Este fin de semana, los ciudadanos estadounidenses que residen en cinco estados de este país izarán la bandera nacional a media asta, generando ciertas dudas entre aquellos extranjeros sobre esta práctica. En caso te preguntes por qué se realiza esta acción, es importante que sepas su significado y a quiénes está dirigido.
Lo habitual es que cada país ice las banderas hasta la parte superior del mástil; sin embargo, en Estados Unidos tienen la tradición de colocar este símbolo nacional a media asta en ciertas ocasiones. Según lo indicado por Usa Gov, se trata de un gesto oficial de duelo y respeto cuando el país pretende honrar a personas fallecidas o recordar una tragedia.
Si imaginas que las personas tienen la libertad de izar la bandera a media asta cuando prefieran, este código no opera de dicha manera. Solo puede ejecutarse si el presidente o los gobernadores estatales emiten la orden.
Esta práctica honorable se dirige hacia la muerte de presidentes o expresidentes, altos funcionarios, militares caídos, víctimas de desastres o tiroteos masivos; también se incluyen fechas conmemorativas, tal como el Memorial Day (Día de los Caídos).
El propósito de izar la bandera a media asta es evidenciar que la nación o una comunidad están de luto, expresan solidaridad con las familias afectadas y/o reconocen el servicio o sacrificio de las personas homenajeadas.
Qué estados de EE.UU. izarán su bandera a media asta este fin de semana
- Connecticut
Su gobernador, Ned Lamont, ordenó a todo el estado que colocaran sus respectivas banderas a media asta desde el amanecer hasta el anochecer del 14 de diciembre para conmemorar el 13° aniversario de la tragedia de la Escuela Primaria Sandy Hook.
- Ohio
Mike DeWine, el gobernador de este estado, emitió la orden de izar la bandera a media asta en todo los edificios públicos del condado de Stark desde el viernes 12 hasta el 15 de diciembre. Se pretende honrar la memoria del exalcalde Thomas Bernabei.
- Kansas
Su gobernadora, Laura Kelly, solicitó al estado en mención que icen las banderas a media asta desde el amanecer hasta el anochecer de este sábado 13 de diciembre para honrar el legado del exrepresentante Billie Ray McCreary.
- Wyoming
Mark Gordon, el gobernado de este estado, estableció que las banderas estatales ondearán a media asta desde el 4 de diciembre hasta la fecha del entierro de Judy Catchpole, exsuperintendente estatal de Instrucción Pública.
- Virginia Occidental
El gobernador, Patrick Morrisey, ordenó al estado que todas las banderas deberán izarlas a media asta desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2025. Se honrará al sargento Andrew Wolfe y a la especialista Sarah Beckstrom, miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.
Cuál es la duración oficial del izado a media asta por fallecimiento en EE.UU.
Dependerá netamente del cargo, según el Código de la Bandera. A continuación, te brindaré el tiempo de duración de una manera más detallada:
- Presidente o expresidente: permanecerá 30 días.
- Vicepresidente, presidente de la Cámara de Representantes o el presidente de la Corte Suprema: se mantiene durante 10 días.
- Exvicepresidente, juez de la Corte Suprema, secretaria de un departamento ejecutivo o militar, o gobernador estatal: desde el día del fallecimiento hasta su entierro.
- Miembro del Congreso: solo el día de su muerte y el siguiente.
