El Cinco de Mayo es una de las fechas más importantes para los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos; sin embargo, otros extranjeros que radican en este país quedan asombrados por las celebraciones que se realizan en dicho día sin saber cuál es la razón de este festejo. En caso estés en esta misma situación, quiero explicarte más detalles sobre esta festividad y así comprendas por qué sigue siendo tan relevante con el pasar de los años.

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Es importante mencionarte que el ‘Cinco de Mayo’ no es un día festivo federal del Estados Unidos; por lo tanto, algunas organizaciones, negocios y escuelas funcionan con normalidad; sin embargo, no sería impedimento para que los inmigrantes mexicanos festejan dicha fecha.

Habitualmente, estas personas recurren a sus costumbres mexicanas para celebrar, tal como la música de mariachis, la preparación de platillos típicos, un alto consumo de cerveza y otros actos festivos.

Las celebraciones más destacadas del ‘Cinco de Mayo’ se concentran en el suroeste de EE. UU., abarcando ciudades como Los Ángeles, San José, San Francisco, San Antonio, Sacramento, Phoenix, Albuquerque, Denver y El Paso, así lo explica el portal Time and Date .

Para el presente año, el ‘Cinco de Mayo’ se celebrará el martes de la próxima semana. En dicho día, es altamente probable que sientas la energía de esta festividad.

Habitualmente, esta festividad es celebrada por inmigrantes mexicanos que se sitúan en territorio estadounidense. (Crédito: Kerem YUCEL / AFP) / KEREM YUCEL

Cuál es el origen del ‘Cinco de Mayo’ en EE. UU.

Según una información compartida por el medio CNN , esta fecha conmemora el triunfo de las tropas mexicanas frente al ejército francés durante la Batalla de Puebla en 1862. Eso sí, es importante aclararte que no se trata de la independencia de México.

A fines de 1861, el territorio mexicano estaba en manos de España, Reino Unido y Francia; sin embargo, los dos primeros países europeos se retiraron del terreno después de seis meses. Para el ejército francés, se trataba de una excelente oportunidad para invadir completamente México.

Fue así que en abril de 1862 las tropas francesas se desplazaron hacia Puebla, ubicada a 137 kilómetros de la capital mexicana; no obstante, fueron derrotados por un reducido ejército liderado por Ignacio Zaragoza.

El último nombre mencionado tiene una estrecha relación con Estados Unidos, ya que nació en la ciudad de Goliad, situada en Texas . Ante su hazaña conseguida, el senado del estado declaró el área como el lugar oficial para celebrar el ‘Cinco de Mayo’, así lo indica el medio citado.

Para esta festividad, los participantes suelen realizar bailes o ciertas costumbres propias de la cultura mexicana.. (Crédito: Kerem YUCEL / AFP) / KEREM YUCEL

Por qué los mexicanos celebran el ‘Cinco de Mayo’ en EE. UU.

Aunque esta importante victoria mexicana ocurrió en su territorio, tiene gran importancia en suelo estadounidense, ya que los propios ciudadanos realizan estas fiestas para recordar la cultura, sus logros y las experiencias que debieron afrontar para residir en EE.UU.

No sería lo único, también representa una oportunidad comercial para decenas de negocios, ya que pueden vender productos y servicios de origen mexicano, tales como comidas, bebidas y músicas. Es más, el ‘Cinco de Mayo’ está dentro de los cinco principales días de consumo de bebidas alcohólicas en EE.UU., según CNN.

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