En cada ciudad de Estados Unidos, miles de familias hispanas enfrentan el mismo reto: aprender inglés para poder avanzar en la escuela, en el trabajo y en la vida diaria. La buena noticia es que existen múltiples opciones gratuitas: escuelas públicas, bibliotecas, organizaciones comunitarias y plataformas en línea.

Esta guía reúne los recursos más importantes para que no te pierdas ninguna oportunidad.

Educación gratuita para niños y adolescentes

Todo niño en Estados Unidos tiene derecho a educación gratuita desde kínder hasta la preparatoria, sin importar el estatus migratorio de su familia. Dentro de este derecho, los distritos escolares ofrecen programas de inglés como segundo idioma (ESL) o educación bilingüe.

¿Cómo funciona?

Al inscribir a tu hijo en la escuela pública local, el distrito evalúa cuánto inglés entiende.

Según los resultados, lo asignan a clases de ESL o a un modelo bilingüe.

Durante el año, recibirá apoyo adicional con maestros especializados, materiales adaptados o clases de refuerzo.

En algunos lugares incluso existen escuelas diseñadas para recién llegados. Dallas, Texas, cuenta con la Newcomer Academy, donde los estudiantes aprenden matemáticas, ciencias e historia en un entorno preparado para quienes apenas inician con el idioma.

📞 Si tienes dudas sobre los derechos escolares de tus hijos, puedes llamar al Departamento de Educación al 1-800-421-3481.🌐 También puedes consultar el buscador oficial de programas aquí.

Los programas incluyen desde cursos presenciales en colegios comunitarios hasta plataformas en línea accesibles desde cualquier lugar. | Crédito: Freepik

Programas para adultos

El inglés gratuito no es solo para los niños. El gobierno financia programas de educación de adultos, pensados para cualquier persona que quiera aprender inglés, prepararse para el GED (equivalente a la high school) o tomar clases de ciudadanía.

Estos cursos suelen dictarse en colegios comunitarios, escuelas de adultos y centros de educación continua, con horarios flexibles en la mañana y en la tarde.

Dónde localizarlos:

National Literacy Directory

Línea 211 (United Way) : marca 211 y pide “ESL classes” en tu área.

: marca 211 y pide “ESL classes” en tu área. LINCS (Department of Education)

📍 Ejemplos:

En Chicago , los City Colleges ofrecen clases gratuitas de ESL en varios campus.

, los City Colleges ofrecen clases gratuitas de ESL en varios campus. En Los Ángeles, el LAUSD Adult School atiende a miles de inmigrantes cada año.

Bibliotecas públicas: más que libros

Las bibliotecas de Estados Unidos son un recurso clave para aprender inglés:

Clases de conversación : grupos donde practicar con otros estudiantes.

: grupos donde practicar con otros estudiantes. Tutoría en línea con Brainfuse HelpNow : maestros disponibles en vivo.

: maestros disponibles en vivo. Cursos digitales con Mango Languages: lecciones interactivas desde tu celular.

Ejemplos:

En Houston , el programa ESL for Teens ayuda a adolescentes.

, el programa ayuda a adolescentes. En Nueva York , las bibliotecas públicas ofrecen clubes de conversación.

, las bibliotecas públicas ofrecen clubes de conversación. En Los Ángeles, voluntarios enseñan inglés en sesiones uno a uno.

👉 Importante: en muchas ciudades no revisan estatus migratorio, solo necesitas una dirección local para acceder.

Organizaciones comunitarias

Además de las escuelas y bibliotecas, existen instituciones con larga trayectoria apoyando a inmigrantes:

Catholic Charities : clases de inglés, ciudadanía y apoyo legal.🌐 catholiccharitiesusa.org

: clases de inglés, ciudadanía y apoyo legal.🌐 catholiccharitiesusa.org YMCA : programas de inglés para adultos y tutorías para niños.🌐 ymca.net

: programas de inglés para adultos y tutorías para niños.🌐 ymca.net En ciudades como Nueva York, Boston o Miami, el International Institute combina inglés con talleres de empleo y adaptación cultural.

Aprender inglés no solo abre puertas en el trabajo y la escuela, también brinda oportunidades de integración y crecimiento personal. | Crédito: Freepik

Plataformas gratuitas en línea

Si no puedes asistir en persona, aprovecha estas opciones disponibles desde cualquier lugar:

USA Learns – usalearns.org: cursos completos de inglés básico e intermedio.

– usalearns.org: cursos completos de inglés básico e intermedio. VOA Learning English – learningenglish.voanews.com: noticias y lecciones en inglés.

– learningenglish.voanews.com: noticias y lecciones en inglés. USAHello Classroom – usahello.org/classroom: inglés, GED y ciudadanía gratis.

– usahello.org/classroom: inglés, GED y ciudadanía gratis. UPchieve – upchieve.org: tutoría gratuita en inglés y matemáticas para adolescentes, disponible 24/7.

Cómo empezar sin enredarte

Si tienes hijos → Inscríbelos en la escuela pública local y pide el programa ESL.

Inscríbelos en la escuela pública local y pide el programa ESL. Si eres adulto → Llama al 211 o busca en literacydirectory.org tu centro más cercano.

Llama al 211 o busca en literacydirectory.org tu centro más cercano. Saca tu tarjeta de la biblioteca → tendrás acceso a clases, tutoría en línea y cursos digitales sin costo.

tendrás acceso a clases, tutoría en línea y cursos digitales sin costo. Refuerza en casa → usa USA Learns o VOA Learning English para practicar a diario.

El inglés puede parecer un muro al principio, pero los recursos ya existen y son gratuitos. Solo hay que dar el primer paso.

