El viernes 16 de enero de 2026 en Florida estará marcado por un ambiente inusualmente frío para los estándares del estado, con máximas contenidas, mañanas muy frescas y riesgo de heladas en el interior del norte y el Panhandle. Aun así, en el sur (Miami y alrededores) el tiempo se mantendrá más templado, con nubes, algo de viento y baja probabilidad de lluvia.​

Clima en Florida viernes 16 de enero de 2026

El patrón dominante será una masa de aire frío continental empujando hacia el sureste, detrás de un frente que dejará las madrugadas más frías en más de mil días en zonas de Orlando y el centro del estado. En el Panhandle y norte de Florida se esperan mínimas cercanas o por debajo del punto de congelación en áreas interiores, con avisos de helada y congelación emitidos desde la noche del jueves hasta primeras horas del viernes.​

En el centro del estado (Orlando, Tampa, Daytona Beach), las máximas rondarán los 59–62 °F (15–17 °C) , con mínimas cercanas a 36–44 °F (2–7 °C) y sensación térmica algo más baja por el viento del norte. En el sur (Miami, Fort Lauderdale, Naples), el contraste será notable: valores diurnos cercanos a 68–75 °F (20–24 °C) y noches suaves alrededor de 63–66 °F (17–19 °C) , con nubosidad variable y muy poca lluvia.​

Tiempo en Florida viernes 16 de enero de 2026: pronóstico por horas en las 10 ciudades principales

La siguiente tabla resume de forma orientativa el estado del cielo, temperatura media prevista y riesgo de lluvia en la franja diurna clave (08:00–20:00 h) del viernes 16 de enero de 2026 para las 10 ciudades más importantes de Florida, integrando datos horarios y mensuales de fuentes oficiales y climáticas especializadas.

Ciudad (Florida) 08:00 h 11:00 h 14:00 h 17:00 h 20:00 h Miami 65 °F, nubes dispersas, 5% lluvia​ 70 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​ 73 °F, nubes y claros, 10% lluvia​ 70 °F, parcialmente nublado, 10% lluvia​ 67 °F, nubes dispersas, 10% lluvia​ Orlando 38 °F, despejado, 0% lluvia 48 °F, sol y nubes altas, 0% lluvia​ 60 °F, soleado, 0% lluvia 55 °F, cielos claros, 0% lluvia​ 46 °F, frío y despejado, 0% lluvia​ Tampa 40 °F, cielo casi despejado, 0% lluvia​ 50 °F, sol con pocas nubes, 0% lluvia​ 60 °F, soleado, 0% lluvia​ 56 °F, despejado, 0% lluvia​ 48 °F, cielos claros, 0% lluvia​ Jacksonville 32 °F, heladas, despejado, 0% lluvia​ 43 °F, soleado, 0% lluvia 52 °F, sol, 0% lluvia​ 48 °F, frío y despejado, 0% lluvia​ 38 °F, helador y despejado, 0% lluvia​ Tallahassee 28 °F, muy frío, helada, 0% lluvia​ 40 °F, cielo despejado, 0% lluvia​ 50 °F, sol con aire seco, 0% lluvia 45 °F, claro, 0% lluvia​ 34 °F, riesgo de helada, 0% lluvia​ Fort Lauderdale 66 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​ 72 °F, mayormente nublado, 5% lluvia​ 79 °F, nubes y claros, 5–10% lluvia​ 76 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​ 73 °F, nubes dispersas, 5% lluvia​ West Palm Beach 64 °F, nubes dispersas, 5% lluvia​ 70 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​ 73 °F, nubes y claros, 10% lluvia​ 70 °F, viento NE suave, 10% lluvia​ 66 °F, nubes dispersas, 10% lluvia​ Naples 60 °F, algo nublado, 5% lluvia​ 68 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​ 72 °F, nubes y claros, 10% lluvia​ 68 °F, brisa ligera, 10% lluvia​ 63 °F, pocas nubes, 10% lluvia​ St. Petersburg 42 °F, despejado, 0% lluvia​ 52 °F, sol, 0% lluvia​ 60 °F, soleado, 0% lluvia​ 56 °F, cielo claro, 0% lluvia​ 48 °F, frío y despejado, 0% lluvia​ Cape Coral 58 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​ 66 °F, nubes y claros, 5% lluvia​ 70 °F, ambiente agradable, 10% lluvia​ 66 °F, algo nublado, 10% lluvia​ 61 °F, cielos poco nubosos, 10% lluvia​

Preguntas frecuentes sobre el clima en Florida este viernes 16 de enero

¿Hará frío “de verdad” en Florida ese viernes?

Sí, en el norte y centro de Florida las temperaturas se situarán entre las más frías de los últimos años para un día de enero, con heladas en el interior y máximas contenidas. En el sur el contraste será claro, con un frío muy relativo y máximas cercanas a 70–75 °F.​

¿Va a nevar en alguna zona de Florida?

No se espera nieve significativa, aunque los modelos apuntan a una masa de aire lo bastante fría como para favorecer copos aislados cerca de la frontera con Georgia en caso de humedad suficiente. En la práctica, el escenario más probable es un tiempo seco y soleado o parcialmente nublado en casi todo el estado.​

¿Es buen día para actividades al aire libre o playa?

En el norte y centro será un día frío pero estable, adecuado para actividades al aire libre si se usa ropa de abrigo y se evita la primera hora de la mañana. En el sur (Miami, Fort Lauderdale, Naples) será un día bastante cómodo para pasear o hacer deporte, aunque el agua del mar se sentirá fresca para baños largos.​

¿Dónde consultar el pronóstico más preciso el mismo viernes?

Para residentes en Florida se recomiendan fuentes especializadas como AccuWeather, Weather.com, ElTiempo.es y WeatherShogun, que ofrecen pronósticos actualizados por horas y alertas meteorológicas locales.