Los legisladores del Congreso de Estados Unidos no lograron llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de gastos, lo que provocó el cierre del Gobierno federal. Esta situación podría generar interrupciones importantes para viajeros dentro y fuera del país, desde retrasos en aeropuertos hasta el cierre de parques nacionales y museos.

El impacto no solo se sentirá en la experiencia de los visitantes, sino también en la industria turística estadounidense, que podría enfrentar pérdidas millonarias.

Viajes aéreos

Los vuelos comerciales seguirán operando, pero bajo tensión. Los controladores de tráfico aéreo y agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) deberán seguir trabajando al ser considerados esenciales, aunque lo harán sin paga. Esto ya ha provocado en cierres anteriores ausencias de personal y retrasos en aeropuertos clave como LaGuardia, Nueva Jersey o Atlanta.

Además, el entrenamiento de nuevos controladores se verá paralizado, lo que retrasará los planes de modernización del sistema aéreo en EE.UU.

Con el cierre del gobierno de EE.UU., viajeros y turistas enfrentan incertidumbre en sus planes. | Crédito: AFP

Trenes

Quienes viajen en Amtrak pueden estar tranquilos: la compañía seguirá operando en el Corredor Noreste y en rutas nacionales, ya que funciona como una agencia independiente, aunque recibe fondos públicos.

A pesar del cierre del gobierno de EE.UU., Amtrak confirmó que sus trenes seguirán funcionando en todo el país. | Crédito: AFP

Parques nacionales

Los parques nacionales son de los más golpeados por el cierre. Según planes de contingencia, la mayoría de los 433 sitios cerrarían sus puertas al público, incluyendo al Gran Cañón, uno de los más visitados del país.

Esto no solo afecta a los visitantes, sino también a las economías locales, que dependen del gasto en restaurantes, hoteles y comercios cercanos. En el pasado, algunos estados como Utah o Colorado han asumido los costos para mantener abiertos sus parques más emblemáticos, pero no todos cuentan con esa posibilidad.

Museos y monumentos

El complejo de museos Smithsonian anunció que permanecerá abierto por unos días gracias a fondos previos, pero después podría cerrar. Entre sus 21 instituciones se encuentran el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington y el Museo de Diseño Cooper Hewitt en Nueva York.

La Estatua de la Libertad también podría suspender visitas si el Servicio de Parques no logra sostener sus operaciones.

El cierre del gobierno de EE.UU. impactará a museos como el Smithsonian, que podrían cerrar tras agotar fondos previos. | Crédito: AFP

Pasaportes y visas

A diferencia de otros servicios, el Departamento de Estado confirmó que las embajadas, consulados y oficinas consulares seguirán trabajando tanto en EE.UU. como en el extranjero. Eso significa que los viajeros podrán seguir tramitando pasaportes y visas, así como recibir asistencia consular.

