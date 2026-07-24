Varias ciudades de Miami-Dade y otras zonas del sur de Florida están endureciendo las reglas, las multas y las limitaciones para quienes usan e‑bikes y scooters eléctricos, con especial foco en la seguridad vial y en los puntos más concurridos por residentes y turistas hispanos. Este ajuste normativo no solo impacta a quienes se mueven a diario por la Rickenbacker Causeway camino a Key Biscayne o por las avenidas frente al mar en Miami Beach, sino también a familias, trabajadores de servicio y repartidores que viven en vecindarios como Brickell, Downtown, Hialeah o Doral y que han incorporado la micromovilidad eléctrica como parte de su rutina para evitar el tráfico, conectarse con el transporte público o simplemente llegar más rápido al trabajo, la escuela o la playa.

Los usuarios de e-bikes y scooters de Miami-Dade deben tener en cuenta estas nuevas normas (Foto: Freepik)

MÁS CONTROLES PARA E‑BIKES Y SCOOTERS EN MIAMI-DADE

En los últimos años, las bicicletas eléctricas y los scooters se han vuelto parte del paisaje cotidiano del sur de Florida: se ven en los paseos de Ocean Drive, en los alrededores de tiendas latinas en la Calle Ocho, en zonas escolares y cerca de paradas de Metrobus y Metrorail. Son una alternativa práctica y relativamente económica, pero también han traído consigo un aumento de accidentes y quejas de peatones, ciclistas tradicionales y conductores, especialmente en horas pico y fines de semana.

Ante este escenario, varios gobiernos locales de Miami-Dade y otras comunidades cercanas aprobaron ordenanzas específicas para controlar la velocidad, limitar por dónde pueden circular y aplicar multas que pueden ser significativas para el bolsillo de los residentes.

Las autoridades insisten en que el objetivo no es “perseguir” a quienes usan micromovilidad, sino ordenar el tránsito y reducir el riesgo de choques en zonas muy concurridas, donde conviven turistas, familias con niños pequeños, adultos mayores y trabajadores que se mueven entre buses, trenes, autos y bicicletas.

NUEVAS REGLAS EN LA RICKENBACKER CAUSEWAY

Uno de los cambios más relevantes nace de una decisión de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade, que aprobó normas específicas para quienes usan bicicletas y scooters eléctricos en la Rickenbacker Causeway, la vía que conecta la ciudad de Miami con Key Biscayne y que es un punto clásico para ciclistas, corredores y aficionados al deporte, incluidos muchos hispanos que suelen entrenar los fines de semana.

Las autoridades señalaron que esta carretera ha sido escenario de accidentes graves, incluso mortales, relacionados con e‑bikes, scooters y motocicletas eléctricas tipo dirt bike, lo que hizo necesario ajustar las reglas para reducir los riesgos. A partir de ahora, quienes circulen por esta zona deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

Nuevas normas en la Rickenbacker Causeway

Nueva norma Cómo afecta a los usuarios Velocidad máxima No se podrá superar las 20 millas por hora (32 km/h). Uso de aceras Queda prohibido circular por las aceras. Dónde pueden circular Solo podrán utilizar los carriles para bicicletas o la vía vehicular cuando corresponda.

Según funcionarios del condado, estas reglas buscan disminuir los choques entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de vehículos eléctricos en un corredor donde confluyen deporte, recreación y tránsito diario hacia Key Biscayne.

ACCIDENTES RECIENTES QUE IMPULSARON LAS MEDIDAS

Las nuevas restricciones tienen un contexto claro: en los últimos meses se registraron varios hechos que encendieron las alarmas en el sur de Florida. En la propia Rickenbacker Causeway, la Policía reportó el caso de un adolescente que conducía una motocicleta eléctrica tipo dirt bike y atropelló a un ciclista, provocando su muerte, lo que generó preocupación en la comunidad deportiva y entre residentes que utilizan la vía para entrenamiento o desplazamiento cotidiano.

Miami Beach también ha reportado accidentes graves y mortales vinculados al uso de scooters eléctricos, especialmente en zonas turísticas donde se mezclan visitantes que no conocen bien las reglas locales, peatones que caminan por la orilla del mar y trabajadores que se desplazan en horarios nocturnos. Estos episodios reforzaron la idea, entre los gobiernos locales, de que la expansión de la movilidad eléctrica debe ir acompañada de normas más claras y de campañas educativas permanentes.

