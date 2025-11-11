Con la llegada del frente frío a Florida, las temperaturas caerán de manera abrupta: de los 60 °F en la tarde a los 30 °F y 40 °F durante el martes. En algunas zonas, el viento de hasta 30 mph hará que la sensación térmica baje incluso a los 20 °F. Ante este panorama, organizaciones comunitarias y gobiernos locales han activado múltiples refugios para dar cobijo a residentes sin calefacción o en situación vulnerable.
El aire ártico que acompaña al frente frío traerá un descenso marcado: Orlando y gran parte del centro de Florida se moverán entre los 30 °F y 40 °F, mientras que los puntos más fríos, especialmente Marion County (Ocala) y el norte de Sumter County (The Villages), podrían bajar hasta el nivel de congelación, 31-32 °F, o incluso ligeramente por debajo. Los vientos fuertes incrementarán aún más el riesgo.
Refugios disponibles en el Centro de Florida
A continuación, la lista de refugios habilitados en diferentes condados para esta noche fría. Muchos ofrecen transporte, cama, cena o desayuno, y algunos permiten mascotas bajo ciertas condiciones.
Flagler County
The Sheltering Tree
- Dónde: The Rock Transformation Center, 2200 N. State St., Bunnell
- Horario: 5 p.m., lunes 10 de noviembre – 8 a.m., martes 11
- Nota: El condado ofrecerá transporte en dos rutas el miércoles.
Lake County
LifePointe Church
- Dónde: 3551 E. Orange Ave., Eustis
- Horario: Abre a las 5 p.m. del lunes 10 y permanecerá abierto según las condiciones del clima.
- Nota: Lake County Transit ofrecerá transporte gratuito (LakeXpress, paratransit y shuttle especial).
Marion County
Salvation Army – Center of Hope
- Dónde: 320 NW 1st Ave., Ocala
- Horario: Check-in 6 p.m., lunes 10 de noviembre. Cena a las 5 p.m.
- Nota: La Oficina de Manejo de Emergencias trabaja con el Salvation Army y socios comunitarios para garantizar la seguridad de quienes necesitan refugio.
Osceola County
First United Methodist Church
- Dónde: 1000 Ohio Avenue, St. Cloud
- Horario: 6 p.m., lunes 10 – 7 a.m., martes 11
- Nota: Transporte gratuito en autobuses LYNX informando al conductor. Mascotas alojadas en Osceola Animal Services (con transportadora, excepto perros de servicio).Avisos por texto: enviar COLDWEATHER al 888777.
Iglesia del Nazareno Casa de Vida
- Dónde: 2367 Fortune Road, Kissimmee
- Horario: 6 p.m., lunes 10 – 7 a.m., martes 11
- Nota: Mismas condiciones de transporte y mascotas que en los otros refugios del condado.
Poinciana Christian Church
- Dónde: 3181 Pleasant Hill Road, Kissimmee
- Horario: 6 p.m., lunes 10 – 7 a.m., martes 11
- Nota: Transporte LYNX gratuito y alojamiento para mascotas igual que otros centros del condado.
Orange County
Matthew’s Hope Ministries
- Dónde: 611 Business Park Blvd #101, Winter Garden
- Horario: Abre a las 4 p.m., lunes 10
- Nota: Solicitan donaciones de alimentos, ropa, artículos de papel y ropa de cama.
Barnett Park
- Dónde: 4801 W Colonial Drive, Orlando
- Horario: 5 p.m., lunes 10 – 9 a.m., martes 11
- Nota: Habilitado debido a que se espera que los refugios habituales alcancen su capacidad máxima.
Goldenrod Recreation Center
- Dónde: (Dirección no especificada)
- Horario: 5 p.m., lunes 10 – 9 a.m., martes 11
- Nota: Habilitado por el mismo motivo: alta demanda prevista.
Además, tres refugios para personas sin hogar recibirán huéspedes adicionales usando oficinas, gimnasios y salas de conferencias:
Coalition for the Homeless
- Dónde: 18 N. Terry Ave., Orlando
- Horario: 7:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes a viernes
- Nota: No aceptan mascotas; los centros de calentamiento sí lo hacen (en transportadora).
Salvation Army
- Dónde: 624 Lexington Ave., Orlando
- Horario: Llamar al (407) 423-8581
- Nota: Mismas reglas para mascotas.
Orlando Union Rescue Mission – Project Hope
- Dónde: 300 W. Colonial Dr., Orlando
- Horario: Llamar al (407) 422-4855
- Nota: Refugio exclusivo para hombres. No aceptan mascotas.
Seminole County
Rescue Outreach Mission
- Dónde: 1701 W. 13th St., Sanford
- Horario: Llamar al 407-321-8224
- Nota: Recibieron más de 115 personas la noche del viernes y esperan 25–30 adicionales durante las próximas noches frías.
Volusia County
Neighborhood Center’s The Bridge
- Dónde: 421 S. Palmetto Ave., DeLand
- Horario: 6:30 p.m., lunes 10 y martes 11 – hasta 8 a.m.
- Nota: Se ofrecerá desayuno. El condado provee agua, alimentos, camas y otros suministros esenciales.
