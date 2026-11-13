Si necesitas renovar tu registro profesional en Nueva York, “Click to Renew” permite realizar el trámite por internet. Este servicio de la Oficina de Profesiones del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) permite completar la solicitud, pagar la tarifa correspondiente y actualizar tu dirección. Pero no todos pueden utilizarlo en cualquier momento: debes cumplir ciertos requisitos y estar dentro del periodo habilitado. A continuación, te explicamos cómo funciona y quiénes pueden acceder.

Antes de iniciar la renovación, verifica que estés dentro del plazo permitido y tengas los datos necesarios (Foto: Norman_Gil / Pixabay)

¿CÓMO RENOVAR TU REGISTRO PROFESIONAL CON “CLICK TO RENEW”?

“Click to Renew” es el acceso al servicio en línea de la Oficina de Profesiones del NYSED para renovar el registro que permite ejercer una profesión regulada.

¿Quiénes pueden utilizarlo?

El servicio está disponible para titulares de licencias de las profesiones reguladas por la Oficina de Profesiones, siempre que se encuentren dentro del periodo habilitado para renovar. Entre ellas figuran enfermería, medicina, odontología, psicología, trabajo social, contabilidad pública, arquitectura e ingeniería. No debe presentarse como un portal para cualquier licencia ocupacional de Nueva York.

Cabe precisar que la renovación suele realizarse cada tres años, aunque los médicos y físicos médicos deben hacerla cada dos años; por eso, no todos los profesionales tienen el mismo calendario.

Si quieres utilizar la renovación en línea, necesitas lo siguiente:

Estar dentro de los últimos cinco meses de tu registro vigente o dentro del margen permitido de hasta cuatro meses después de su vencimiento.

Tener el PIN de siete caracteres incluido en el aviso de renovación.

Contar con una tarjeta de crédito válida Visa, MasterCard o American Express para efectuar el pago.

Si no cumples esas condiciones, la oficina indica que debes contactarla para solicitar el procedimiento de renovación correspondiente, publica su sitio web.

¿Cómo funciona el trámite?

1. Entra al portal oficial de renovación del NYSED.

2. Selecciona tu profesión.

3. Introduce tu número de licencia de seis dígitos, incluidos los ceros iniciales, sin letras ni guiones.

4. Escribe tu PIN, respetando las mayúsculas y minúsculas.

5. Completa la solicitud y paga la tarifa correspondiente. También puedes solicitar una tarjeta profesional con fotografía opcional, actualizar tu dirección o elegir el estado inactivo para el nuevo periodo si no vas a ejercer.

6. Guarda o imprime el resumen de la transacción como comprobante de que enviaste la renovación.

La tarifa depende de la profesión; no hay un precio único para todos los usuarios del sistema.

¿Qué pasa si no tienes el PIN?

Puedes recuperarlo mediante el sistema oficial de recuperación. Para hacerlo, te pedirán tu profesión, número de licencia, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos de tu número de Seguro Social. Si no tienes Seguro Social o necesitas asistencia, la oficina ofrece atención por chat para solicitarlo.