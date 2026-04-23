Garantizar un verano seguro es el objetivo de una nueva ley en Florida que amplía las opciones de seguridad en el agua para las familias. La medida busca reducir los casos de ahogamiento infantil, un problema que sigue siendo una de las principales preocupaciones en el estado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el martes un proyecto de ley enfocado en prevenir estas tragedias. La norma amplía el programa de vales para clases de natación, que ahora incluirá a niños desde 1 hasta 7 años, cuando antes solo abarcaba de 4 a 7 años.

“Esta legislación trata de salvar vidas”, afirmó la representante estatal Anna Eskamani en un comunicado. “Al brindar a las familias el conocimiento y los recursos que necesitan, estamos tomando medidas concretas para prevenir tragedias antes de que ocurran”.

Eskamani explicó que el ahogamiento sigue siendo la principal causa de muerte accidental entre niños pequeños en Florida. Por eso, considera fundamental ampliar el acceso a herramientas de prevención y educación para las familias.

La normativa también incluye la entrega de información clave a padres sobre seguridad en el agua. (Foto referencial: Freepik)

La nueva ley también garantiza que padres y cuidadores reciban información clave sobre los riesgos del agua y cómo evitarlos. Además, amplía el alcance del programa de clases de natación para que más niños puedan acceder a esta formación que puede salvar vidas.

Otro punto importante es que el Departamento de Salud de Florida deberá entregar materiales educativos sobre prevención de ahogamientos y consejos de seguridad, incluyendo cómo bañar de forma segura a bebés y niños pequeños.

Esta información se proporcionará en hospitales, centros de parto y programas educativos para padres.

Asimismo, el estado deberá crear un sistema para que las familias puedan solicitar los vales para clases de natación. Entre los requisitos estarán la edad del niño (entre 1 y 7 años), el nivel de ingresos del hogar y que la familia resida en Florida.

Autoridades destacan que el objetivo es prevenir tragedias y proteger a los menores en todo el estado. (Foto referencial: Freepik)

Eskamani destacó que la aprobación de la ley fue resultado de un esfuerzo conjunto entre distintos partidos.

“Esta victoria pertenece a las familias y defensores que alzaron la voz y exigieron acción”, señaló. “Sus voces hicieron esto posible, y su valentía ayudará a salvar vidas”.

El proyecto fue aprobado sin votos en contra en ambas cámaras legislativas. La nueva ley entrará en vigor el 1 de julio de 2026.

Vales de natación en Florida: lo que sabemos hasta ahora

Cabe agregar que, por ahora, no existe un enlace oficial para registrarse o solicitar los vales, ya que el programa aún no está habilitado. La ley indica que el sistema de solicitud todavía debe ser creado, por lo que se encuentra en fase de implementación.

El proceso estará a cargo del Florida Department of Health, que deberá diseñar la plataforma, definir los requisitos y verificar datos como la edad del niño (1 a 7 años), ingresos familiares y residencia en el estado.

Se espera que haya más información cuando la ley entre en vigor el 1 de julio de 2026 o poco después.

Lo más recomendable es seguir los canales oficiales del State of Florida y del Departamento de Salud, donde se publicará el registro cuando esté disponible.

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