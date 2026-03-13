Cuando uno tiene una familia, una de las prioridades – además de brindarle mucho amor – es ofrecerle un lugar adecuado donde vivir y desarrollarse, algo que en muchas ocasiones implica mudarse. Ya sea por trabajo, por acceder a un mejor distrito escolar o por cualquier otro motivo, lo cierto es que se evalúan muchos factores al momento de tomar esta decisión. Si aún no estás seguro y sigues analizando opciones, aquí te damos a conocer las 10 mejores ciudades para mudarte y criar a tus hijos.

En el top 10 se combinan buenos ingresos por hogar con servicios, actividades y condiciones favorables para criar hijos (Foto: Freepik)

¿CÓMO SE ELIGIÓ LAS MEJORES CIUDADES PARA VIVIR EN FAMILIA EN EE.UU.?

Primero hay que precisar que el estudio para ayudar a las familias a tomar decisiones informadas fue realizado por el equipo de HireAHelper, que analizó las características de las ciudades que podrían influir en la salud, la felicidad y el éxito de los niños cuando se muden con su familia a un determinado lugar.

Para ello se basó en diez factores: calidad de las escuelas públicas, opiniones de los residentes sobre la idoneidad de la ciudad para las familias, costo de vida, gastos de cuidado infantil, ingreso familiar promedio, actividades recreativas para la familia, salud y seguridad familiar, calidad de los parques, facilidad para los padres que trabajan y políticas estatales de licencia familiar remunerada.

Hay cuatro ciudades de California que están dentro de la lista de 10 (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES CIUDADES PARA VIVIR EN FAMILIA EN EE.UU.?

En primer lugar se ubica Irvine, en California. Esta ciudad obtuvo la puntuación más alta en función de las características que se evaluaron para los niños. Por ejemplo, sus escuelas tienen una excelente reputación, con una calificación general de A+ y las mejores notas en educación pública. Esa misma calificación (A+) la obtuvo por ser considerada un lugar ideal para familias, detalla el sitio web de clasificación de vecindarios.

“Estas calificaciones de A+ le otorgaron a Irvine una bonificación de 30 puntos, lo que ayudó a compensar las desventajas que enfrentó debido al alto costo de vida y al elevado precio del cuidado infantil. Si bien Irvine puede ser costosa, el alto ingreso medio ayuda a equilibrar estos costos. Además, sobresalió en indicadores relacionados con el entretenimiento familiar, la salud y la seguridad, y la calidad de los parques”, precisa HireAHelper.

El top 10 de ciudades para vivir en familia en Estados Unidos está conformado por:

Puesto 1: Irvine, California

Irvine, California Puesto 2: Plano, Texas

Plano, Texas Puesto 3: San Diego, California

San Diego, California Puesto 4: San Francisco, California

San Francisco, California Puesto 5: Seattle, Washington

Seattle, Washington Puesto 6: Tampa, Florida

Tampa, Florida Puesto 7: San José, California

San José, California Puesto 8: Boise, Idaho

Boise, Idaho Puesto 9: Nueva York, Nueva York

Nueva York, Nueva York Puesto 10: Madison, Wisconsin

* Haz clic aquí para ver cuáles son las otras ciudades estadounidenses (en total 55), donde puedes mudarte si tienes familia.

