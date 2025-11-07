Este viernes 7 de noviembre de 2025, el clima en el Estado de Florida refleja la diversidad subtropical de la región: temperaturas cálidas, humedad marcada y algunas lluvias intermitentes, ideales para adaptar tus planes y sacar el máximo provecho al día. Te comparto una guía personalizada y utilitaria para cualquier ciudadano o visitante.​

Florida vive hoy una jornada cálida y muy húmeda, con máximas en torno a los 28–30 °C desde Miami hasta Orlando y mínimas sobre los 16–18 °C por la noche . La probabilidad de chubascos y lluvias breves oscila entre el 25% y el 55%, especialmente en la franja costera sudeste y centro. El viento sopla suave a moderado (6–15 km/h), y la sensación térmica suele estar por encima de la temperatura real por el alto contenido de vapor en el aire.​

Pronóstico regional y tendencias

Miami y el sureste: Máximas de 28–30 °C y mínimas entre 22–24 °C, con probabilidad de lluvias matinales y tarde nublada.​

Máximas de 28–30 °C y mínimas entre 22–24 °C, con probabilidad de lluvias matinales y tarde nublada.​ Orlando y la zona central: Máximas suaves de hasta 28 °C, mínimas de 17 °C, posibles chubascos ligeros y altos niveles de humedad por la tarde.​

Máximas suaves de hasta 28 °C, mínimas de 17 °C, posibles chubascos ligeros y altos niveles de humedad por la tarde.​ Tampa, Sarasota y Pinellas: Ambiente algo más seco, máximas entre 27–29 °C, con nubes dispersas y brisas suaves del este.​

Ambiente algo más seco, máximas entre 27–29 °C, con nubes dispersas y brisas suaves del este.​ Jacksonville y el norte: Temperaturas más templadas; mínimas de 16 °C, máximas hasta 27 °C y lluvias poco probables. El viento sopla más fuerte en la costa noreste.​

Tabla de clima en las principales ciudades de Florida

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Humedad (%) Viento (km/h) Precipitación (%) Miami 24 29 Nubes y chubascos 72 15 55 Orlando 17 28 Parcialmente nublado 75 12 25 Tampa 19 29 Nubes dispersas 71 14 10 Jacksonville 16 27 Soleado a nublado 67 12 8 Sarasota 19 28 Despejado 69 11 5 St. Petersburg 20 29 Nubes ligeras 69 13 7 Fort Lauderdale 24 29 Variable con lluvias 72 16 48 Tallahassee 15 27 Parcialmente nublado 65 10 6 Gainesville 16 28 Parcialmente soleado 64 7 5

Consejos de vestimenta y actividad

Elige ropa ligera y transpirable: camisetas, short, sandalias y sombrero. Lleva paraguas plegable o impermeable si te mueves por Miami, Fort Lauderdale u Orlando; las lluvias pueden sorprender en minutos. Usa protector solar de espectro amplio incluso con cielo nublado; el índice UV es elevado en la mayor parte del estado. Recuerda mantenerte hidratado y evitar actividades intensas al aire libre al mediodía.​

Contexto climático y estacional de noviembre

Noviembre en Florida marca la transición a la temporada seca, pero todavía se perciben días cálidos, húmedos y lluviosos. El amanecer y atardecer varían poco: hoy el sol sale cerca de las 6:33 a. m. y se oculta entre 5:40 y 5:50 p. m. , para unas 11 horas de luz natural. Las lluvias tienden a disminuir conforme avanza el mes, pero en el sur y centro aún son frecuentes.