La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos seguirá vigente para la gran mayoría de los niños nacidos en el país. La reciente decisión de la Corte Suprema representa un importante revés para la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien buscaba restringir este derecho mediante una orden ejecutiva. Con el fallo, los magistrados reafirmaron que, salvo contadas excepciones, toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La resolución pone fin a meses de incertidumbre jurídica y mantiene la interpretación histórica de la Constitución, evitando que miles de familias inmigrantes pierdan un derecho que ha formado parte del sistema legal estadounidense durante más de un siglo.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento?

La Corte Suprema rechazó la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de personas que permanecen en Estados Unidos de forma ilegal o con un estatus temporal.

Los magistrados respaldaron la interpretación tradicional de la 14.ª Enmienda de la Constitución, la cual establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses.

Además, recordaron que este criterio ha sido respaldado durante décadas por la legislación federal y por precedentes judiciales, por lo que las restricciones propuestas por la administración Trump nunca llegaron a entrar en vigor.

Donald Trump sufrió un revés judicial al mantenerse la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. | Crédito: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Qué pasará con los hijos de inmigrantes?

Tras la decisión de la Corte Suprema, no habrá cambios para los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos.

Esto significa que seguirán siendo ciudadanos estadounidenses desde el momento de su nacimiento, aun cuando sus padres:

Se encuentren en el país sin autorización migratoria.

Tengan visas temporales, como estudiantes o trabajadores.

Estén tramitando una residencia permanente o una solicitud migratoria.

En otras palabras, la ciudadanía por nacimiento continúa protegida por la Constitución y no puede ser eliminada mediante una orden ejecutiva presidencial.

¿Por qué Trump quería cambiar este derecho?

La orden ejecutiva firmada por Trump durante el primer día de su segundo mandato formaba parte de su estrategia para endurecer las políticas migratorias.

Su administración sostenía que los hijos de personas que no son ciudadanos estadounidenses no están completamente “sujetos a la jurisdicción” del país y, por ello, no deberían recibir automáticamente la ciudadanía.

Sin embargo, esa interpretación fue rechazada por diversos tribunales federales y finalmente por la Corte Suprema, que mantuvo el criterio constitucional vigente desde hace más de un siglo.

El precedente histórico que respaldó el fallo

Según informó N+ Univision, uno de los principales argumentos utilizados por los jueces fue el histórico caso Wong Kim Ark, resuelto en 1898.

En aquella ocasión, la Corte Suprema determinó que un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos era ciudadano estadounidense, aunque sus padres no fueran ciudadanos.

Ese precedente consolidó el principio de que la ciudadanía depende del lugar de nacimiento y no del estatus migratorio de los padres, interpretación que continúa vigente en la actualidad.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento se basa en el principio jurídico conocido como jus soli, o “derecho de suelo”.

Este principio quedó incorporado a la Constitución mediante la 14.ª Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil con el objetivo de garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y, posteriormente, a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.

La Constitución señala: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Actualmente existen muy pocas excepciones a esta norma, entre ellas:

Personas que

adquieren automáticamente la ciudadanía Motivo Hijos de diplomáticos extranjeros Los diplomáticos no están plenamente sujetos a la jurisdicción estadounidense. Hijos de fuerzas de ocupación extranjeras Constituyen una excepción reconocida por el derecho internacional.

Fuera de esos casos específicos, el nacimiento en suelo estadounidense continúa otorgando la ciudadanía.

¿Cuántos niños podían verse afectados?

De acuerdo con un estudio del Instituto de Política Migratoria y del Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad Estatal de Pensilvania, más de 250.000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos podrían haber perdido el derecho automático a la ciudadanía si la orden ejecutiva hubiera entrado en vigor.

Las restricciones no solo habrían afectado a inmigrantes en situación irregular, sino también a personas con presencia legal en el país, incluidos estudiantes internacionales, trabajadores temporales y familias que esperaban obtener la residencia permanente.

La ciudadanía por nacimiento en EE.UU. recibió un importante respaldo con la decisión de la Corte Suprema. | Crédito: MEHMET ESER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Organizaciones proinmigrantes celebran el fallo

Diversas organizaciones defensoras de los inmigrantes calificaron la decisión como una victoria para la Constitución.

Maria Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, afirmó que la Corte Suprema “defendió el alma de este país” al reafirmar que todo niño nacido en suelo estadounidense es ciudadano.

Por su parte, Krish O’Mara Vignarajah, directora de Global Refuge, señaló que los magistrados confirmaron correctamente que la Constitución es clara respecto a la ciudadanía por nacimiento.

También el presidente de la NAACP, Derrick Johnson, sostuvo que la decisión representa una reafirmación del principio de igualdad consagrado en la 14.ª Enmienda, mientras que Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, calificó el intento de modificar este derecho mediante una orden ejecutiva como una medida “innecesaria, injustificada y vergonzosa”.

Un duro golpe para la política migratoria de Trump

La ciudadanía por nacimiento fue la primera gran política migratoria del segundo mandato de Donald Trump que llegó a la Corte Suprema para una resolución definitiva.

Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene intacto uno de los principios constitucionales más antiguos del país y deja claro que un presidente no puede modificar, mediante una orden ejecutiva, un derecho protegido por la Constitución.

Para millones de familias inmigrantes, el fallo despeja la incertidumbre: los niños que nazcan en Estados Unidos seguirán siendo ciudadanos estadounidenses, como lo establece la 14.ª Enmienda desde hace más de 150 años.

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