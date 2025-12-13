Este fin de semana, los ciudadanos estadounidenses que residen en cinco estados de este país izarán la bandera nacional a media asta , generando ciertas dudas entre aquellos extranjeros sobre esta práctica. En caso te preguntes por qué se realiza esta acción, es importante que sepas su significado y a quiénes está dirigido.

Lo habitual es que cada país ice las banderas hasta la parte superior del mástil; sin embargo, en Estados Unidos tienen la tradición de colocar este símbolo nacional a media asta en ciertas ocasiones. Según lo indicado por Usa Gov , se trata de un gesto oficial de duelo y respeto cuando el país pretende honrar a personas fallecidas o recordar una tragedia.

Si imaginas que las personas tienen la libertad de izar la bandera a media asta cuando prefieran, este código no opera de dicha manera. Solo puede ejecutarse si el presidente o los gobernadores estatales emiten la orden.

Las banderas de EE.UU. que se izan a media asta pretende honrar la memoria de víctimas de tragedia, servidores públicos y personal militar. (Crédito: AFP) / SAUL LOEB

Esta práctica honorable se dirige hacia la muerte de presidentes o expresidentes, altos funcionarios, militares caídos, víctimas de desastres o tiroteos masivos; también se incluyen fechas conmemorativas, tal como el Memorial Day (Día de los Caídos) .

El propósito de izar la bandera a media asta es evidenciar que la nación o una comunidad están de luto, expresan solidaridad con las familias afectadas y/o reconocen el servicio o sacrificio de las personas homenajeadas.

Qué estados de EE.UU. izarán su bandera a media asta este fin de semana

Connecticut

Su gobernador, Ned Lamont, ordenó a todo el estado que colocaran sus respectivas banderas a media asta desde el amanecer hasta el anochecer del 14 de diciembre para conmemorar el 13° aniversario de la tragedia de la Escuela Primaria Sandy Hook.

Ohio

Mike DeWine, el gobernador de este estado, emitió la orden de izar la bandera a media asta en todo los edificios públicos del condado de Stark desde el viernes 12 hasta el 15 de diciembre. Se pretende honrar la memoria del exalcalde Thomas Bernabei.

Kansas

Su gobernadora, Laura Kelly, solicitó al estado en mención que icen las banderas a media asta desde el amanecer hasta el anochecer de este sábado 13 de diciembre para honrar el legado del exrepresentante Billie Ray McCreary.

Wyoming

Mark Gordon, el gobernado de este estado, estableció que las banderas estatales ondearán a media asta desde el 4 de diciembre hasta la fecha del entierro de Judy Catchpole, exsuperintendente estatal de Instrucción Pública.

Virginia Occidental

El gobernador, Patrick Morrisey, ordenó al estado que todas las banderas deberán izarlas a media asta desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2025. Se honrará al sargento Andrew Wolfe y a la especialista Sarah Beckstrom, miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Connecticut, Ohio, Kansas, Wyoming y Virginia Occidental izarán las banderas a media asta. (Foto: AFP)

Cuál es la duración oficial del izado a media asta por fallecimiento en EE.UU.

Dependerá netamente del cargo, según el Código de la Bandera. A continuación, te brindaré el tiempo de duración de una manera más detallada:

Presidente o expresidente: permanecerá 30 días.

permanecerá 30 días. Vicepresidente, presidente de la Cámara de Representantes o el presidente de la Corte Suprema: se mantiene durante 10 días.

se mantiene durante 10 días. Exvicepresidente, juez de la Corte Suprema, secretaria de un departamento ejecutivo o militar, o gobernador estatal: desde el día del fallecimiento hasta su entierro.

desde el día del fallecimiento hasta su entierro. Miembro del Congreso: solo el día de su muerte y el siguiente.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!