CIUDADES DE MIAMI-DADE QUE ENDURECEN LAS REGLAS

El condado de Miami-Dade no está solo en este esfuerzo. Varias ciudades del área metropolitana ya comenzaron a aplicar regulaciones similares para reforzar la seguridad y ordenar el uso de e‑bikes y scooters en espacios públicos. Entre las jurisdicciones que han dado pasos concretos se encuentran:

Sunny Isles Beach.

Miami Beach.

Key Biscayne.

Coral Springs.

En Sunny Isles Beach, una zona muy frecuentada por familias hispanas y turistas que se hospedan en edificios frente al mar, las autoridades aprobaron normas que incluyen:

Prohibición de circular con e‑bikes y scooters sobre las aceras.

Edad mínima de 16 años para conducir estos vehículos.

Campañas informativas para que residentes y visitantes conozcan las nuevas disposiciones.

La teniente Melissa Porra, del Departamento de Policía de Sunny Isles Beach, ha explicado que el propósito de estas reglas es evitar que niños, peatones y otros usuarios de la vía resulten lesionados, especialmente en áreas con alta densidad de tránsito peatonal y vehicular.

MULTAS QUE PUEDEN LLEGAR A 500 DÓLARES

Además de las restricciones sobre por dónde se puede circular y a qué velocidad, los gobiernos locales anunciaron sanciones económicas para quienes incumplan las reglas. Para muchas familias del condado, estas multas pueden representar un impacto importante en el presupuesto mensual, por lo que las autoridades recomiendan informarse bien antes de salir a la calle con una e‑bike o un scooter.

Infracción Multa Primera infracción Hasta US$250 Reincidencia Hasta US$500

Los gobiernos locales han señalado que seguirán realizando campañas educativas y difundiendo información por redes sociales, medios hispanos y reuniones comunitarias, pero dejaron claro que las sanciones ya comenzaron a aplicarse y que no habrá excepciones para quienes aleguen desconocimiento de las nuevas ordenanzas.

OBJETIVO: QUE MÁS CIUDADES ADOPTEN LAS NORMAS

La comisionada del condado Raquel Regalado ha indicado que estas regulaciones podrían extenderse a otros municipios del área metropolitana de Miami-Dade, donde el uso de e‑bikes y scooters crece de la mano del aumento de plataformas de delivery y servicios de alquiler turístico. Según la funcionaria, el trabajo realizado durante aproximadamente dos años junto con Key Biscayne permitió desarrollar una ordenanza específica para la Rickenbacker Causeway, pero considera que aún hacen falta medidas adicionales en zonas urbanas con alto flujo de tránsito.

La meta es que más ciudades decidan adherirse a regulaciones similares, de forma que las reglas sean coherentes en todo el condado y no cambien de manera radical al cruzar de un municipio a otro, algo que puede generar confusión entre residentes que se mueven diariamente entre, por ejemplo, Doral, Downtown y Miami Beach.

LO QUE DEBEN RECORDAR LOS USUARIOS DE E‑BIKES Y SCOOTERS

Para quienes viven en Miami-Dade y utilizan una bicicleta eléctrica o un scooter como parte de su rutina diaria —ya sea para ir al trabajo, estudiar, hacer entregas o pasear por la playa— es clave tener presentes las normas que ya están en vigor o que se aplican en zonas específicas. A modo de resumen, estas son algunas de las reglas más relevantes:

Regla Situación actual Velocidad máxima en la Rickenbacker Causeway 20 mph. Circular por aceras Prohibido en las zonas donde aplica la ordenanza. Uso permitido Carriles para bicicletas o la vía correspondiente. Edad mínima en Sunny Isles Beach 16 años. Multa inicial Hasta US$250. Multa por reincidencia Hasta US$500.

Las autoridades del sur de Florida coinciden en que el uso de e‑bikes y scooters seguirá creciendo en los próximos años, sobre todo entre jóvenes, repartidores y residentes que buscan alternativas al carro para evitar el tráfico en arterias como la I‑95 o la US‑1. Sin embargo, también enfatizan que ese crecimiento debe ir acompañado de normas claras para proteger a quienes utilizan estos vehículos y a peatones, ciclistas y automovilistas que comparten las calles de Miami-Dade, Miami Beach, Sunny Isles Beach, Key Biscayne y otras comunidades vecinas.

El uso de bicicletas eléctricas en Florida ha ido en aumento durante los últimos años (Foto: Magnifik)

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