comunidad (Foto referencial: Paul J. Richards / AFP)

