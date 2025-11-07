Este viernes 7 de noviembre de 2025, el clima en el Estado de Florida refleja la diversidad subtropical de la región: temperaturas cálidas, humedad marcada y algunas lluvias intermitentes, ideales para adaptar tus planes y sacar el máximo provecho al día. Te comparto una guía personalizada y utilitaria para cualquier ciudadano o visitante.
Florida vive hoy una jornada cálida y muy húmeda, con máximas en torno a los 28–30 °C desde Miami hasta Orlando y mínimas sobre los 16–18 °C por la noche. La probabilidad de chubascos y lluvias breves oscila entre el 25% y el 55%, especialmente en la franja costera sudeste y centro. El viento sopla suave a moderado (6–15 km/h), y la sensación térmica suele estar por encima de la temperatura real por el alto contenido de vapor en el aire.
Pronóstico regional y tendencias
- Miami y el sureste: Máximas de 28–30 °C y mínimas entre 22–24 °C, con probabilidad de lluvias matinales y tarde nublada.
- Orlando y la zona central: Máximas suaves de hasta 28 °C, mínimas de 17 °C, posibles chubascos ligeros y altos niveles de humedad por la tarde.
- Tampa, Sarasota y Pinellas: Ambiente algo más seco, máximas entre 27–29 °C, con nubes dispersas y brisas suaves del este.
- Jacksonville y el norte: Temperaturas más templadas; mínimas de 16 °C, máximas hasta 27 °C y lluvias poco probables. El viento sopla más fuerte en la costa noreste.
Tabla de clima en las principales ciudades de Florida
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Estado del cielo
|Humedad (%)
|Viento (km/h)
|Precipitación (%)
|Miami
|24
|29
|Nubes y chubascos
|72
|15
|55
|Orlando
|17
|28
|Parcialmente nublado
|75
|12
|25
|Tampa
|19
|29
|Nubes dispersas
|71
|14
|10
|Jacksonville
|16
|27
|Soleado a nublado
|67
|12
|8
|Sarasota
|19
|28
|Despejado
|69
|11
|5
|St. Petersburg
|20
|29
|Nubes ligeras
|69
|13
|7
|Fort Lauderdale
|24
|29
|Variable con lluvias
|72
|16
|48
|Tallahassee
|15
|27
|Parcialmente nublado
|65
|10
|6
|Gainesville
|16
|28
|Parcialmente soleado
|64
|7
|5
Consejos de vestimenta y actividad
Elige ropa ligera y transpirable: camisetas, short, sandalias y sombrero. Lleva paraguas plegable o impermeable si te mueves por Miami, Fort Lauderdale u Orlando; las lluvias pueden sorprender en minutos. Usa protector solar de espectro amplio incluso con cielo nublado; el índice UV es elevado en la mayor parte del estado. Recuerda mantenerte hidratado y evitar actividades intensas al aire libre al mediodía.
Contexto climático y estacional de noviembre
Noviembre en Florida marca la transición a la temporada seca, pero todavía se perciben días cálidos, húmedos y lluviosos. El amanecer y atardecer varían poco: hoy el sol sale cerca de las 6:33 a. m. y se oculta entre 5:40 y 5:50 p. m., para unas 11 horas de luz natural. Las lluvias tienden a disminuir conforme avanza el mes, pero en el sur y centro aún son frecuentes.