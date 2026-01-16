El tiempo en California para el viernes 16 de enero de 2026 se perfila estable y mayormente seco en gran parte del estado, con ambiente templado en la franja costera y más fresco en el interior y zonas altas. A continuación, te comparto cómo será el pronóstico en California y sus principales ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego y otras ciudades para que puedas tomar tus precauciones.

Durante enero de 2026, California presenta temperaturas mínimas cercanas a 11 °C y máximas que pueden alcanzar los 20‑21 °C , un patrón que también encaja con lo esperado para la jornada del viernes 16.​En el litoral (Los Ángeles, San Diego, Santa Mónica) predominará un ambiente suave, con días soleados o ligeramente nublados y baja probabilidad de lluvia, mientras que el interior y la zona de Sierra Nevada pueden registrar valores más fríos, sobre todo por la noche.​

La mayor parte de las ciudades costeras tendrá máximas entre 18 °C y 22 °C, ideales para actividades al aire libre, aunque conviene llevar una chaqueta ligera para la noche.​

En áreas del interior y del norte del estado las mínimas pueden acercarse a los 0‑5 °C, con sensación térmica más baja en presencia de viento.​

Se esperan entre 3 y 8 días de lluvia en todo el mes de enero, por lo que la probabilidad de precipitaciones el día 16 es baja pero no nula, sobre todo en el norte.​

Pronóstico regional dentro de California

El contraste entre costa templada e interior más frío es una de las características principales del tiempo en California en invierno.​

Costa sur (Los Ángeles, San Diego): condiciones templadas, cielos mayormente despejados y temperaturas diurnas cercanas a 20 °C, con noches frescas pero no extremas.​

condiciones templadas, cielos mayormente despejados y temperaturas diurnas cercanas a 20 °C, con noches frescas pero no extremas.​ Costa central y norte (Santa Cruz, San Francisco): ambiente algo más fresco y húmedo, con intervalos nubosos y posibles chubascos débiles, especialmente al norte de la bahía.​

ambiente algo más fresco y húmedo, con intervalos nubosos y posibles chubascos débiles, especialmente al norte de la bahía.​ Interior y zonas montañosas (Sacramento, Sierra Nevada): temperaturas más bajas y riesgo de heladas nocturnas, sin descartarse nieve en cotas altas asociada a sistemas frontales débiles.​

Tabla del clima y temperaturas por ciudad de California

La siguiente tabla ofrece un escenario orientativo del tiempo para el viernes 16 de enero de 2026 en algunas de las ciudades más representativas de California, tomando como referencia la climatología de enero y pronósticos mensuales actualizados.

Ciudad (California) Condición esperada (viernes 16) Temp. máxima aprox. Temp. mínima aprox. Los Ángeles Soleado o con pocas nubes 27‑28 °C 12‑14 °C San Diego Cielo despejado, brisa suave 20‑22 °C 10‑12 °C Santa Mónica Templado, algo de nubosidad 18‑20 °C 9‑11 °C Anaheim Estable, nubes y claros 18‑20 °C 10‑12 °C Chula Vista Parcialmente nublado, seco 18‑20 °C 9‑11 °C San Francisco Fresco, nubes bajas matinales 14‑16 °C 8‑10 °C Sacramento Fresco y seco, posible niebla AM 13‑15 °C 4‑6 °C Fresno Cielo poco nuboso, fresco 13‑15 °C 4‑6 °C Palm Springs Soleado y seco, ambiente cálido 22‑24 °C 9‑11 °C Redding Fresco, nubes y claros 11‑13 °C 3‑5 °C

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el clima en California el 16 de enero

¿Hará frío en California ese día?

En la costa sur el ambiente será templado, con máximas cercanas a 20 °C, pero en el interior y el norte se percibirá más fresco, especialmente al amanecer y por la noche.​

¿Es probable que llueva el viernes 16?

La probabilidad de lluvia es baja en la mayor parte del estado, aunque el norte de California y áreas cercanas a sistemas frontales del Pacífico podrían registrar chubascos débiles aislados.​

¿Cómo será el tiempo para actividades al aire libre?

En ciudades como Los Ángeles, San Diego o Santa Mónica se espera tiempo seco y agradable, ideal para paseos y deporte al aire libre, siempre que se use protección solar y una chaqueta ligera al atardecer.​

¿Dónde consultar un pronóstico horario y avisos oficiales?

Para información precisa y actualizada es recomendable revisar Weather.com, AccuWeather, eltiempo.es y los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (NOAA), especialmente si se va a viajar por carretera o a la montaña.