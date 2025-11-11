El frente frío en Florida provocará un descenso abrupto de temperaturas desde esta misma noche. | Crédito: AFP
Oscar Guerrero Tello
Con la llegada del frente frío a Florida, las temperaturas caerán de manera abrupta: de los 60 °F en la tarde a los 30 °F y 40 °F durante el martes. En algunas zonas, el viento de hasta 30 mph hará que la sensación térmica baje incluso a los 20 °F. Ante este panorama, organizaciones comunitarias y gobiernos locales han activado múltiples refugios para dar cobijo a residentes sin calefacción o en situación vulnerable.

El aire ártico que acompaña al frente frío traerá un descenso marcado: Orlando y gran parte del centro de Florida se moverán entre los 30 °F y 40 °F, mientras que los puntos más fríos, especialmente Marion County (Ocala) y el norte de Sumter County (The Villages), podrían bajar hasta el nivel de congelación, 31-32 °F, o incluso ligeramente por debajo. Los vientos fuertes incrementarán aún más el riesgo.

Refugios disponibles en el Centro de Florida

A continuación, la lista de refugios habilitados en diferentes condados para esta noche fría. Muchos ofrecen transporte, cama, cena o desayuno, y algunos permiten mascotas bajo ciertas condiciones.

Flagler County

The Sheltering Tree

  • Dónde: The Rock Transformation Center, 2200 N. State St., Bunnell
  • Horario: 5 p.m., lunes 10 de noviembre – 8 a.m., martes 11
  • Nota: El condado ofrecerá transporte en dos rutas el miércoles.

Lake County

LifePointe Church

  • Dónde: 3551 E. Orange Ave., Eustis
  • Horario: Abre a las 5 p.m. del lunes 10 y permanecerá abierto según las condiciones del clima.
  • Nota: Lake County Transit ofrecerá transporte gratuito (LakeXpress, paratransit y shuttle especial).

Marion County

Salvation Army – Center of Hope

  • Dónde: 320 NW 1st Ave., Ocala
  • Horario: Check-in 6 p.m., lunes 10 de noviembre. Cena a las 5 p.m.
  • Nota: La Oficina de Manejo de Emergencias trabaja con el Salvation Army y socios comunitarios para garantizar la seguridad de quienes necesitan refugio.
Varias comunidades activaron refugios temporales para proteger a residentes vulnerables ante el frente frío en Florida. | Crédito: AFP
Osceola County

First United Methodist Church

  • Dónde: 1000 Ohio Avenue, St. Cloud
  • Horario: 6 p.m., lunes 10 – 7 a.m., martes 11
  • Nota: Transporte gratuito en autobuses LYNX informando al conductor. Mascotas alojadas en Osceola Animal Services (con transportadora, excepto perros de servicio).Avisos por texto: enviar COLDWEATHER al 888777.

Iglesia del Nazareno Casa de Vida

  • Dónde: 2367 Fortune Road, Kissimmee
  • Horario: 6 p.m., lunes 10 – 7 a.m., martes 11
  • Nota: Mismas condiciones de transporte y mascotas que en los otros refugios del condado.

Poinciana Christian Church

  • Dónde: 3181 Pleasant Hill Road, Kissimmee
  • Horario: 6 p.m., lunes 10 – 7 a.m., martes 11
  • Nota: Transporte LYNX gratuito y alojamiento para mascotas igual que otros centros del condado.

Orange County

Matthew’s Hope Ministries

  • Dónde: 611 Business Park Blvd #101, Winter Garden
  • Horario: Abre a las 4 p.m., lunes 10
  • Nota: Solicitan donaciones de alimentos, ropa, artículos de papel y ropa de cama.

Barnett Park

  • Dónde: 4801 W Colonial Drive, Orlando
  • Horario: 5 p.m., lunes 10 – 9 a.m., martes 11
  • Nota: Habilitado debido a que se espera que los refugios habituales alcancen su capacidad máxima.

Goldenrod Recreation Center

  • Dónde: (Dirección no especificada)
  • Horario: 5 p.m., lunes 10 – 9 a.m., martes 11
  • Nota: Habilitado por el mismo motivo: alta demanda prevista.

Además, tres refugios para personas sin hogar recibirán huéspedes adicionales usando oficinas, gimnasios y salas de conferencias:

Coalition for the Homeless

  • Dónde: 18 N. Terry Ave., Orlando
  • Horario: 7:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes a viernes
  • Nota: No aceptan mascotas; los centros de calentamiento sí lo hacen (en transportadora).

Salvation Army

  • Dónde: 624 Lexington Ave., Orlando
  • Horario: Llamar al (407) 423-8581
  • Nota: Mismas reglas para mascotas.

Orlando Union Rescue Mission – Project Hope

  • Dónde: 300 W. Colonial Dr., Orlando
  • Horario: Llamar al (407) 422-4855
  • Nota: Refugio exclusivo para hombres. No aceptan mascotas.
Los vientos fuertes que acompañan al frente frío en Florida podrían generar sensaciones térmicas peligrosamente bajas. | Crédito: AFP
Los vientos fuertes que acompañan al frente frío en Florida podrían generar sensaciones térmicas peligrosamente bajas. | Crédito: AFP

Seminole County

Rescue Outreach Mission

  • Dónde: 1701 W. 13th St., Sanford
  • Horario: Llamar al 407-321-8224
  • Nota: Recibieron más de 115 personas la noche del viernes y esperan 25–30 adicionales durante las próximas noches frías.

Volusia County

Neighborhood Center’s The Bridge

  • Dónde: 421 S. Palmetto Ave., DeLand
  • Horario: 6:30 p.m., lunes 10 y martes 11 – hasta 8 a.m.
  • Nota: Se ofrecerá desayuno. El condado provee agua, alimentos, camas y otros suministros esenciales.

