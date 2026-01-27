Las bajas temperaturas no dan tregua en Estados Unidos y este miércoles 28 de enero de 2026 el panorama seguirá siendo complicado en varias regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que se esperan nevadas, vientos fuertes, frío extremo y presencia de hielo, una combinación que puede generar condiciones peligrosas tanto para quienes transitan por carretera como para quienes permanecen al aire libre. Por eso, es clave anticiparse, tomar precauciones y mantenerse informado, ya que el riesgo de congelamiento o hipotermia es real en algunas zonas. Con este escenario sobre la mesa, la pregunta es inevitable: ¿en qué lugares hay alerta por la tormenta invernal y cuáles son las zonas en mayor riesgo este miércoles?

En estos lugares hay advertencia por tormenta invernal

El NWS mantiene activas advertencias por tormenta invernal en distintas zonas de Alaska, donde las condiciones serán especialmente severas. Se prevén nevadas intensas, ventiscas y fuertes ráfagas de viento que complicarán la movilidad y reducirán notablemente la visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en EE.UU. se esperan nieve, viento fuerte y frío extremo este miércoles. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

En la Cordillera Oriental de Alaska, al sur de Trims Camp, las condiciones adversas se extienden desde el mediodía del martes hasta la madrugada del miércoles. En este periodo se esperan acumulaciones de 6 a 12 pulgadas de nieve, vientos de hasta 30 millas por hora, carreteras complicadas y visibilidad reducida debido a la ventisca.

Por otro lado, en las cumbres de la autopista Dalton, el pronóstico es aún más desafiante. Desde la madrugada del martes y hasta la tarde del miércoles se anticipan condiciones de ventisca con ráfagas de viento cercanas a las 60 mph, además de nieve persistente. Esto impactará directamente en los viajes, ya que la visibilidad será muy baja y el desplazamiento, riesgoso.

Alerta por frío extremo en el norte de Alaska

Además de la nieve y el viento, el frío extremo es otro factor a tomar muy en serio. Hay advertencias vigentes en el norte de Alaska, específicamente en las llanuras del Ártico Occidental y en el área del Paso Howard–montañas Delong, donde las sensaciones térmicas podrían alcanzar hasta −70 °F. En estas condiciones, la piel puede congelarse en apenas cinco minutos de exposición.

Autoridades recomiendan extremar precauciones en EE.UU. ante el riesgo de congelamiento y problemas en carreteras. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

Ante este escenario, las recomendaciones son claras: evita viajes que no sean esenciales y, si debes salir, lleva contigo agua, comida, una linterna y tu kit de emergencia. También es importante consultar el estado de las carreteras llamando al 511 y no exponerte por largos periodos al aire libre. Mantenerse informado y actuar con precaución puede marcar la diferencia frente a esta intensa tormenta invernal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!