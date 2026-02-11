Moverse por Nueva York no siempre es barato, y eso lo saben bien quienes se desplazan todos los días entre los cinco boroughs, ya sea tomando el subway desde el Bronx hasta Midtown, combinando el bus en Queens o cruzando el East River desde Brooklyn hacia Manhattan en plena hora pico. En ese ir y venir constante, donde cada dólar cuenta, muchos hispanohablantes —incluyendo comunidades fuertes en vecindarios como Washington Heights, Jackson Heights o Sunset Park— buscan alternativas que les permitan ahorrar sin renunciar a la movilidad. En ese contexto, Citi Bike se ha convertido en una herramienta clave para miles de personas que necesitan desplazarse de forma rápida, flexible y sostenible, tanto para ir al trabajo como para hacer las compras en el supermercado del barrio o llegar a una cita médica. Lo que muchos no saben, incluso viviendo en vivienda pública o recibiendo beneficios como SNAP, es que existe una membresía especial de Citi Bike por solo US$5 al mes diseñada precisamente para ampliar el acceso al sistema de bicicletas públicas en la ciudad de Nueva York, sin compromiso anual y con beneficios casi idénticos a la membresía tradicional. Por eso vale la pena detenerse a entender cómo funciona, quiénes pueden acceder y qué ventajas concretas ofrece, porque no se trata de una simple promoción pasajera, sino de una política pública de movilidad pensada para quienes más lo necesitan.

El servicio de Citi Bike es uno de los medios de transporte más usados en Nueva York, principalmente para trayectos cortos (Foto: AP) / Craig Ruttle

¿QUÉ ES LA MEMBRESÍA DE CITI BIKE DE US$5?

Citi Bike, el sistema de bicicletas compartidas operado por Lyft en Nueva York, ofrece una membresía mensual con descuento destinada a personas de bajos ingresos, incluyendo residentes de vivienda pública y beneficiarios de programas de asistencia alimentaria. Esta opción mantiene prácticamente los mismos beneficios que una membresía tradicional: viajes ilimitados en bicicletas clásicas por 45 minutos, tarifas reducidas en bicicletas eléctricas y sin cargos por desbloqueo, pero a un costo mensual significativamente menor. La idea detrás de este programa es clara: facilitar el transporte diario en una ciudad extensa y costosa, sin exigir un compromiso anual y con la posibilidad de cancelar en cualquier momento, algo especialmente útil para quienes encadenan trabajos por horas o turnos variables.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTA MEMBRESÍA CON DESCUENTO?

Aquí es donde conviene prestar atención, porque no es una membresía abierta al público general. Pueden solicitarla:

Beneficiarios del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), siempre que sean residentes de la ciudad de Nueva York y tengan al menos 16 años.

Residentes de viviendas administradas por NYCHA (New York City Housing Authority), JCHA (Jersey City Housing Authority) o HHA (Hoboken Housing Authority).

Miembros de ciertas cooperativas de crédito comunitarias (Community Development Credit Unions, CDCUs) participantes en Nueva York, que atienden a comunidades de ingresos bajos y moderados, incluyendo muchos inmigrantes latinos.

No se exige permanencia anual, lo que da flexibilidad a quienes necesitan ajustar gastos mes a mes, algo muy habitual en hogares que dependen de varios trabajos o de ingresos variables.

BENEFICIOS INCLUIDOS EN LA MEMBRESÍA DE US$5

Aunque el precio es reducido, los beneficios son bastante completos y pensados para el uso cotidiano en la ciudad. Entre los principales se incluyen:

Viajes ilimitados de hasta 45 minutos en bicicletas clásicas, sin costo adicional por cada recorrido dentro de ese tiempo.

Uso de bicicletas eléctricas por US$0.14 por minuto, una tarifa rebajada frente al precio estándar para otros usuarios.

Sin cargos por desbloqueo de bicicleta, lo que evita sorpresas en la factura al final del mes.

