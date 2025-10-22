Miles de propietarios de una ciudad de Florida recibirían un reembolso de US$200 durante las próximas semanas, luego de aprobarse en primera lectura un proyecto de ordenanza, el cual debe ser ratificado el 28 de octubre de 2025 en una segunda lectura y audiencia pública. De recibir luz verde, ¿quiénes serían los beneficiarios? La respuesta en los siguientes párrafos.

En la ciudad de Hialeah se prevé entregar ese alivio financiero a un grupo de personas (Foto: Hammarby Studios / iStock) / Hammarby Studios

LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL REEMBOLSO DE US$200 QUE DARÁ UNA CIUDAD DE FLORIDA

Si el proyecto de ordenanza es aprobado por el Consejo de Hialeah, se destinaría el reembolso de 200 dólares a un total de 32,100 contribuyentes propietarios de viviendas. ¿A quiénes les correspondería exactamente? A los residentes que han declarado su propiedad como residencia principal u “homestead” en dicha ciudad de Florida.

Cabe mencionar que la entrega de dicho monto se realizaría en un pago único, que llegaría a los beneficiarios a finales del año fiscal.

Más de 32,000 contribuyentes serán beneficiados de aprobarse el reembolso (Foto: Diseñado por Freepik)

¿DE DÓNDE PROVENDRÍAN LOS FONDOS?

Los fondos del reembolso provendrían de un presupuesto de US$9 millones destinados al Consejo para llevar a cabo algunos proyectos de construcción e infraestructura.

Durante la primera lectura – antes de aprobar el proyecto –, la Chief Operating Officer, Ismare Monreal, dio a conocer cómo Hialeah cubriría al menos US$6.4 millones para la entrega de dicho monto a los residentes de viviendas con Homestead.

Explicó, con un informe financiero, que la administración diferirá proyectos de infraestructura, además de reducir partidas del fondo general. No sólo ello, utilizará US$1.8 millones de las reservas municipales.

“Estamos reduciendo 4.6 millones de dólares del presupuesto general, incluyendo reparaciones de techos en parques y la instalación de cámaras de seguridad. Aun así, nuestra reserva quedará en 44.2 millones, por encima del mínimo requerido de 25 millones de dólares”, manifestó.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!