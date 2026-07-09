El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que solicitará una nueva audiencia ante la Corte Suprema para que reconsidere su reciente fallo sobre la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, su petición enfrenta un obstáculo importante: aunque la ley permite presentar este recurso, se trata de un procedimiento excepcional que casi nunca prospera. A continuación, te explico por qué este nuevo intento del mandatario tiene pocas probabilidades de cambiar la decisión del máximo tribunal.

El anuncio fue realizado este miércoles a través de su red social Truth Social, donde Trump aseguró que pedirá “INMEDIATAMENTE una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos”. El mandatario calificó el fallo como un “error judicial” y sostuvo que, si no se modifica, “destruirá a Estados Unidos”.

La ciudadanía por nacimiento en EE.UU. recibió un importante respaldo con la decisión de la Corte Suprema. | Crédito: MEHMET ESER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

¿Por qué es poco habitual el pedido de Trump?

Clave Explicación Existe un plazo legal La parte que pierde un caso puede solicitar una nueva audiencia dentro de los 25 días posteriores al fallo. Es un recurso excepcional La Corte Suprema rara vez acepta volver a revisar un caso que ya resolvió. Se necesita mayoría Para modificar el fallo es necesario que la mayoría de los nueve jueces vote a favor de reexaminar y cambiar la decisión. Hay pocos antecedentes Según CNBC, el tribunal no acepta revisar un caso ya debatido desde 1965 y la última vez que revocó una decisión tras una nueva audiencia fue en 1956.

La decisión que Trump busca revertir

El pasado 30 de junio, la Corte Suprema confirmó que los niños nacidos en territorio estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos del país.

Con ese fallo, el tribunal dejó sin efecto la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, el mismo día en que regresó a la Casa Blanca. Esa medida pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes indocumentados y de personas con residencia temporal.

Al explicar la decisión, el presidente del tribunal, John Roberts, recordó que la ciudadanía “era el derecho a tener derechos” y afirmó que la promesa de la Decimocuarta Enmienda continúa vigente para “toda persona nacida libre en esta tierra”.

La resolución fue aprobada por seis de los nueve magistrados. Solo los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch votaron en contra. Brett Kavanaugh respaldó la decisión mayoritaria, aunque sostuvo que cualquier cambio a la ciudadanía por nacimiento debería realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso y no por una orden ejecutiva.

Un recurso con escasas posibilidades

Aunque la legislación permite solicitar una nueva audiencia, este tipo de peticiones casi nunca modifica una decisión del máximo tribunal.

De acuerdo con CNBC, la Corte Suprema no ha aceptado volver a examinar un caso ya resuelto desde 1965. Además, la última ocasión en que cambió un fallo tras una nueva revisión ocurrió en 1956, lo que evidencia lo excepcional que resulta este mecanismo.

Por ello, especialistas consideran poco probable que el tribunal altere la decisión adoptada hace apenas unos días.

La ciudadanía por nacimiento en EE.UU. seguirá vigente tras el fallo de la Corte Suprema. | Crédito: DREW ANGERER / AFP

La estrategia migratoria de Trump

El intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento forma parte de la política migratoria impulsada por Trump, enfocada en endurecer los controles fronterizos y aumentar las deportaciones.

Tras el fallo, el mandatario insistió en que la ciudadanía automática incentiva el llamado “turismo de partos”, mediante el cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para que sus hijos obtengan la nacionalidad estadounidense. En Truth Social, afirmó que esta práctica representa una “estafa” y aseguró que la ciudadanía estadounidense “no está a la venta”.

Mientras tanto, el Gobierno también ha intensificado las acciones contra este fenómeno. El Departamento de Justicia ordenó a fiscales federales y al Departamento de Seguridad Nacional priorizar las investigaciones y los procesos penales relacionados con los esquemas de “turismo de maternidad”.

Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que los republicanos evalúan impulsar una iniciativa legislativa para restringir la ciudadanía por nacimiento, hasta el momento no se han anunciado avances concretos. Por ahora, el futuro del nuevo intento de Trump dependerá de que la Corte Suprema acepte un recurso que, por su propia historia, rara vez concede.

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