El Dalái Lama, líder espiritual del budismo tibetano y ganador del Premio Nobel de la Paz, ha compartido numerosas reflexiones sobre la compasión, la paz y la convivencia. Una de sus frases más conocidas afirma: “No tenemos otra opción que desarrollar un sentido de responsabilidad universal”. ¿A qué se refiere con esta idea y cómo puede aplicarse en la vida cotidiana? Te lo explicamos.

Cabe precisar que el XIV Dalái Lama nació el 6 de julio de 1935 en la aldea de Taktser, en la región de Amdo, en el noreste del Tíbet. Su nombre de nacimiento fue Lhamo Thondup y su nombre espiritual completo es Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, aunque se le conoce comúnmente como Tenzin Gyatso. Durante décadas fue líder espiritual y político del Tíbet en el exilio y dirigió la Administración Central Tibetana.

Una frase que busca darnos una enseñanza es la que nos dejó Dalái Lama (Foto: El Comercio MAG)

¿QUÉ SIGNIFICA “NO TENEMOS OTRA OPCIÓN QUE DESARROLLAR UN SENTIDO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSAL”?

La frase significa que, en un mundo conectado, nuestras decisiones no afectan solo a nuestra vida, familia o país: también pueden impactar a otras personas, comunidades y al planeta; por ello, el Dalái Lama propone asumir una responsabilidad compartida por el bienestar humano y ambiental, en lugar de pensar únicamente en el beneficio propio.

Teniendo en cuenta que la idea central de la cita es “responsabilidad universal”, el Nobel de la Paz se refiere a reconocer que dependemos unos de otros. Por lo tanto, problemas como las guerras, la desigualdad, las crisis económicas, las enfermedades o el cambio climático no se detienen en las fronteras y pasan a convertirse en intereses individuales o nacionales.

Esto no quiere decir que una persona deba cargar con todos los problemas del mundo ni sentirse culpable por todo lo malo que sucede; por el contrario, invita a actuar con conciencia: considerar las consecuencias de lo que hacemos y procurar que nuestras decisiones no dañen a otras personas ni a la naturaleza.

En resumen:

Como todos compartimos el mismo mundo y nuestras vidas están conectadas, también deberíamos cuidar de los demás, no solo de nosotros mismos.

Para el Dalái Lama, esta conciencia es una base tanto para la paz mundial como para la felicidad personal, porque el bienestar individual está ligado al de la comunidad y al estado del mundo en que vivimos.