Pases gratuitos para invitados: hasta cinco por año en membresías anuales; uno por mes en membresías mensuales.

Un punto importante a tener en cuenta es que, si un viaje en bicicleta clásica supera los 45 minutos, se cobra un adicional de US$0.27 por minuto, algo relevante para trayectos largos, por ejemplo, al cruzar desde zonas más alejadas de Queens hacia Manhattan o al combinar varios recados en un mismo viaje.

REQUISITOS BÁSICOS PARA REGISTRARSE

Para completar la inscripción, Citi Bike solicita cumplir con algunas condiciones mínimas que se aplican a cualquier persona que quiera acceder a la tarifa reducida. Entre ellas:

Tener 16 años o más.

Contar con una tarjeta de crédito, débito o prepaga válida para asociar al perfil de usuario, incluso si se reciben beneficios públicos.

Presentar documentación válida según el tipo de elegibilidad (SNAP, vivienda pública o cooperativa de crédito).

En el caso de los beneficiarios de SNAP, se debe subir uno de los siguientes documentos: una Statement of Benefits (carta de beneficios) o una captura de pantalla del caso, donde el nombre del titular sea claramente visible y coincida con el de la cuenta que se está registrando. Este trámite suele iniciarse desde plataformas oficiales como ACCESS HRA, el portal que usan muchos neoyorquinos para gestionar sus beneficios, aunque es importante asegurarse de que la imagen sea legible y esté actualizada.

Para residentes de NYCHA, JCHA o HHA, se solicita el número de cuenta de la autoridad de vivienda, información que suele aparecer en la factura de alquiler o en la documentación oficial del arrendatario. En situaciones de viviendas convertidas a Section 8, también puede pedirse el Voucher ID junto con una prueba de residencia, algo frecuente en complejos que han pasado de un modelo tradicional de vivienda pública a un esquema mixto de subsidio.

OPCIÓN PARA MIEMBROS DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO COMUNITARIAS

Existe otra vía poco conocida para acceder a la membresía de US$5: ser miembro de una Community Development Credit Union (CDCU) participante, instituciones financieras de base comunitaria muy presentes en barrios con alta población inmigrante y trabajadora. En estos casos, el proceso es simple y comienza con un código de activación proporcionado por la cooperativa tras verificar que la persona cumple los criterios de ingresos de la entidad.

Algunas de las instituciones participantes son:

Brooklyn Cooperative Federal Credit Union: 834 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221.

Lower East Side People’s Federal Credit Union: 37 Avenue B, New York, NY 10009, en pleno Lower East Side, una zona con fuerte presencia de familias latinas y organizaciones comunitarias.

NYU Federal Credit Union: 726 Broadway, Suite 110, New York, NY 10003, cerca de una de las áreas universitarias más transitadas de Manhattan.

Con el código en mano, el registro se completa desde la app o el sitio web de Citi Bike en pocos pasos, lo que permite a muchos usuarios que ya tienen una cuenta bancaria comunitaria sumar también una alternativa de movilidad accesible.

Citi Bike ofrece membresías de todo tipo, las cuales se acomodan a tu uso (Foto: AP) / Mark Lennihan

RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA

La membresía de Citi Bike se renueva automáticamente cada mes, pero se puede cancelar en cualquier momento antes del siguiente ciclo de cobro, sin penalidad ni cargos ocultos. Cinco días antes del pago, el sistema envía un correo electrónico de aviso para que el usuario pueda hacer cambios si lo necesita, ya sea pausar la membresía, actualizar la tarjeta o dejar que continúe como está, algo clave para quienes llevan un presupuesto muy ajustado. En la práctica, esto significa que una persona que vive en un complejo de NYCHA en el Bronx o en Queens puede activar el plan durante los meses de mejor clima para usar la bici a diario y luego pausarlo en invierno, sin quedar atada a un contrato anual.

