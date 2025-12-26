Después de días de intensas lluvias y fuertes vientos , los residentes de California experimentarán un cambio favorable en las condiciones meteorológicas para este fin de semana. En caso residas en alguna localidad de esta región, te revelaré cuáles son los pronósticos que se podrían registrar en los próximos días.

Entre el lunes 22 y el jueves 25 de diciembre (Navidad), el mencionado estado fue afectado por una serie de ríos atmosféricos; es decir, se presenció fuertes lluvias, veloces vientos y abundante nieve en la Sierra Nevada y otras montañas.

Estas condiciones climáticas fueron suficientes para que el gobernador Gavin Newson declare estado de emergencia en Los Ángeles (una de las zonas más afectadas), Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

Debido a las fuertes lluvias, seis localidades de California fueron declaradas en estado de emergencia. (Crédito: Apu Gomes / AFP) / APU GOMES

Cuál es el pronóstico climático para California este fin de semana

De acuerdo a Noticias Telemundo, aún se mantiene vigente el riesgo de inundaciones en el área de Los Ángeles, pero de menor magnitud a comparación de lo que se registró en Nochebuena y Navidad. En la mañana de este viernes, esta parte presenció lluvias entre 1 y 1,5 pulgadas.

El panorama cambiará drásticamente desde el sábado 27 de diciembre. El experto meteorológico indicó que dicha alerta desaparecerá por completo, ya que se prevé un tiempo seco y frío en la región. No se descarta la presencia de niebla, lluvias residuales y nieve en la Sierra Nevada

El sábado 27 de diciembre, California presentará un clima seco. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué otras ciudades presenciarán buenas condiciones climáticas este 26 de diciembre

Debido a una alta presión, distintas ciudades de la región Centro de Estados Unidos presentarán climas cálidos en estos últimos días del año. Por ejemplo, Dallas registraría valores térmicos de 83°F (28°C); mientras que los ciudadanos de Houston y Miami sentirán temperaturas que alcanzarían los 80°F (26°C).

A pesar de estas mejoras en los termómetros, el clima frío nuevamente retornará a inicios de la próxima semana, con valores térmicas que oscilarían entre los 26 y 43°F, específicamente en Chicago, Denver y Dallas.

