El clima en Estados Unidos volverá a poner a varias regiones en alerta este sábado 7 de marzo de 2026. Autoridades meteorológicas advirtieron que diferentes sistemas atmosféricos provocarán condiciones adversas que podrían afectar carreteras, ríos y zonas urbanas en distintos puntos del país. Desde fuertes nevadas acompañadas de ventiscas hasta lluvias intensas con riesgo de inundaciones, el pronóstico indica que millones de personas deberán estar atentas a los avisos oficiales durante el fin de semana. En ese contexto, especialistas recomiendan tomar precauciones si se planea viajar o realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones podrían empeorar en cuestión de horas.

Advertencia de tormenta invernal

De acuerdo con los pronósticos, una de las principales alertas por fuertes nevadas se concentra en Alaska. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de tormenta invernal para varias zonas del estado, especialmente en la Península de Kenai, donde se esperan condiciones severas desde la noche del viernes hasta el sábado 7 de marzo.

Las ciudades que podrían verse más afectadas por este sistema invernal son Kenai, Homer, Soldotna y Nikiski. En estas localidades se prevén acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 pulgadas, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 56 kilómetros por hora. Las ventiscas también podrían reducir la visibilidad a media milla o incluso menos, lo que complicaría los desplazamientos.

Autoridades meteorológicas advierten que en EE.UU. algunas carreteras y ríos podrían verse afectados por tormentas y lluvias. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Las autoridades advirtieron que carreteras, puentes y pasos elevados podrían volverse extremadamente resbaladizos, por lo que conducir durante la mañana o la noche del sábado podría resultar peligroso. Por esta razón, recomiendan planificar con anticipación cualquier traslado y mantenerse atentos a los reportes del clima.

Además, en la Cordillera del este de Alaska también se espera otra tormenta invernal que comenzará desde la madrugada del viernes y podría extenderse hasta la noche del sábado. Este sistema traerá nevadas similares y vientos fuertes, lo que también reducirá la visibilidad en varias zonas.

Riesgo de inundaciones en varias regiones de EE.UU.

Pero el clima adverso no se limitará al norte del país. El NWS y autoridades hidrológicas también alertaron sobre riesgo de inundaciones en varias regiones de EE.UU. durante el fin de semana y los días siguientes.

Entre las zonas con mayor riesgo se encuentra el valle del río Ohio, donde se espera que continúen las inundaciones de ríos en partes del sur y centro de Indiana. Además, los meteorólogos advierten que durante la próxima semana podrían registrarse inundaciones repentinas y urbanas debido a las lluvias y al deshielo.

Otra región bajo vigilancia es la de las Llanuras del sur y el valle del río Mississippi, donde las autoridades prevén posibles inundaciones repentinas y crecidas de ríos desde este fin de semana. En el sureste de Misuri, por ejemplo, los ríos podrían aumentar su nivel debido a las precipitaciones.

El pronóstico del tiempo indica que EE.UU. enfrentará nevadas en el norte y riesgo de inundaciones en otras zonas del país. | Crédito: MANDEL NGAN / AFP

En el noreste de EE.UU., el pronóstico también indica la posibilidad de pequeñas inundaciones en arroyos y ríos, provocadas por una combinación de lluvia y deshielo acumulado tras las tormentas invernales recientes.

Por otro lado, los meteorólogos también emitieron alertas para territorios del Pacífico. En las Islas Marianas, se espera que desde la noche del viernes puedan registrarse inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, condiciones que podrían extenderse durante varios días de la próxima semana.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse informados sobre los avisos meteorológicos, evitar zonas propensas a inundaciones y extremar precauciones en carreteras, especialmente en regiones donde se esperan nevadas intensas o lluvias persistentes.

