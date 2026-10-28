Los niños que salgan a pedir dulces durante Halloween en Estados Unidos podrían necesitar ropa impermeable para protegerse de la lluvia en algunas zonas del país. En otras regiones, las temperaturas más bajas harán que sea necesario llevar una capa adicional de ropa debajo del disfraz. Aunque el clima será variable, el pronóstico de AccuWeather no prevé grandes tormentas, olas de frío generalizadas ni vientos intensos en la mayor parte del país antes de la celebración.

El principal foco de preocupación estará en el sur de Texas, donde la humedad procedente del golfo de México favorecerá la formación de lluvias y tormentas eléctricas. Además, se esperan precipitaciones aisladas en partes de la península de Florida y el noroeste del Pacífico.

En algunas áreas del Medio Oeste, las lluvias serían ligeras y dispersas, pero aun así podrían afectar las actividades al aire libre y hacer necesario llevar ropa impermeable.

Texas y Luisiana, entre las zonas con mayor riesgo de lluvias

Las precipitaciones podrían complicar las celebraciones al aire libre el viernes y durante la noche, especialmente desde el sur de Texas hasta el oeste y el centro de Kansas. Además, las lluvias intensas previstas desde el jueves hasta Halloween podrían provocar inundaciones repentinas en determinados sectores.

Algunas comunidades también podrían experimentar tormentas eléctricas, especialmente en el tramo que se extiende desde el sur de Texas hasta el sur de Luisiana.

Entre las ciudades que podrían verse afectadas figuran San Antonio y Houston, en Texas, y Nueva Orleans, en Luisiana. En estas zonas, las condiciones meteorológicas podrían dificultar los recorridos para pedir dulces, las fiestas en exteriores y otras actividades previstas para Halloween. Por ello, quienes tengan planes al aire libre deberán prestar atención a las actualizaciones del pronóstico local.

Las condiciones más favorables para las actividades al aire libre se esperan desde el norte de Florida hasta Nueva Inglaterra y los Grandes Lagos, aunque en el noroeste y las Montañas Rocosas hará más frío. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué otras regiones podrían tener lluvia o temperaturas bajas

Las precipitaciones aisladas también podrían aparecer entre el viernes y Halloween en sectores de las Montañas Rocosas, la península de Florida y las zonas costeras del noroeste del país. En el sur de California, algunas lluvias podrían llegar durante el 31 de octubre y alcanzar áreas de Los Ángeles y San Diego.

Mientras tanto, las condiciones que han favorecido las inundaciones costeras y el fuerte oleaje en playas del sur del Atlántico podrían empezar a mejorar hacia el final de la semana, siempre que no se forme una tormenta tropical que se acerque a la costa.

En Hawái, el panorama será más complicado a corto plazo debido a las lluvias intensas y al riesgo de inundaciones repentinas relacionados con el aumento de humedad tropical asociado a la tormenta tropical Olana.

Estas condiciones también podrían generar deslizamientos de tierra y problemas de transporte. Sin embargo, el pronóstico apunta a una mejoría conforme se acerque el fin de semana.

Dónde se esperan mejores condiciones para Halloween

Las condiciones más favorables para disfrutar de las actividades al aire libre se esperan desde el norte de Florida hasta Nueva Inglaterra y la región de los Grandes Lagos. De acuerdo con AccuWeather, las temperaturas percibidas, incluidas las calculadas mediante su índice RealFeel, estarán en muchos casos varios grados por encima de los valores habituales para esta época del año. Esto podría facilitar las celebraciones sin necesidad de abrigarse demasiado.

En cambio, algunas de las condiciones más frías se registrarán en Montana, Idaho, Wyoming y el este de Washington y Oregón. En estas zonas, la temperatura percibida podría situarse entre los 30 y 40 grados Fahrenheit, equivalentes aproximadamente a entre -1 y 10 grados Celsius.

Para quienes celebren Halloween en estas regiones, será importante elegir disfraces que permitan llevar ropa abrigada debajo, especialmente durante las actividades nocturnas.