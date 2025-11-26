Una masa de aire ártico avanza sobre gran parte del país y empieza a transformar el panorama previo y posterior al Thanksgiving 2025. El descenso térmico, las nevadas intensas y los vientos fuertes amenazan con complicar viajes, celebraciones y actividades emblemáticas como el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 en Nueva York, mientras el frío extremo se expande desde el norte hasta Texas.

Aire ártico en Thanksgiving

El ingreso de aire extremadamente frío desde Canadá marcará el inicio de un periodo invernal adelantado para millones de residentes. De acuerdo con los meteorólogos de FOX Weather, este cambio profundo coincide con el comienzo del invierno meteorológico y está impulsado por el debilitamiento del vórtice polar, la presencia de La Niña y ondulaciones del chorro polar que facilitan irrupciones de aire gélido en gran parte de EE.UU.

El mapa del clima en EE.UU. muestra la ruta de la ola de frío y nieve prevista para Thanksgiving 2025. | Crédito: NWS

Las primeras señales se sentirán entre este martes por la noche y el miércoles en las Llanuras del Norte y el Medio Oeste superior, donde las temperaturas caerán entre 5°F y 10°F por debajo de lo habitual. Ciudades como Bismarck, en Dakota del Norte, verán máximas que no alcanzarán los 30°F (-1°C).

Este enfriamiento continuará durante los primeros días de diciembre, con un impacto que superará los 200 millones de personas en el este del país. Además, el ingreso ártico detonará una tormenta invernal temprana que afectará desde Montana hasta Minnesota. Minneapolis enfrentará nieve en pleno pico de movimientos turísticos, complicando desplazamientos por la transición de lluvia a nieve.

Nieve intensa y viajes peligrosos

La llegada del aire polar se combinará con los vientos sobre los Grandes Lagos, cargándolos de humedad fría y generando nevadas intensas en Michigan, Ohio, Pensilvania y el oeste del estado de Nueva York. Incluso zonas del valle de Ohio, como partes de Kentucky y Virginia Occidental, sentirán el golpe del descenso térmico.

El mapa del pronóstico de temperatura a 8-14 días muestra un marcado enfriamiento en gran parte del este de EE.UU. | Crédito: NOAA

Para el viernes, la masa fría avanzará desde el corredor de la Interestatal 95 hasta el norte de Florida, mientras una segunda irrupción aún más helada reforzará el frío el fin de semana. Las ráfagas del norte provocarán sensaciones por debajo de cero en Montana, Wyoming y las Dakotas, preparando el escenario para otra posible tormenta invernal después del feriado.

Nevada en los Grandes Lagos por Thanksgiving

El evento meteorológico más relevante será la nieve de efecto lago, que dominará desde el miércoles hasta el viernes. Este episodio, descrito por NWS Marquette como el más importante de la temporada, podría dejar acumulaciones que superen ampliamente un pie (0,3 metros).

Las condiciones más severas se concentrarán en la Península Superior de Michigan, donde rigen alertas de tormenta invernal. En lugares como Marquette, los modelos proyectan entre dos y tres pies (0,6 a 0,9 metros) de nieve acumulada para el viernes, dependiendo de la orientación de los vientos.

El mapa climático confirma condiciones frías que afectarán los viajes de Thanksgiving 2025 en EE.UU. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Las ráfagas cercanas a 50 millas por hora (80 km/h), especialmente en la Península Superior y en áreas al sur de los lagos Erie y Ontario en Ohio, Pensilvania y el oeste de Nueva York, crearán condiciones de “blanqueamiento” repentino. La visibilidad nula y las rutas intransitables obligarán a los viajeros a replantear por completo sus itinerarios.

Para el jueves de Thanksgiving, las nevadas más intensas se enfocarán en Michigan, mientras que en torno a los lagos Erie y Ontario los modelos aún ajustan las zonas críticas. Sin embargo, existe consenso: los condados al sur de Buffalo, como Dunkirk y Jamestown, están en la franja con mayor probabilidad de acumulaciones significativas. El viernes, un cambio en la dirección del viento desplazará los corredores de nieve hacia áreas más australes.

