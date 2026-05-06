El clima en Estados Unidos presentará distintos escenarios este miércoles 6 de mayo de 2026, según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas y tormentas, otras tendrán nieve e incluso jornadas soleadas con altas temperaturas.

En los estados del oeste y en áreas de montaña, especialmente en Colorado y Wyoming, continuará el frío con probabilidad de nevadas en zonas elevadas. Las precipitaciones podrían acumular nieve en ciertos puntos, además de provocar poca visibilidad y caminos resbaladizos, principalmente en carreteras y pasos montañosos.

Según Univision, la zona central del país estará bajo la influencia de un frente frío que favorecerá tormentas severas en Texas, Oklahoma y Kansas.

Estados como Texas, Oklahoma y Kansas podrían registrar tormentas severas con granizo, fuertes vientos y tornados aislados. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Durante la tarde y noche podrían registrarse lluvias fuertes, ráfagas de viento, caída de granizo y algunos tornados aislados. Después del avance de este sistema, también se espera un descenso de temperaturas.

En el sureste, la combinación de calor y humedad generará lluvias y tormentas eléctricas en varias localidades. Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones, especialmente en áreas urbanas y sectores de baja altitud donde el agua suele acumularse con rapidez.

Arizona y el sur de California mantendrán clima estable, cielos despejados y temperaturas altas. (Foto referencial: Freepik)

Para el noreste, incluyendo ciudades como Nueva York y Boston, el panorama será de cielo mayormente cubierto con lluvias pasajeras y ambiente fresco durante gran parte del día. En contraste, estados del suroeste como Arizona y el sur de California tendrán tiempo más estable, con cielos despejados y temperaturas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse pendiente de las alertas oficiales, no cruzar zonas inundadas, buscar resguardo durante tormentas eléctricas, manejar con precaución y asegurar objetos que puedan ser desplazados por fuertes ráfagas de viento.

Efecto “La Niña” y frentes fríos: La razón detrás de las tormentas y nieve en EE. UU.

Aunque ya es primavera, el clima en Estados Unidos suele ser muy cambiante porque esta estación funciona como una “zona de choque” entre masas de aire frío que todavía bajan desde Canadá y aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México.

Cuando ambos sistemas se encuentran, generan cambios bruscos de temperatura, lluvias intensas, tormentas eléctricas e incluso nevadas tardías en estados del oeste y zonas montañosas. Según MySanAntonio.com, mayo es uno de los meses más activos para tormentas severas y tornados en el centro del país.

Para los primeros días de este mes, el patrón es todavía más variable por la transición entre La Niña hacia condiciones ENSO-neutrales, mientras la atmósfera empieza a mostrar señales de un posible desarrollo de El Niño más adelante en el año.

Según la National Oceanic and Atmospheric Administration, estos cambios alteran la corriente en chorro (jet stream), haciendo que frentes fríos bajen más al sur de lo habitual y choquen con aire cálido primaveral, provocando desde nieve en las Rocosas hasta lluvias y tormentas en el este y sur del país.

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