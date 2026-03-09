Una paralización parcial del gobierno en Estados Unidos está provocando largas filas en los controles de seguridad de varios aeropuertos. La falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) causó que algunos pasajeros tengan que esperar varias horas antes de poder pasar el control y abordar sus vuelos. Durante el fin de semana se reportaron demoras importantes en aeropuertos de distintas partes del país. Entre ellos se encuentran el aeropuerto William P. Hobby de Houston y el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, donde los tiempos de espera llegaron a superar las tres horas en algunos casos.

El problema comenzó después de que el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia que supervisa la TSA, expirara el 13 de febrero.

Como resultado, cerca de 50.000 agentes de seguridad aeroportuaria continúan trabajando sin recibir su salario mientras los legisladores en el Congreso no logran llegar a un acuerdo sobre reformas en la aplicación de leyes migratorias.

La falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) generó esperas de hasta tres horas en algunos casos. (Foto: EFE)

Las autoridades advierten que las demoras no se limitan solo a algunos aeropuertos. Si la situación continúa, otros centros de transporte aéreo también podrían enfrentar retrasos similares en los controles de seguridad.

“Los viajeros se enfrentan a colas de la TSA de hasta casi tres horas de duración en algunos de los principales aeropuertos, lo que provoca pérdidas de vuelos y retrasos masivos durante las horas pico de viajes”, dijo el DHS en un comunicado.

Ante esta situación, los viajeros pueden consultar los tiempos de espera en los controles de seguridad utilizando la aplicación móvil MyTSA. En esta plataforma es posible ver estimaciones de tiempo, reportes de retrasos enviados por otros pasajeros y recomendaciones sobre qué artículos se pueden llevar en el equipaje de mano.

La situación comenzó después de que el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional expirara el 13 de febrero. (Foto referencial: AFP)

También existen otras herramientas para verificar posibles retrasos. En el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional se pueden revisar los tiempos de espera en los cruces fronterizos, mientras que los pasajeros pueden comprobar si su vuelo está retrasado o cancelado directamente en la página de su aerolínea o en plataformas de seguimiento de vuelos como FlightAware.

Cabe agregar que algunas páginas oficiales de la TSA y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtieron que, debido a la falta de financiamiento federal, sus sitios podrían no actualizarse con normalidad durante el cierre parcial del gobierno.

A qué se debe el nuevo cierre del gobierno

El nuevo cierre parcial del gobierno de Estados Unidos comenzó el 14 de febrero de 2026, después de que el Congreso no lograra aprobar un presupuesto para financiar al Department of Homeland Security (DHS). Al expirar los fondos, varias agencias bajo ese departamento, como la seguridad aeroportuaria y algunos servicios de emergencia, quedaron afectadas o funcionando con limitaciones.

El principal motivo del bloqueo es una disputa política sobre las políticas de inmigración. Legisladores demócratas exigen reformas en las operaciones del Immigration and Customs Enforcement (ICE), como más controles legales para los agentes, uso obligatorio de cámaras corporales y restricciones a ciertas redadas; sin embargo, los republicanos y la Casa Blanca rechazan esas condiciones, lo que ha impedido aprobar una ley de financiamiento.

Mientras no haya acuerdo, el cierre parcial continúa y afecta a agencias que dependen del DHS, incluida la Transportation Security Administration (TSA). Miles de empleados siguen trabajando sin salario y algunos servicios pueden sufrir retrasos, lo que ya está provocando demoras en aeropuertos de Estados Unidos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!