ENID, Oklahoma.- Un potente tornado en Oklahoma arrancó tejados de edificios y redujo otros a escombros, derribó postes de electricidad y obligó a equipos de emergencia a acudir con rapidez a una comunidad rural cerca de la Base Aérea Vance, informaron las autoridades.

El tornado confirmado el jueves se desplazó por partes de Enid, una ciudad de unos 50.000 habitantes cerca de la frontera norte del estado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Videos mostraron una columna de aire que giraba rápidamente y tocaba tierra, junto a viviendas completamente destruidas.

Por el momento no se han reportado víctimas mortales y solo se registraron heridos leves horas después del paso del tornado, de acuerdo con la policía del condado de Garfield.

La policía local fue enviada a las zonas afectadas en cuestión de minutos y comenzó los registros en viviendas, a las que se sumaron después múltiples búsquedas por parte del Departamento de Bomberos de Enid y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, explicó el viernes el alcalde de Enid, David Mason.

Según Mason, algunos vecinos quedaron atrapados en sus viviendas por los escombros y tuvieron que ser rescatados. Parte de los peores daños se registraron en Gray Ridge, un vecindario en el lado sur de la ciudad, donde viviendas fueron derribadas, agregó.

“El apoyo de nuestra comunidad ha sido notable. Empresas locales han ofrecido equipos y mano de obra, los residentes han abierto sus puertas y los suministros ya han llegado en abundancia”, dijo Mason en una publicación online. “Así es Enid en los momentos difíciles: seguimos apoyándonos los unos a los otros”.

Videos desde el lugar mostraron montones de escombros donde antes había viviendas. Otros edificios parecían haber quedado arrasados.

Amy Kuntz, que conducía de regreso a Enid, calmó a su hija por teléfono durante la tormenta.

“Ella dijo ‘No sé qué hacer’. Y entonces yo le dije ‘Métete en la bañera’. Así que se metió en la bañera y ni siquiera un minuto después dijo ‘Mamá, el tejado ya no está’”, contó Kuntz a KFOR-TV.

🚨#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been… pic.twitter.com/PzIvN80qSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 24, 2026

Vallas y parte de los equipos de la base, a unos 129 kilómetros (80 millas) al norte de Oklahoma City, fueron derribados. La base cerró hasta nuevo aviso “debido a los continuos esfuerzos de restablecimiento de energía y agua”, según publicó en internet el viernes.

“Por favor, acompáñenme a rezar por la comunidad de Enid, que se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche”, dijo el gobernador estatal, Kevin Stitt, en una publicación en redes sociales.

Es posible que hasta la noche del viernes se registren más tormentas en el centro-sur y el sureste de Oklahoma, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Norman. Se espera que el sábado se produzcan tormentas eléctricas de fuertes a severas, incluso en el área de Enid.

También fue una noche tormentosa en otros estados. En Kearney, Missouri, al norte de Kansas City, las autoridades reportaron el jueves por la noche árboles caídos, escombros que bloqueaban las carreteras y daños en viviendas tras el paso de tormentas por la zona.

En una publicación en redes sociales, las autoridades indicaron que no se habían reportado heridos. Los equipos trabajaban a primera hora del viernes para hacer transitables las carreteras y se espera que las labores de limpieza continúen durante el día.