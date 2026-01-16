El tiempo en Estados Unidos para el viernes 16 de enero de 2026 estará dominado por ambiente invernal, con temperaturas muy frías en buena parte del país, riesgo de nieve en el norte y condiciones algo más templadas hacia el sur.​ A continuación, te comparto cómo será el pronóstico en California, Texas, Florida, Nueva York y otras ciudades del país norteamericano, con temperaturas máximas y mínimas para que puedas tomar tus precauciones.

El clima en Estados Unidos viernes 16 de enero de 2026

Los modelos estacionales y los pronósticos a 14 días apuntan a una jornada fría, con valores diurnos cercanos o por debajo de 0 °C en amplias zonas del norte y centro de Estados Unidos.​En promedio, para enero se esperan máximas alrededor de 1 °C y mínimas cercanas a -4 °C, por lo que el día 16 se enmarca dentro de un patrón típicamente invernal y con alta probabilidad de nieve o aguanieve en el noreste y parte del medio oeste.​

En el noreste (Nueva York, Boston, Filadelfia) se mantienen escenarios de nevadas y sensación térmica muy baja, especialmente durante la mañana y la noche.​

se mantienen escenarios de nevadas y sensación térmica muy baja, especialmente durante la mañana y la noche.​ En el centro-norte y región de los Grandes Lagos podrían darse episodios de ventisca puntual, con rachas de viento moderadas que reducen la visibilidad en carretera.​

podrían darse episodios de ventisca puntual, con rachas de viento moderadas que reducen la visibilidad en carretera.​ La franja sur (Texas, Florida, Golfo de México) presenta un ambiente más suave, pero todavía fresco para estándares locales, con paso de frentes que pueden dejar lluvias dispersas.​

Pronóstico por regiones principales

El patrón atmosférico para mediados de enero muestra un contraste marcado entre el norte frío y un sur algo más templado, según los escenarios del Climate Prediction Center de la NOAA y proyecciones históricas recientes.​

Costa Este: Probabilidad elevada de nieve o mezcla de lluvia y nieve desde Washington D. C. hasta Boston, asociada a una vaguada invernal que avanza por el Atlántico.​

Centro y Medio Oeste: Ambiente muy frío, con mínimas que pueden descender por debajo de -10 °C en zonas interiores y posibilidad de nevadas de carácter ligero a moderado.​

Oeste (Montañas Rocosas y Costa del Pacífico): En el interior montañoso seguirán las nevadas en cotas medias y altas, mientras que en ciudades costeras como Los Ángeles se esperan temperaturas suaves para la época y baja probabilidad de lluvia.​

Tiempo en ciudades y regiones de Estados Unidos

La siguiente tabla resume un escenario orientativo de condiciones típicas para un 16 de enero, basado en climatología y pronósticos de enero de 2026 para distintas áreas del país.

Ciudad / región Condición dominante Temp. máxima aprox. Temp. mínima aprox. Nueva York (Nordeste) Nieve y cielo cubierto 0 °C a 2 °C -5 °C a -3 °C Boston (Nordeste) Nieve moderada -1 °C a 1 °C -7 °C a -5 °C Chicago (Medio Oeste) Frío intenso, posible nieve ligera -3 °C a -1 °C -10 °C a -7 °C Minneapolis (Norte) Ambiente gélido y seco -6 °C a -4 °C -15 °C a -12 °C Dallas (Sur – Texas) Nubes y claros, fresco 8 °C a 12 °C 2 °C a 5 °C Houston (Sur – Texas) Cielo parcialmente nublado, baja prob. de lluvia 10 °C a 14 °C 4 °C a 7 °C Miami (Florida) Cálido, chubascos aislados 22 °C a 25 °C 16 °C a 19 °C Denver (Rocosas) Frío con nieve en zonas altas -1 °C a 3 °C -8 °C a -5 °C Los Ángeles (Pacífico) Estable y templado 17 °C a 20 °C 8 °C a 11 °C Seattle (Noroeste) Lluvia intermitente 6 °C a 9 °C 2 °C a 4 °C

Estos rangos pueden variar localmente, por lo que siempre se recomienda revisar el pronóstico específico de cada ciudad en servicios oficiales como Weather.com, AccuWeather o eltiempo.es antes de planificar actividades al aire libre.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el tiempo en Estados Unidos

¿Habrá nieve generalizada en Estados Unidos hoy viernes 16 de enero?

Lo más probable es que la nieve se concentre en el noreste, los Grandes Lagos, el centro-norte y áreas montañosas del oeste, mientras que el sur y buena parte de la costa del Pacífico tendrán lluvia o tiempo seco.​

¿Qué regiones tendrán el frío más intenso?

Las temperaturas más bajas se esperan en el norte y el interior del Medio Oeste, donde las mínimas pueden caer por debajo de -10 °C y la sensación térmica será aún menor por el viento.​

¿En el sur de Estados Unidos se puede seguir con actividades al aire libre?

En estados como Texas, Luisiana o Florida el ambiente será fresco a templado y, salvo episodios de lluvia puntual, las actividades al aire libre serán posibles tomando precauciones básicas frente a cambios bruscos de tiempo.​

¿Dónde consultar un pronóstico detallado por hora?

Para obtener datos por hora y avisos oficiales se recomienda revisar portales especializados como Weather.com, AccuWeather y eltiempo.es, además de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (NOAA).