El jueves 5 de marzo de 2026 estará marcado por la presencia de un nuevo frente frío que provocará lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, nevadas en zonas montañosas y un fuerte contraste de temperaturas en distintas regiones de Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el patrón meteorológico activo de inicios de primavera continuará afectando a buena parte del territorio continental, generando desde riesgo de tormentas severas hasta condiciones propicias para incendios forestales. En este panorama cambiante, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y planificar sus actividades con anticipación.

Tormentas severas y lluvias intensas en las llanuras y el valle de Ohio

Para el jueves, la amenaza de tormentas eléctricas severas se desplazará hacia el oeste, impactando las High Plains occidentales, desde el Panhandle de Texas hasta el oeste de Kansas.

La intensificación de la convección a lo largo de la línea seca, por delante de un sistema que emerge de las Montañas Rocosas, favorecerá el desarrollo de tormentas fuertes capaces de producir granizo de gran tamaño y ráfagas de viento dañinas.

Además, el sistema frontal seguirá influyendo entre las llanuras del sur y el valle de Ohio, donde persistirá el potencial de lluvias intensas. Las tormentas que evolucionen durante la noche del miércoles hacia el jueves podrían generar acumulados significativos y propiciar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en zonas urbanas y de drenaje deficiente.

Varias regiones de EE.UU. enfrentarán lluvias intensas, nevadas y ráfagas de viento. | Crédito: Charly Triballeau / AFP

Nevadas y vientos fuertes en las Montañas Rocosas y el oeste

En el oeste de EE.UU., un sistema de tormentas del Pacífico avanzará hacia el interior a través de las montañas del oeste y las Montañas Rocosas. Para el jueves, se prevén temperaturas más frías y un descenso en los niveles de nieve.

Se anticipan nevadas moderadas y localmente intensas en las zonas más elevadas del centro y norte de las Montañas Rocosas, así como en las Cascadas. En la Sierra Nevada no se esperan impactos significativos, aunque podrían registrarse acumulaciones ligeras en las montañas del norte de California.

El fortalecimiento del gradiente de presión también favorecerá ráfagas de viento considerables, lo que podría complicar la circulación en pasos montañosos y carreteras expuestas.

Riesgo de incendios y calor inusual en el sur

Mientras algunas regiones enfrentan tormentas y frío, otras experimentarán condiciones muy diferentes. El jueves podrían presentarse condiciones elevadas, potencialmente críticas para incendios forestales, en gran parte de Nuevo México y el extremo occidental de Texas, debido a la combinación de vientos fuertes y humedad relativa muy baja.

Al mismo tiempo, persistirá una extensa zona con temperaturas muy por encima de lo normal desde Texas hasta el sureste, con máximas entre 70 y 84 °F. El calor se extenderá hacia la costa atlántica central y el valle de Ohio, donde se esperan máximas entre 61 y 75 °F, reforzando el marcado contraste térmico en el país.

Fuerte contraste térmico en el noreste

Un frente frío adicional avanzará hacia el sur desde el noreste, generando un marcado gradiente de temperatura desde el norte de Virginia hasta Nueva Jersey.

Las áreas al norte y al este del frente podrían experimentar condiciones mucho más frías. En general, el noreste continuará con ambiente frío, ya que la masa de aire frío permanecerá bien establecida durante el jueves, manteniendo temperaturas invernales pese al avance del calendario hacia la primavera.

El contraste térmico en EE.UU. provocará desde bajas temperaturas hasta calor inusual. | Crédito: Ting Shen / AFP / TING SHEN

Recomendaciones ante el clima del jueves

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomienda:

Mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Revisar alertas por tormentas severas o inundaciones.

Extremar precauciones ante ráfagas de viento y posibles nevadas.

Evitar actividades que puedan provocar incendios en zonas con alto riesgo.

El clima en EE.UU. para el jueves 5 de marzo de 2026 estará marcado por contrastes extremos: desde tormentas eléctricas y lluvias intensas hasta nevadas y calor inusual. La clave será mantenerse atento a los avisos meteorológicos y tomar precauciones según la región donde te encuentres.

