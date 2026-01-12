El último fin de semana en Texas estuvo marcado por el paso del frente frío y las bajas temperaturas. El estado de la Estrella Solitaria afrontó cambios bruscos en los valores térmicos, lo que hizo que más de un residente y turista tuviera que recurrir a la ropa de abrigo, guantes y bufanda para salir de casa o su alojamiento. Esto también tomó por sorpresa a más de uno que se venía acostumbrando a un ambiente cálido que predominó a inicios de enero, pero ¿qué esperar para esta tercera semana del mes? En esta nota te traigo la información que necesitas conocer si es que vives en Houston o Austin o estás de visita para tener en cuenta cómo te afectará el clima y cuál es el pronóstico para estos días.

Si bien serán días con condiciones climáticas desafiantes por el aire gélido, no toda la región la pasará con baja temperatura, ya que el termómetro estará variante. Por ejemplo, los meteorólogos de CBS News indicaron que el norte de Texas registrará clima fresco, pero se recomienda mantenerse abrigados este lunes 12 porque las temperaturas alcanzarían los 59°F, con una sensación térmica de 41°F.

Desde el martes 12 de enero, el ambiente será más templado en esta área de Texas, con temperaturas que oscilarán entre 61° y 67°F. Sin embargo, se prevé una próxima precipitación para el viernes 16 del presente mes.

Cómo estará el clima en Houston estos días

Desde Fox26 explican que el clima en esta parte de Texas parece estar volviendo a condiciones estacionales esta tercera semana, con mañanas y tardes más frescas; es decir, un patrón más típico de enero con una sensación de frescor en comparación con el calor de la semana pasada.

Las noches continúan frías, lo que refuerza la sensación de un verdadero invierno. Además, las posibilidades de lluvia siguen siendo limitadas y bajas, con solo lluvias aisladas.

Los especialistas explican que si bien una perturbación o frente débil podría traer lluvias ligeras y aisladas el martes 13 de enero y posiblemente el sábado 17, se espera que la mayoría de las localidades permanezcan secas. No se esperan lluvias generalizadas ni fuertes en los próximos días.

Lluvias dispersas y cielos nublados para Austin

El Equipo de Tormentas de KVUE está monitoreando dos sistemas meteorológicos distintos que podrían traer cambios al Estado de la Estrella Solitaria durante la semana. El martes 13 por la mañana llegaría el primer generador de clima, mientras que un sistema de baja presión recorrerá el estado, absorbiendo humedad del Golfo y el Pacífico. Esto traerá lluvias dispersas y cielos nublados.

Las alertas se activan para el sábado 17 por la noche, porque se espera que un frente frío avance por la región, trayendo consigo aire significativamente más frío.

Condiciones de sequía empeoran al sureste de Texas

En esta zona del estado de la Estrella Solitaria las lluvias recientes han sido insuficientes para mejorar la humedad del suelo y se espera que las condiciones de sequía persistan en el corto plazo.

Pronóstico en Texas para la tercera semana de enero

Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, explicó que “este es un lunes cálido para ser enero en el norte del país, templado en el desierto estadounidense y despejado en el sureste. Ya para el día martes estará lluvioso, cercano al valle de Ohio, agradable en Texas con temperaturas en los 50. Calor récord en el noroeste del país. Para el día viernes 16 se acerca lo bueno, las temperaturas máximas en Orlando, la Florida, entre los 60 a 70, el aire frío invade de costa a costa el país”.

