El cierre de gobierno en Estados Unidos, que comenzó el 1 de octubre y aún no tiene una solución a la vista, está generando un auténtico caos aéreo. Con una gran parte del personal de la Administración Federal de Aviación (FAA) sin recibir salario y una reducción drástica en las operaciones, los aeropuertos del país enfrentan retrasos, cancelaciones y un escenario de incertidumbre para millones de viajeros. Ante esto, la gran pregunta es: ¿tienes derecho a un reembolso o cambio sin costo si tu vuelo se ve afectado?

Desde el pasado viernes, la FAA implementó una medida de emergencia que reduce en un 10% los vuelos diarios en los principales aeropuertos de conexión. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, esta decisión busca preservar la seguridad aérea en medio del creciente ausentismo de los controladores, quienes ya enfrentan su segundo pago atrasado.

“Si el cierre continúa, los viajeros presenciarán un caos generalizado”, advirtió. La reducción afecta a 40 aeropuertos en 26 estados, entre ellos Los Ángeles, Nueva York, Dallas, Miami y Atlanta.

Muchos viajeros se preguntan si tienen derecho a un reembolso si su vuelo se cancela o sufre retrasos por este largo shutdown (Foto: AFP)

LA SITUACIÓN HA OBLIGADO A LAS AEROLÍNEAS A REACCIONAR RÁPIDAMENTE

Lo que buscan las aerolíneas es contener el descontento de los pasajeros. United Airlines fue una de las primeras en tomar medidas, ofreciendo cambios de vuelo sin penalización y la opción de solicitar reembolsos incluso en boletos no reembolsables. “Si viaja durante este periodo y no desea volar, tiene derecho a un reembolso, incluso si su vuelo no se ve afectado”, explicó la compañía en un comunicado.

Delta Air Lines y American Airlines siguieron el mismo camino, flexibilizando sus políticas para que los pasajeros puedan modificar sus itinerarios o cancelar sin costo. Delta permitirá reembolsos o cambios sin penalización para vuelos entre el viernes y el domingo, siempre que el nuevo vuelo se realice antes del 16 de noviembre. American, por su parte, eximirá los cargos de cambio en vuelos entre el 7 y el 14 de noviembre en 21 aeropuertos.

Otras aerolíneas, como Southwest y JetBlue , también han implementado medidas similares. Southwest permite modificar o cancelar sin costo hasta el 12 de noviembre, independientemente de si el vuelo fue afectado, mientras que JetBlue está reubicando automáticamente a los pasajeros en el siguiente vuelo disponible y ofreciendo reembolsos totales a quienes prefieran no viajar. Estas políticas buscan evitar el colapso logístico que podría provocar la reducción de operaciones aéreas.

American Airlines eximirá de cargos por cambio a quienes tengan vuelos entre el 7 y el 14 de noviembre en 21 aeropuertos del país (Foto: AFP)

ATENCIÓN CON LO QUE ESTABLECE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE EE. UU.

Más allá de la buena voluntad de las aerolíneas, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) establece reglas claras: si una aerolínea cancela un vuelo —sin importar la causa— y el pasajero decide no viajar, tiene derecho a un reembolso completo. Lo mismo aplica en caso de retrasos significativos, definidos como más de tres horas para vuelos domésticos y seis horas para vuelos internacionales. También se considera “significativo” si la aerolínea cambia el aeropuerto, agrega escalas o reduce la clase del pasajero.

Eso sí, si el pasajero acepta el nuevo itinerario ofrecido, ya no tiene derecho al reembolso total, aunque puede reclamar la diferencia de tarifa en caso de degradación de clase. El DOT también aclara que los retrasos provocados por fallas de la aerolínea pueden generar compensaciones adicionales, como comidas o alojamiento. Pero en el caso del cierre de gobierno, las interrupciones no son culpa directa de las compañías, aunque estas están ofreciendo opciones más flexibles para mantener la confianza de sus clientes.

Con miles de vuelos cancelados o retrasados y la escasez de controladores aéreos, viajar hoy se ha convertido casi en un boleto a la suerte. Para evitar dolores de cabeza, los expertos recomiendan evitar volar si no es estrictamente necesario y, si ya tienes un pasaje, verificar la política vigente de tu aerolínea. En medio de la incertidumbre política, al menos los derechos del pasajero siguen firmes: si tu vuelo no despega, tu dinero no tiene por qué quedarse en tierra.

